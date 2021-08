oroscopo-paolo-fox-8-agosto,-le-previsioni-segno-per-segno

Toro: Cerca di viverti serenamente la giornata, anche se l’amore potrebbe portare qualche polemica di troppo. Nel lavoro non devi compromettere la tua riuscita solo perché pensi in negativo.

Ariete: Anche se rare volte ti concedi ad un amore del momento, ti consiglio di goderti ciò che ti capita. Nel lavoro vedrai che nonostante il periodo sia nero per la società te la caverai in qualche modo.

Gemelli: Dovresti fronteggiare le problematiche familiari con più leggerezza, vedrai che si risolveranno meglio. Nel lavoro non è facile capire quel che sta accadendo nella tua vita: è un momento di cambiamenti.

Leone: Oggi è un’ottima giornata per amare, Venere è in buon aspetto e la Luna è nel segno: entrambe ti regalano passionalità. Nel lavoro non è il caso di metterti contro persone che possono crearti problemi.

Cancro: Domenica interessante per i sentimenti! Se il tuo cuore è solo dovresti iniziare a guardarti intorno! Nel lavoro di solito agosto non è un mese brillante ma nel tuo caso potrebbero arrivare novità interessanti.

Vergine: Domenica interessante per chi sa sorridere ai sentimenti, potresti concederti un giorno off da dedicare all’amore. Nel lavoro i problemi nato ultimamente si stanno risolvendo e tu inizi ad avere le idee chiare sul tuo futuro! Non accettare la prima proposta che ti viene fatta, in questi giorni potresti riceverne di migliori.

Bilancia: I progetti di coppia saranno facilitati, riuscire a gestire i vostri programmi con tranquillità. Nel lavoro la seconda parte del mese sarà favorevole per chi cerca una rivalsa.

Scorpione: Questa giornata sarà controversa. Quel che conta però è riuscire ad aprirti di nuovo, mi sembra strano che tu non abbia vissuto nuovi amori. Nel lavoro ora ci saranno tante opportunità da cogliere.

Sagittario: Se c’è una persona che ti interessa prima del 16 non ti consiglio di muoverti ! Nel lavoro oggi potrebbe nascere una discussione per colpa tua, sei troppo nervoso ultimamente.

Capricorno: Qualcosa non va nella coppia, c’è qualche dissidio che portate avanti. Tuttavia questo è comunque un periodo favorevole e non dovrai preoccuparti troppo. Questo mese per il lavoro non promette bene, ti consiglio di aspettare l’autunno per una rivalsa.

Acquario: Mancano gli stimoli, parti in quarta ma poi le persone attorno a te ti demoralizzano: la domanda è, vuoi amare davvero? Nel lavoro devi affrontare un discorso importante ma aspetterei dopo ferragosto.

Pesci: Se in amore ci sono conflitti ti consiglio di sfruttare questa domenica per risolvere! Nel lavoro sei piuttosto agitato, anche nervoso: è un periodo di attesa ma poi si compenserà da settembre.