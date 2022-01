oroscopo-paolo-fox-8-gennaio,-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni di Paolo Fox per oggi 8 gennaio

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Hai l’impressione di navigare in acque sconosciute, eppure le emozioni che provi sono piuttosto familiari. Forse hai già visitato questo posto nella tua immaginazione? Attenzione, il tuo progetto potrebbe colare a picco. Ma non ti preoccupare di saltare una riunione o un incontro importante, potrai rimandarli a un secondo momento.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Sei di natura curiosa, e sai bene che questa curiosità a volte può diventare quasi ossessiva o per lo meno distrarti dalle tue preoccupazioni del momento. Scappare da queste responsabilità, oggi potrebbe rivelarsi molto complicato.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Oggi non ti senti molto sereno, delle questioni familiari ti impediscono di concentrarti. Non lasciare che lo stato d’ansia degli altri si riversi su di te. Puoi tranquillamente andare avanti con la tua vita pur restando emozionalmente all’ascolto e disponibile per le persone che ami.

Paolo Fox oroscopo 8 gennaio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): È difficile dire agli altri quello che provi in questo momento, anche se è ciò di cui avresti bisogno. Hai paura di tradire un segreto o di ferire qualcuno parlando troppo o nelle cattive condizioni. Tuttavia, rifiutare di abbordare l’argomento ti rende distante agli occhi degli altri.

Leone (23 luglio – 23 agosto): In questo momento tendi ad essere molto impulsivo per quanto riguarda il denaro, pensaci due volte prima di agire. Potresti essere tentato da degli acquisti irragionevoli, ma è una buona idea a lungo andare? Cerca di fare chiarezza sulla tua attuale capacità di giudizio e sforzati a non agire in maniera troppo brusca.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Questo è il momento di tirare le redini e riprendere il controllo della tua vita, soprattutto se recentemente ti sei chinato dinanzi all’autorità. Sta a te di interpretare il ruolo centrale. Fortunatamente, puoi assumere questo ruolo con la complicità degli altri.

Paolo Fox oroscopo 8 gennaio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): la tua vita amorosa si trova in una posizione privilegiata, con conseguenze positive sul tuo morale. Supererai facilmente le difficoltà, dando prova di diplomazia. Se in questo momento stai cercando di vendere o riordinare qualcosa, il carisma sarà la tua carta vincente.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Rallentare un po’ non ti sembra un problema perché sai di andare avanti allo stesso ritmo esatto di chi ti circonda e che le cose urgenti stanno procedendo in modo regolare. Vorresti evitare il lavoro eccessivo e proprio per questo non hai la minima intenzione di svolgere diverse mansioni contemporaneamente.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Che gioia venire fuori da questi ultimi giorni ripetitivi e abitudinari! Oggi hai l’intenzione di fissare degli obiettivi più elevati. Ti focalizzerai totalmente sul nocciolo della questione, quasi a diventarne cieco. La tua sincerità strabordante potrebbe mettere a disagio alcune persone vicine.

Paolo Fox oroscopo 8 gennaio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Una voce ti dice di buttarti, un’altra di aspettare. Ti ritrovi in una situazione di incertezza che ti è familiare, tuttavia sei capace di dimostrare da che parte vuoi andare, anche se non sei completamente sicuro dell’agibilità del tuo cammino. Per una volta questo non è l’aspetto più importante, visto che per adesso non devi fare una scelta definitiva.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Aggiungere un po’ di eleganza alla tua vita privata è attualmente la tua priorità. Senti che essere circondato dalla bellezza ti renderà felice. Un paio di acquisti dovrebbero darti quello di cui hai bisogno. In determinati momenti le tue emozioni potrebbero diventare imprevedibili, facendoti sentire agitato.