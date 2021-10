oroscopo-paolo-fox-9-ottobre,-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox per oggi, 9 ottobre 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 9 ottobre?

Oroscopo Paolo Fox oggi, 9 ottobre 2021: quali sono le previsioni

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore questo periodo è davvero intrigante per le relazioni con il partner. A lavoro fare investimenti oppure fare programmi nuovi.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore la Luna contraria porta un umore ballerino, hai bisogno di un po’ più di coraggio. A lavoro se hai un’azienda rimanda alla prossima settimana alcune decisioni importanti; fai attenzione alla liquidità.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore dal pomeriggio di oggi fino a domenica ogni parola dovrà essere pesata, c’è qualcosa che non va. A lavoro vuoi startene per conto tuo, se lavori attenzione alle distrazioni.

Oroscopo Paolo Fox 9 ottobre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore giornata positiva, tuttavia da qualche tempo sei proprio tu a mettere alla prova il partner. A lavoro pare che proprio in questi giorni tu abbia una buona carta da giocare, per cui non esagerare nelle discussioni.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore Luna e Venere in ottimo aspetto, farai nuovi incontri. A lavoro qualcuno vuole scaricare le responsabilità su di te, non devi permetterglielo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore in questi giorni sei un po’ agitato, rischi di alzare troppo la voce anche se non è nel tuo stile. A lavoro fai buon viso a cattivo gioco a certe situazioni in ambito lavorativo.

Oroscopo Bilancia, Scorpione e Sagittario oggi 9 ottobre 2021

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: In amore sarà un fine settimana positivo, domenica ci saranno grandi novità. A lavoro ci sono grandi progetti per il futuro, ma fai molta attenzione alle spese per la casa.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: In amore coloro che hanno chiuso una storia d’amore hanno comunque bisogno di affetto. A lavoro devi liberarti di un certo senso di insoddisfazione.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: In amore domenica la Luna sarà nel segno, organizza qualcosa di bello con il partner. A lavoro da oggi inizia una fase migliore, ti piace vivere continue novità.

Oroscopo Paolo Fox 9 ottobre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: In amore questo fine settimana getta le basi per un novembre davvero importante. Chi lavoro come dipendente non è del tutto contento.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: In amore la situazione è un po’ critica, ma solo per le coppie che hanno vissuto una crisi profonda. A lavoro conviene pianificare le mosse dell’immediato futuro.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: In amore condividi con il partner le varie problematiche che vi affliggono. A lavoro questa giornata parte bene, ma stai attento soprattutto nel pomeriggio.

