Oroscopo Paolo Fox del 16 giugno: giovedì ideale per amore e lavoro. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Potrebbe esserci una piccola discussione che stravolge i tuoi piani. Anche se a lavoro è complicato, troverai la soluzione.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Non perdere l’occasione di incontrare nuove persone. Potrebbe nascere qualcosa di davvero importante. Oggi è una buona giornata per chiedere qualcosa al tuo capo.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Potresti incontrare persone molto interessanti. A lavoro segui le tue idee perché sono molto valide.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – In amore le cose potrebbero andare decisamente meglio. Cerca di impegnarti di più a lavoro.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Se hai qualche dubbio, oggi è il giorno giusto per chiedere.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Arriveranno un po’ di cambiamenti, non spaventarti. Dovrai prendere una decisione importante anche a lavoro.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Dei stare attento a come ti comporti, ci sono delle novità in arrivo. Dovrai risolvere un piccolo problema.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Concediti questa giornata per capire cosa c’è che non va. Anche a lavoro le cose non saranno semplici.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Vorresti che qualcuno ricambiasse il bene che dai. Avrai un forte momento di stress.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Sabato avrai una grossa novità. Non abbandonare l’idea di lavorare in proprio.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Venerdì e Sabato saranno delle buone giornate per il tuo segno. A lavoro ci sono state delle discussioni ma troverai il modo per risolverle.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Avrai delle novità a breve, cerca di concentrarti su quello che desideri di più.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

