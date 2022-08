oroscopo-paolo-fox,-7-agosto:-domenica-ricca-di-emozioni-per-i-sagittario.-prudenza-necessaria-per-i-pesci

Concludiamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri del weekend per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 7 agosto 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, domenica:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani sarà la giornata giusta per rimetterti in gioco. Stai recuperando alla grande e il mese di agosto di regalerà delle sorprese. Viviti la domenica!

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani avrai del tempo per portare a termine dei progetti su cui stai lavorando da tempo. Cerca anche di goderti la domenica e sii prudente in amore.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, il weekend non finirà nel migliore dei modi a causa della Luna in opposizione che potrebbe crearti qualche disagio. Cerca di impegnarti maggiormente in amore, in particolare col partner.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, il re dell'oroscopo anticipa che sarà una giornata all'insegna dell'amore, della famiglia e del relax. Solo a lavoro c'è qualche preoccupazione in più. Mantieni la calma e la concentrazione.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani sarà una domenica tranquilla. Potrai abbandonare i malumori dei giorni precedenti e cercare di recuperare al meglio. Goditi il relax e la spensieratezza prima di cominciare una nuova settimana.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani, purtroppo, avrai la Luna contraria che ti potrebbe comportare un po' di tristezza. Cerca comunque di essere prudente mantenendo la calma e prova a staccare un po' la spina.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani dovrai stare in allerta sia per quanto riguarda l'aspetto economico che quello dei rapporti interpersonali. Qualcuno, infatti, potrebbe pugnalarti alle spalle. Attenzione!

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani potresti accusare un forte nervosismo. Prova a goderti al meglio la domenica senza innescare discussioni inutili. Concentrati di più su te stesso e sii più paziente.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani il tuo oroscopo si preannuncia essere ricco di emozioni. Sarà una domenica caratterizzata da tanto amore e serenità e, all'orizzonte, ci sono importanti novità.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani finalmente concluderai la settimana in modo molto più positivo e potrai lasciare andare i malumori degli ultimi giorni. Anche in amore potrai recuperare alla grande grazie a Venere favorevole.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani sarà una giornata più positiva rispetto a quelle appena trascorse. Fox ti consiglia di avere vicino persone che riescono a comprenderti cosicché tu possa essere più sereno.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani dovrai essere molto prudente a causa della Luna dissonante. Mantieni la calma e prova a goderti la domenica in famiglia. In arrivo novità lavorative importanti.

Oroscopo Paolo Fox, 7 agosto: domenica ricca di emozioni per i Sagittario. Prudenza necessaria per i Pesci scritto su Più Donna da Imma Bartolo.