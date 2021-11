oroscopo-paolo-fox-9-novembre,-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox per oggi, 9 novembre 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 9 novembre ?

Oroscopo Paolo Fox oggi, 9 novembre 2021: quali sono le previsioni

Ariete(21 Marzo – 20 Aprile): Oggi avrai l’occasione di vedere dei buoni amici, ma tu senti la pressione di portare a termine le cose importanti, prima di pensare al piacere. Non è la giornata giusta per spezzare la routine, anche se avresti bisogno di una scappatoia. Rimani in disparte e tieni il tuo cattivo umore per te. La tregua tanto agognata arriverà presto.

Toro(21 aprile – 20 maggio): Le tue emozioni vanno in un senso e all’improvviso in un altro, come una bandiera in balia del vento. Anche se può sembrare divertente vedere le tue opinioni che ondeggiano come aquiloni, non puoi mai sapere se una brusca burrasca metterà a tappeto un’idea che in realtà è importante.

Gemelli(21 maggio – 21 giugno): Vorresti dare l’impressione di avere tutto sotto controllo e di essere pronto a gestire qualsiasi cosa. Non essere troppo arrogante, un’eccessiva fiducia in te stesso potrebbe portare la sua dose di guai. È meglio guardare al futuro con ottimismo, certo, ma restando con i piedi per terra e mantenendo uno spirito critico nei confronti di se stessi.

Paolo Fox oroscopo 9 novembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro(22 giugno – 22 luglio): Forse ti sentirai un po’ infastidito sul posto di lavoro a causa di qualcuno o qualcosa che ti chiede sempre di più. Anche se a grandi linee sei d’accordo sulle finalità, l’idea di fare una cosa tanto fuori dall’ordinario ti spaventa, per quello che penserà la gente.

Leone(23 luglio – 23 agosto): hai una straordinaria abilità intuitiva che ti permette di trovare la giusta soluzione a un determinato problema. Anche se dici a chi ti sta intorno che non è niente di speciale, in realtà puoi trovare la soluzione ai problemi più complessi, come un ago in un pagliaio

Vergine(24 agosto – 22 settembre): ti senti un po’ sperso, salti da un’attività all’altra senza finire quello che hai cominciato. In questo momento sei troppo distratto per arrivare in fondo alle cose. Non concentrati sui tuoi sogni, quello che hai sott’occhio ha bisogno del tuo intervento ed è molto più vantaggioso per te.

Paolo Fox oroscopo 9 novembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia(23 settembre – 22 ottobre): L’amicizia di una persona cara oggi si rivelerà più importante del solito. Hai bisogno di essere circondato da coloro che ti fanno stare bene. Allo stesso tempo, hai anche tanta voglia di sentirti libero di condividere i tuoi sentimenti con queste persone, senza alcuna restrizione.