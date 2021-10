oroscopo-paolo-fox-7-ottobre,-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox per oggi, 7 ottobre 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 7 ottobre?

Oroscopo Paolo Fox oggi, 7 ottobre 2021: quali sono le previsioni

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Momento favorevole per chi vuole fare incontri: Venere è in transito favorevole per l’amore. Nel lavoro hai progetti a lungo termine, cerca di fare attenzione però a ciò che dici.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Da oggi la Luna è in opposizione e Venere non sarà più contraria: cosa significa? Da domenica migliora l’amore. Nel lavoro ultimi colpi di coda per una situazione un po’ complicata.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: I rapporti di vecchia data sono più o meno in discussione, ci sono continui contrasti. Nel lavoro c’è bisogno di fare chiarezza… sei chiamato a riorganizzare qualcosa, approfittane.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Nel pomeriggio recuperare il tempo con il proprio partner è consigliato: ultimi giorni sono stati un po’ sottotono per l’amore. Nel lavoro bisogna essere cauti, stai vivendo una realtà piena di incognite.

Oroscopo Paolo Fox Leone: La mattinata è interessante per l’amore, nel pomeriggio però torna un po’ di tensione. Nel lavoro è meglio fare una pausa, tieni sotto controllo le finanze.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Fai attenzione a non essere troppo brusco con il partner, potresti creare problemi in amore non difficili da risolvere. Nel lavoro potrebbero esserci contrasti con alcuni colleghi ma tu controbatti su tutto perché hai valide argomentazioni.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Piccoli contrasti in amore, nelle storie nate da poco c’è bisogno di più complicità! Sul lavoro, hai forse cambiato il metodo, guardati attorno!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: La Luna è favorevole e da domani anche Venere sarà dalla tua parte: bene no? Alcune tensioni si allenteranno in amore. Sul lavoro, cerca di essere aperto alle novità: non rifiutare le proposte!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Venere è in opposizione: stai trascurando da tempo l’amore ma forse meglio restarne lontani che discutere costantemente. Nel lavoro è il Momento di recuperare un progetto accantonato mesi fa: qualche passione forse?

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: La Luna oggi è dalla tua parte e ora puoi riavvicinarti al partner, mentre i single si possono lasciare andare a belle emozioni. Sul lavoro, oggi i tuoi progetti potrebbero essere accettati: sii positivo!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Se sei single ora è il momento di approfittare di queste giornate per farsi avanti. Sul lavoro, se ti hanno promesso qualcosa ricordalo, qualcuno è “smemorato”.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: La Luna è dalla tua parte, non rimandare le discussioni con il partner a venerdì, meglio chiarire ora. Sul lavoro cambieranno alcune collaborazioni, ma da mesi hai iniziato un lavoro che cercavi da tempo!

The post Oroscopo Paolo Fox 7 ottobre, le previsioni segno per segno appeared first on L’Occhio.