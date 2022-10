Oroscopo Paolo Fox, 9 ottobre: domenica all’insegna dell’amore per gli Scorpione. Malumore per i Cancro.

Concludiamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri del weekend per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 9 settembre. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, domenica:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, finalmente domani sarà una giornata decisamente migliore rispetto alle precedenti. Goditi la domenica e il relax, fai ciò che ti piace. In amore ci saranno dei chiarimenti.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani, pur essendo domenica, avrai importanti novità in ambito lavorativo. Cerca comunque di rilassarti e di goderti la giornata nel migliore dei modi.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani avrai Marte e Sole dalla tua parte. Dunque, sarà una domenica all'insegna dell'amore e dell'amicizia. Goditela!

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani, purtroppo, avrai un po' di malumore dovuti a dei conflitti sia sentimentali che lavorativi. Cerca di affrontare tutto con la calma e vedrai che tutto si risolverà.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani vorresti viverti la giornata con maggiore entusiasmo e più tranquillità nella coppia. Spetterà a te cercare di risolvere al meglio le questioni in sospeso. Non alimentare polemiche inutili.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani il tuo oroscopo ti aiuterà a recuperare al meglio e a vivere la domenica in modo positivo. Fai tutto ciò che ti senti di fare e goditela, sentiti libero.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani potresti accusare un po' di stress che potrebbe nuocere alla coppia. Cerca di scindere le due cose altrimenti rischi di aumentare il tuo caos interiore.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, il tuo oroscopo del fine settimana continua ad essere molto positivo. Domani, infatti, sarà una giornata all'insegna dell'amore. I single, invece, potrebbero avere degli incontri fortunati.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, anche per te domani sarà una bella domenica, ricca di sentimenti ed emozioni. Goditela al meglio prima che inizi una nuova settimana molto impegnativa.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani potrebbe essere una domenica un po' triste. Ti senti solo e teso e ciò non ti fa bene. Prova a goderti il relax domenicale e ad organizzare qualcosa di bello che possa farti bene.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani potresti fare un incontro inaspettato, non per forza positivo. Sii prudente. Hai voglia di cambiare e di non guardare al passato. Fai bene, concentrati sul tuo presente.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, continua il tuo periodo di recupero. Anche domani ti aspetta una bella giornata, goditela! Ci saranno anche delle novità in arrivo.

