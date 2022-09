Oroscopo Paolo Fox, 9 settembre: giornata promettente per gli Ariete. Tante emozioni per i Cancro.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 9 settembre. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, anche domani il tuo oroscopo sarà promettente. Avrai l'energia tale da affrontare alcune difficoltà o risolvere alcune problematiche. Col tempo avrai anche grandi soddisfazioni.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani avrai la Luna favorevole che ti garantirà serenità e tranquillità. Inoltre, potrai trovarti dinanzi a scelte o situazioni nuove. Sii prudente.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani, purtroppo, avrai la Luna contraria. Fox consiglia di essere molto prudente, di non alimentare polemiche. Potrai avere dubbi anche in amore. Rifletti per bene.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani sarà una giornata ricca di emozioni positive. Sul piano lavorativo ci sono tanti cambiamenti in vista. In amore, invece, nuove opportunità in arrivo. Approfittane.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani ti libererai della Luna contraria e sarai molto più tranquillo e sereno. Giove ti incoraggia molto sul piano lavorativo. Anche in amore ci sono buoni propositi.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani potrai sentirti un po' fiacco e stanco a causa della Luna in opposizione. Prova, però, a non lasciarti condizionare dalle sensazioni negative o dall'apatia. Se ne hai bisogno, riposati.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, anche domani sarà una giornata positiva in cui potrai rigenerarti e prepararti al weekend. Comincerai nuovi progetti e svilupperai nuove idee.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, da domani comincerai a recuperare molto in amore e in famiglia. Vivrai le giornate con più serenità e tranquillità. Preparati per il weekend.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani avrai la Luna contraria per cui sarà importante avere molta cautela e prudenza. Attenzione anche in amore, non sei molto predisposto ai sentimenti.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, da domani avrai belle giornate, molto interessanti. Risolvi alcune situazioni in sospeso e vedrai che vivrai un weekend meraviglioso.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani, in generale, avrai una giornata tranquilla e piacevole. Hai tanta voglia di metterti in gioco e di realizzare alcuni progetti. Sii paziente e tutto arriverà.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, da domani potrai mettere in pratica alcune idee in quanto sarai molto più ottimista ed intraprendente. In amore potrebbero esserci dei disguidi col partner, meglio fare attenzione e non alimentare polemiche inutili.

Oroscopo Paolo Fox, 9 settembre: giornata promettente per gli Ariete. Tante emozioni per i Cancro. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.