Oroscopo Paolo Fox, 9 luglio: un sabato nervoso per i Toro. Giornata interessante per gli Scorpione. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Proseguiamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri del weekend per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 9 luglio 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, sabato:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, si preannuncia un ottimo oroscopo sia per domani che, soprattutto, per domenica. Approfittane per recuperare maggiormente in amore perché a lavoro sarà necessario avere ancora un po' di pazienza.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani avrai la Luna in opposizione che ti provocherà un po' di nervosismo. Cerca di non cadere nelle provocazioni e di evitare discussioni inutili.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, per domani Fox ti consiglia di lasciarti andare totalmente ai sentimenti cosicché tu possa avere delle grandi rivelazioni in amore. Non essere troppo diffidente.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani dovresti approfittare del sabato per rilassarti e svagarti, senza ansie. Potrebbe essere una giornata molto interessante sotto il punto di vista amoroso.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, in questi di giorni ti senti pieno di forza, agguerrito. Stai attento però, abbi più prudenza perché, altrimenti, rischi di alzare polveroni inutili con alcune persone. Cerca di goderti al meglio il weekend.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani sarà un ottimo momento per le relazioni con altre persone. Sarai anche molto lucido per quanto riguarda alcune decisioni da prendere sul lavoro. Solo in amore sarà necessario essere cauti.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, il re dell'Oroscopo, per domani, ti consiglia di lasciare andare tutte le ansie e preoccupazioni e di focalizzarti solo tu stesso. Approfitta del weekend per fare qualcosa di bello ed entusiasmante. Non chiuderti nelle tue paranoie.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani, fortunatamente, avrai ancora la Luna favorevole. Avrai una bella giornata interessante e impegnativa. Approfittane al meglio!

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani sarà un oroscopo che favorisce gli affari dei liberi professionisti. Il meglio si avrà domenica con la Luna favorevole. Dunque, approfitta per organizzare qualcosa di intrigante.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani sarà una giornata migliore rispetto alle precedenti. Approfitta per svagarti un po', per allentare la tensione. Sul fronte lavorativo dovrai pazientare ancora un po'.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani sarà meglio essere prudenti con le parole altrimenti rischierai di causare accese discussioni. Alcuni potrebbero essere rimproverai sul lavoro, altri nell'ambito amoroso.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani, finalmente, vivrai una giornata ricca di belle emozioni. Approfitta di questo weekend positivo per vivere con maggiore serenità e spensieratezza.

