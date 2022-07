Oroscopo Paolo Fox del 18 luglio: lunedì da urlo per amore e lavoro scritto su Oroscopo Più da Redazione.

Oroscopo Paolo Fox del 18 luglio: lunedì da urlo per amore e lavoro. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi sarà una giornata in cui potrai sviluppare i tuoi obiettivi in ​​modo generoso e brillante, che ti aiuterà a seminare fortunatamente per i momenti futuri in cui hai bisogno di benefici per qualche nuova azione. SENTIMENTI: Sarà una giornata per realizzare progetti ambiziosi e per trarne fruttuosi benefici. AZIONE: È un giorno fortunato per gettare le basi della tua famiglia e risolvere affari in sospeso. FORTUNE: È un giorno in cui la tua acutezza e la tua percezione cattureranno l’essenziale dal superfluo.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi sarà una giornata per godere dell’armonia e dell’equilibrio che ti circonderanno nel tuo ambiente e nelle tue relazioni. È importante che i tuoi incontri ti aiutino a definire i tuoi obiettivi e accordi. SENTIMENTI: Sarà una giornata in cui potrai organizzare i tuoi obiettivi attorno al tuo modo intenso e suggestivo di approfondire e spiegare i tuoi progetti. AZIONE: È un momento appropriato per avere conversazioni di successo relative ai tuoi prossimi progetti. FORTUNE: È una giornata in cui devi dare energia ai tuoi incontri e conversazioni per mettere in luce i tuoi progetti.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – È un giorno in cui usare la massima generosità e cautela in modo amichevole e comprensivo. La percezione ti accompagnerà in modo molto benefico in modo che i risultati siano fruttuosi. SENTIMENTI: È un giorno per concludere questioni del passato con velocità e ingegno. Il tuo idealismo ti aiuterà. AZIONE: È una giornata in cui bisognerà gettare le basi economiche con fortuna e tanto ingegno. FORTUNA: È un giorno in cui i tuoi obiettivi inizino da basi sicure e solide e non dipendano dall’aiuto in seguito.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi è una giornata per sfruttare l’iniziativa e la grande vitalità che vi circonderà e che sarà molto evidente nei vostri accordi e incontri della giornata. Puoi cogliere l’occasione per trasformare parte delle tue emozioni in sentimenti. SENTIMENTI: Oggi sentirai che i tuoi progetti devono essere guidati dal tuo grande intuito. AZIONE: È una giornata in cui vitalizzare le proprie azioni e osservare attentamente per evitare errori. FORTUNE: Sarà una giornata in cui le tue iniziative e la tua fantasia ti aiuteranno nei tuoi obiettivi.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi il tuo lavoro più grande sarà quello di lasciarti alle spalle problemi a cui non devi pensare e risolverli abilmente e con calma. Le relazioni con gli altri saranno al centro delle tue attività. SENTIMENTI: È il momento di proiettare obiettivi di beneficenza con amici di vecchia data. AZIONE: È il momento ideale per far avanzare l’arretrato e quindi acquisire fiducia e solidità nella propria posizione. FORTUNE: È tempo per te di usare la tua grande intuizione e risolvere problemi del passato che ti apriranno altre porte vantaggiose.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – È un momento molto speciale per preparare i tuoi progetti con attenzione e con grande fiducia, che ti aiuterà a fidarti e ad aiutare le altre persone con cui li condividi. SENTIMENTI: Oggi è un giorno per aiutare qualcuno vicino a te che ha bisogno del tuo supporto emotivo ed empatia. AZIONE: Noterai che è una giornata molto proficua per i tuoi progetti per essere dinamici e vantaggiosi per tutti i partecipanti. FORTUNE: Devi divertirti a proiettare obiettivi con amici fidati e divertirti allo stesso tempo.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi è un giorno per mantenere la tua cerchia di amici e obiettivi con la tua grande sensibilità e intuizione. E abbi anche la fiducia e la sicurezza che ciò che semini ora, raccoglierai più tardi. SENTIMENTI: È un momento per sentirsi vicini ai propri cari e mostrare il proprio lato più gentile e generoso. AZIONE: Oggi è un giorno in cui incontrerai altre persone che saranno molto importanti nella tua vita. FORTUNE: È un giorno in cui le capacità delle tue persone ti avvicinano agli obiettivi e alle persone appropriate ai tuoi piani.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi è un giorno speciale per mantenere i tuoi obiettivi molto pieni di speranza e con gli occhi puntati sull’idealismo e l’ispirazione per gettare le basi della famiglia in un modo fortunato e brillante. SENTIMENTI: Devi mostrare la tua serietà attraverso il modo in cui ti comporti, soprattutto con la famiglia.AZIONE: È un giorno in cui proverai grande gioia e idealismo nei tuoi nuovi progetti e obiettivi. FORTUNE: È un giorno per godere delle tue capacità innate che ti aiuteranno a essere una persona produttiva e generosa.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Sei in un momento in cui noterai un grande cambiamento nel modo in cui ti relazioni e parli con gli altri. Rafforzerai i tuoi punti di forza e la tua sensibilità e intuizione segneranno il tuo miglior aiuto nella tua vita. SENTIMENTI: È un giorno in cui godere di conversazioni amichevoli e della vicinanza di amici fidati. AZIONE: Sarà un giorno davvero speciale per usare il tuo sesto senso e le tue capacità innate, facendo le scelte giuste. FORTUNE: È un momento in cui puoi usare il tuo sesto senso e vedere in anticipo come dovresti agire.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Sei in un momento molto interessante per la tua generosità e altruismo per essere sincero e aiutarti a conquistare il modo di relazionarti con gli altri e per essere visto come una persona vicina. SENTIMENTI: Oggi potrai fare un grande approccio e un assaggio della tua semplicità e naturalezza quando offri il tuo affetto. AZIONE: È un giorno per sentirti vicino ai tuoi vecchi amici e alle persone che la pensano allo stesso modo con cui vai d’accordo. FORTUNE: È una giornata in cui i tuoi progetti devono essere concordati con gli associati, e quindi i risultati saranno positivi per tutti.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi è il momento di mantenere il benessere nella tua professione e nella tua vita domestica. Per questo è bello che tu ti faccia carico delle tue attività e sia condiscendente verso gli altri. SENTIMENTI: È un giorno per incoraggiare gli altri e mostrare la tua capacità di simpatia e vitalità. AZIONE: È un momento per mantenere la generosità e la vicinanza a qualcuno che ha bisogno di te. FORTUNE: È un giorno in cui il tuo grande cuore ti aiuterà a sentirti in forma e più vicino agli altri.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oggi è un giorno in cui è importante risolvere con agilità le questioni sentimentali del passato e che questo ti aiuti a mantenere una grande armonia e felicità. Puoi organizzare una giornata divertente e speciale. SENTIMENTI: Oggi sentirai che è un giorno speciale per chiarire alcune incomprensioni sorte in passato a causa di problemi sentimentali. AZIONE: È un momento in cui puoi divertirti in modo fantastico e diffondere il tuo stato d’animo agli altri. FORTUNE: Potrai goderti questa divertente giornata ricca di novità con grande entusiasmo.

