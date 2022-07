Oroscopo Paolo Fox, 8 luglio: un venerdì di confusione per i Leone. Alta tensione per i Pesci. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri del weekend per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 8 luglio 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, venerdì:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani a giornata sarà molto più positiva rispetto alle altre. Approfitta per organizzare qualcosa di bello e di particolare per il weekend che sarà al top.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani rischierai di sentirti molto nervoso, soprattutto se hai qualcuno che ti provoca costantemente. Cerca di farti scivolare le cose e ti tenere lontano le persone che ti non ti danno serenità.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani l'amore tornerà ad essere protagonista, in particolare per i cuori solitari. In generale, il re dell'oroscopo consiglia di lasciarsi andare e dimostrare di più i sentimenti che voi gemelli cercate sempre di preservare.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, i prossimi saranno dei giorni migliori, soprattutto in amore. Sarebbe meglio dedicarsi maggiormente alla coppia o ai primi amori con più positività. A lavoro, invece, potrebbero essere dei giorni un po' pesanti.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani sarà una giornata molto confusa tanto che rischierai di alzare la voce con qualcuno. Siccome non sei disposto ad accettare mancanze o provocazioni, sarà meglio avere molta prudenza nei rapporti con gli altri e in amore.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, da domani dovresti lasciare andare la tua solita diffidenza e provare ad avere nuovi incontri e rapporti. Ciò ti aiuterà molto, soprattutto a vivere con più serenità.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani sarà una bella giornata e potrai avere anche qualche bella soddisfazione. Il weekend comincerà al meglio per poi concludersi coi fiocchi, dunque approfitta per organizzare qualcosa di bello.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, la giornata di domani si preannuncia essere molto interessante soprattutto per quanto riguarda il piano emotivo. Avrai delle intuizione che ti porteranno a concretizzare alcuni progetti che avevi in mente.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, il weekend inizierà col botto avendo la Luna favorevole. Approfitta per dare maggiore importanza ai sentimenti e ai progetti che vorresti portare a termine. E' il momento giusto per farlo!

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani l'oroscopo sarà migliore rispetto ai giorni passati. In amore sarebbe meglio avere la persona giusta accanto, altrimenti rischierai sempre di alimentare i tuoi dubbi e le tue insicurezze.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, il tuo weekend si preannuncia essere molto teso. Fox consiglia di essere molto cauti e di evitare le discussioni o, al massimo, contare fino a dieci, prima di dire tutto ciò che pensi.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani, finalmente, ritroverai più serenità. Resta sempre coi piedi per terra e continua a portare a termine tutti gli impegni in cui sei occupato.

