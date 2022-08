Oroscopo Paolo Fox, 8 agosto: inizio settimana al top per gli Ariete. Problemi in amore per i Capricorno.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 8 agosto 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, la tua settimana partirà con un oroscopo al top. Avrai la Luna favorevole e l'amore in primo piano. Cosa volere di più? Goditela al meglio.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, da domani inizierai a recuperare alla grande. Hai voglia di fare cose nuove e sei stanco della monotonia. Organizza ciò che ti rende più felice.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani potrai accusare un certo nervosismo a causa della Luna in contrasto. Ti senti un po' spento, prova a rilassarti di più e a fare ciò ti piace così potrai recuperare la tua serenità.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, il tuo lunedì sarà caratterizzato da alcune problematiche lavorative che potrebbero essere fonte di stress. Cerca di mantenere la calma e di provare a risolvere tutto con diplomazia.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani sarà una giornata positiva grazie anche alla Luna favorevole. Ti senti abbastanza euforico, come se ti dovesse capitare qualcosa di bello che attendi da molto. In effetti, ci sono novità in arrivo.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, per domani il re dell'oroscopo ti consiglia di accorciare le distanze col partner in quanto c'è molta tensione nella coppia. Inoltre, cerca di allentare le preoccupazioni a lavoro.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, stai iniziando un periodo di cambiamento in cui potrai avere più serenità in quanto risolverai alcune problematiche che ti affliggevano. Cerca di recuperare al meglio anche in amore.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, Fox ti consiglia di iniziare a fare più attenzione alla tua situazione economica. In compenso, in amore ci saranno delle ottime notizie.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, la tua settimana inizierà col piede giusto. Avrai tanta energia e vitalità ma, soprattutto, tanta voglia di rivincita. Approfittane!

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, la tua situazione sentimentale non è delle migliori. Ci sono silenzi laceranti che possono fare più rumore di tante parole. Prova a risolvere le discussioni con calma e col dialogo. E' la miglior arma.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani, finalmente, sarà una giornata migliore rispetto alle precedenti. Ora potrai ripartire alla grande e recuperare anche in amore.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani avrai la Luna contraria che ti farà sentire un po' spento e confuso. Cerca solo di non alimentare discussioni futili e prova a concentrarti più su te stesso.

