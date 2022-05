Oroscopo Paolo Fox del 18 maggio: mercoledì da incorniciare. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi potrebbe essere un giorno in cui tutte le domande riceveranno le giuste risposte. A lavoro cerca di sbilanciarti di più.

Toro (21 aprile-20 maggio) – L’amore non è tanto semplice ma vedrai che troverai una soluzione per capirci di più. Ascolta il tuo capo e impara sempre nuove cose.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Smettila di dare per scontato chi ti sta accanto e inizia ad ascoltarlo. A lavoro va bene ma i tuoi problemi personali stanno invadendo tutte le tue decisioni.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – La tua spensieratezza sta diventando sempre più finta. Cerca di affrontare quello che ti turba. A lavoro non dimenticarti mai da dove sei partito.

Leone (23 luglio-22 agosto) – Puoi avere di meglio, non accontentarti. Nel lavoro non mettere da parte l’idea di poter fare un bel viaggio.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – L’amore può essere un’occasione giusta per passare un periodo spensierato, non avere paura. A lavoro le cose potrebbero essere più difficili.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Hai tutte le carte in tavola per conquistare il tuo amato. A lavoro splendi di un’altra energia e tutti lo notano.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Non spegnere i sentimenti per paura di non poterli più provare. A lavoro avrai l’occasione che aspetti solo se ti dai da fare.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Cerca di mettere te stesso al centro del tuo mondo. A lavoro puoi fare di più, credi nelle tue idee.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Non avere così tanta paura del giudizio degli altri, buttati. A lavoro chiedi consigli, non c’è niente di male.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Sei preoccupato per chi ami. Alza il telefono e chiedi cosa sta succedendo. Il lavoro va bene, continua così.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Potrebbero esserci grosse novità inaspettate. Anche il lavoro potrebbe avere un cambiamento drastico.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

