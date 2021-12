oroscopo-paolo-fox-8-dicembre,-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni di Paolo Fox per oggi 8 dicembre

Ariete:

Forse vi sentite un po’ messi da parte, e chi lavora potrà avvertire parecchie tensioni. Ci potrà essere qualche problema anche nelle storie che durano da anni, e neanche i nuovi amori se la passeranno meglio.

Toro:

Chi ha un’attività subirà cambiamenti e trasferimenti, forse si cambierà ufficio oppure si dovranno migliorare alcune situazioni.

Gemelli:

La giornata sarà liberatoria per voi, infatti negli ultimi due giorni siete stati perplessi. Vi sentite sotto pressione al lavoro, state discutendo un ingaggio.

Cancro:

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che ci sarà tensione, dovrete affrontare un problema, magari una polemica. Forse in famiglia le cose non vanno benissimo. Venere però vi è amica e vi darà una mano. Se non siete liberi di fare ciò che volete oppure in amore c’è crisi dovete decidere cosa fare.

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che siete molto vitali, avete di nuovo voglia lottare, dopo un periodo in cui siete stati a guardare in disparte. Oggi attenzione all’aspetto economico.

Vergine:

Giorno per voi molto interessante, stringerete un’amicizia o un patto importante. Soprattutto chi è fuori dalla propria città avrà libertà di movimento. Un consiglio: non mettete da parte il vostro partner.

Bilancia:

L’ oroscopo Paolo Fox specifica che domani per voi deve essere una giornata tranquilla lontano dagli eccessi. Coloro che per forza di cose dovranno andare al lavoro e fare tante cose oggi e domani potranno sentirsi stanchi e appesantiti. Non fate passi falsi e curate di più l’alimentazione

Scorpione:

Forse avete perso in questi mesi un punto di riferimento importante, oppure avete voi avuto dei problemi fisici.

Sagittario:

Sappiate che il vostro Gennaio sarà molto importante per la sfera sentimentale. Chi non ha un amore o ha avuto di recente dei problemi non deve disperare perché tutto ciò che nascerà in questo periodo è destinato a diventare molto importante nel corso di questo mese, e questo vale sia per le amicizie che per le storie d’amore.

Capricorno:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che da come è solito per il vostro segno siete ambiziosi e pensate molto alla vostra carriera. Ma in questo mese riscoprirete l’amore. Le donne che si sono separate adesso devono aprire le porte di nuovo all’amore.

Acquario:

Vi attende un giorno particolare, e voi volete ritrovare la serenità. Gli sforzi e il lavoro fatto negli ultimi mesi non ha portato i frutti sperati. In amore siate cauti perché potrebbero ritornare a galla questioni e problemi passati.

Pesci:

Vi attende un giorno molto importante per l’amore. Ci sarà una chiamata importante, alla quale potreste rispondere. Sfruttate la giornata di domani anche per tirare un po’ il fiato e rilassarvi