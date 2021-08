oroscopo-paolo-fox-7-agosto,-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox 7 agosto 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 6 agosto?

Ariete:

Nella giornata di domani potreste vivere piacevolissimi momenti a livello sentimentale. Troverete l’appoggio delle persone che ti vogliono bene. Nel caso qualcuno di voi avesse bisogno di aiuto basta chiedere di chi vi fidate.

Toro:

Potrebbe esserci qualche problema in amore, in particolare per chi è single ed è alla ricerca di qualche avventura intrigate, per il momento è meglio prenderne le distanze. Non potrete fare a meno di essere romantici, è nella vostra indole.

Gemelli:

Avrete tantissime cose da fare e molte incombenze da sbrigare. Non sottovalutate quello che vi succede intorno e non siate troppo affrettati nelle valutazioni. Il passato tornerà a bussare alla porta di qualcuno di voi, ma guardate avanti senza troppe remore.

Cancro:

Nel lavoro siete sempre stati molto intraprendenti e questo nella giornata di domani potrebbe portarti importanti risultati. Scoprirete di avere molto in comune con persone che fino a ieri consideravate dei perfetti sconosciuti.

Leone:

Domani avrete finalmente la possibilità di chiarire i vostri dubbi sulle persone che avete al vostro fianco. In amore potreste vivere una serata molto piacevole sia per chi è in coppa che per chi è single.

Vergine:

E’ possibile che avrete davanti a voi una possibilità alla quale non potete assolutamente rinunciare. Avete qualche problemino economico ma pian piano riuscirete a risolvere anche questo.

Bilancia:

I vostri sentimenti potrebbero essere contrastanti. Il consiglio è quello di avere un incontro chiarificatore, senza alzare inutilmente i toni.

Scorpione:

Giornata leggermente sottotono, potreste finire per cercare consolazione nel cibo. In amore, invece, potreste togliervi molte soddisfazioni.

Sagittario:

In amore vi sarà possibile fare nuove conquiste oppure rinverdire il rapporto sentimentale esistente. Tutto finalmente comincia ad avere un senso e quello che in passato vi faceva soffrire adesso può essere archiviato.

Capricorno:

Hai tanti problemi da affrontare ma stai tranquillo che una via d’uscita non è impossibile da trovare, anzi. Se lavorate con altre persone o avete bisogno di altre persone, se vi dimostrate disponibili.

Acquario:

Agosto è un mese decisamente positivo ma non dovete commettere l’errore di farvi condizionare da un po’ di nervosismo passeggero. Sfruttate la giornata di domani per rifiatare e trovare la vostra serenità.

Pesci:

Domani potresti avere molte cose da fare quindi cerca di organizzare in maniera precisa il tuo tempo e la tua giornata. Sarà anche il momento giusto per risolvere questioni che vi portate dietro da tempo.