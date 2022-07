Oroscopo Paolo Fox, 7 luglio: giornata ricca di emozioni per i Toro. Progetti in vista per i Sagittario. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 7 luglio 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, secondo l'oroscopo di Fox domani sarà necessario avere ancora un po' di prudenza, soprattutto nei rapporti con gli altri. Cerca di essere più paziente, almeno fino alla meta di luglio.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani potrebbe essere una bellissima giornata ricca di emozioni, soprattutto se accanto hai la persona giusta. In questo momento hai proprio bisogno di qualche certezza in più.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani avrai un bell'oroscopo che ti aiuterà nelle relazioni, in amore e in amicizia. Se hai una crisi nella coppia cerca di trovare un punto d'incontro e di uscirne.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani per te sarà una giornata abbastanza nervosa e a tratti faticosa. Ti converrà stare alla larga dalle provocazioni o da eventuali discussioni. Vai per la tua strada.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, anche per te domani la giornata rischia di essere piena di nervosismo. Tranquillo, può capitare, il weekend, invece, si preannuncia più positivo. Non arrabbiarti per le persone che non lo meritano affatto.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani potrebbero esserci dei piccoli contrasti ma risolvibili. L'importante sarà mantenere la calma senza partire in quarta. Buone soddisfazione sul lavoro.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani avrai una giornata piena di ispirazioni e di idee. Cerca di coglierle e metterle in atto. Ciò ti consentirà di avere quella serenità che tanto desideri.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, da domani avrai delle giornate molto interessanti. Preparati per organizzare qualcosa di bello ed intrigante per il weekend entrante.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani sarebbe opportuno portare avanti un progetto che hai in mente o su cui stai lavorando perché le cose stanno andando per il meglio. Dunque, ti conviene approfittare per esaudire i tuoi desideri.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani, purtroppo ti sentirai ancora un po' sottotono. Stai riflettendo su alcune cose da fare o scelte già fatte. Non rimuginare troppo sul passato, concentrati di più sul presente.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani il tuo oroscopo sarà molto positivo grazie anche alla Luna favorevole. Approfitta di questa giornata perché poi venerdì e sabato saranno giorni un po' confusi.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani la tua giornata non sarà molto positiva. Ciò a causa di alcune incomprensioni in famiglia o in amore. Cerca di risolvere quanto prima così potrai dedicarti di più a te stesso.

