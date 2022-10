Oroscopo Paolo Fox, 8 ottobre: dubbi per i Vergine. Sabato ricco di emozioni per gli Acquario.

Proseguiamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri del weekend per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 8 ottobre 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, sabato:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani, per vivere al meglio il sabato, sarà opportuno evitare litigi e discussioni in amore. Sono giorni un po' tesi e sarà meglio placare gli animi.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, ti aspetta un bel weekend. Le coppie solide godranno giornate piene di emozioni. I single, invece, potranno trovare nuovi amori. A lavoro, invece, sarà necessario andarci coi piedi di piombo.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani approfitta del sabato per fare qualcosa di bello col partner e recuperare al meglio dopo giorni di tensione. L'oroscopo è dalla tua parte, approfittane!

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani potresti avere un antagonista, soprattutto a lavoro. Qualcuno che vorrebbe ostacolare i tuoi progetti e le tue idee. Sii prudente e vai avanti per la tua strada.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani ti aspetta un sabato da dedicare completamente all'amore e ai sentimenti. Inoltre, sei stanco della monotonia e hai voglia di fare qualcosa di diverso. Approfitta per farlo in questo weekend.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani potrai sentirti assalito da dubbi e perplessità. Cerca di non agitarti troppo e di mantenere la calma e la concentrazione. Solo così potrai risolvere ogni cosa.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani sarà una giornata molto speciale e piena di emozioni. In amore ripartirai alla grande. A lavoro, invece, procedi con cautela, non volere tutto e subito, dai tempo al tempo.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani potrai recuperare in amore. In particolare, riscoprirai un sentimento importante che credevi perduto. A lavoro, invece, dovrai darti da fare per raggiungere i tuoi obiettivi.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani avrai un oroscopo al top. Grandi amore potrebbero nascere ma anche grandi occasioni lavorative. Continua ad essere tenace e caparbio e raggiungerai ottimi traguardi.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani, finalmente, avrai la Luna favorevole che ti regalerà un bel sabato. Avrai la possibilità di divertirti e di sentirti spensierato. Approfittane alla grande!

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani avrai una giornata ricca di emozioni e sentimenti. Nella coppia tutto andrà nel verso giusto. Grandi opportunità in arrivo sul fronte lavorativo.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani ritroverai la tua stabilità, tanta voglia di lavorare ma anche di amare. Insomma, godrai di un recupero importante.

