Oroscopo Paolo Fox del 2 agosto: martedì favorevole, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – È arrivato il momento per l’ariete di fermarsi un attimo, una pausa di riflessione necessaria. Gli eventi che hanno coinvolto la tua vita nel corso degli ultimi mesi sono stati tanti, e molti di questi addirittura imprevedibili. I progetti rispetto all’inizio dell’anno sono talmente cambiati. Questo vale sia per le persone che hanno una idea da presentare, sia per coloro che improvvisamente si sono ritrovati ad avere problemi fisici e hanno dovuto affrontare uno stop.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Toro, preparati a vivere una situazione molto importante nel corso dei prossimi mesi, prova ne sia che nel 2023 Giove entrerà trionfalmente il tuo segno zodiacale. Ma di questo parlerò alla fine dell’anno. Intanto guardiamo questa giornata, la luna in buon aspetto rende questa giornata interessante. Questa Venere inoltre è utile per cercare di risolvere un piccolo problema personale.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Per i nati gemelli questa giornata rivela qualche perplessità, potrei definirla una giornata di nervosismo, quando abbiamo una luna dissonante non è detto che le cose non funzionino. Però possono esserci dei piccoli contrattempi che ci fanno arrabbiare. possono esserci delle piccole tensioni. Quindi chi deve partire, fare delle cose importanti oggi è bene che si faccia di confermare tutto.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Cancro, questa Venere è importante, abbraccia il segno zodiacale, e chiede di dare spazio ai sentimenti più veri, ecco perché questo è un periodo in cui ogni relazione dovrà essere vissuta con grande trasporto. Perché l’amore salva… perché l’amore protegge …perché l’amore rende più forti, già sento le lamentele di tutti coloro che per amore sono stati male. Forse non sarete d’accordo con me, ma dovete sapere che secondo la tradizione astrologica il segno del cancro ha bisogno di famiglia, amore, riferimenti stabili.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Leone non è detto che questo sia un cielo di fermo in amore… anzi presto Venere toccherà il segno, Agosto potrebbe essere il mese più importante per quanto riguarda l’amore. E questa informazione è utile sia a coloro che l’amore lo stanno cercando sia a coloro che lo vogliono in qualche modo ripristinare. Anche se questa seconda ipotesi inevitabilmente deve confrontarsi con l’idea del partner.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Vergine la luna nel segno… importante in questi giorni cercare di recuperare il tempo perduto e pensare anche ai buoni progetti del prossimo anno. Si hai letto bene, prossimo anno, perché abbiamo un oroscopo di sviluppo nel 2023. E bisogna partire fin da adesso nel cercare di portare avanti progetti e studiare nuove forme di collaborazione. È un cielo che procura emozioni esaltanti e crea legami profondi.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Bilancia, è possibile che in questo periodo tu ti senta un pochino sulle spine. È chiaro che ognuno hai proprio oroscopo ma la sensazione generale è quella di vivere una situazione complicata del punto di vista affettivo. E qui metto in guardia chi ha avuto seri problemi nel passato perché bisogna cercare di non esasperare le tensioni. Appena uno stop, oppure più semplicemente una pausa di riflessione.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Scorpione è un cielo importante ma restano dentro di te diverse perplessità. Quello che arriva in questo periodo è part-time, non ci sono grandi certezze. E penso ai liberi professionisti, che hanno accettato un nuovo ruolo con altre persone attorno. C’è un progetto, un programma da portare avanti, molto diverso rispetto a quello che è stato fatto nel passato, un po’ di accortezza ci vuole con i soldi.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Il Sagittario vede una situazione particolare, di rilancio e con buone prospettive. Un successo alle iniziative può arrivare già la seconda parte di agosto. Ecco perché bisogna lavorare per tempo a progetti che possono essere più importanti e realizzabili di quanto si immagini, anche in un quadro ottimista come questo però ci sono delle giornate che fruttano poco.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Capricorno avere una luna favorevole significa guardare il futuro in maniera consapevole rispetto alle proprie capacità, sai che nella vita non ti è stato regalato nulla. Ultimamente te ne sei reso conto ancora di più! adesso è molto importante che tu stia tranquillo. Che non te la prenda se qualcosa va a rallentatore. Certo, ti saresti aspettato qualcosa di meglio, questo Giove contrario parla di nuove partenze o addirittura di un blocco, di un peso di cui ti vuoi liberare.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – L’acquario è stanco, c’è qualche opposizione planetaria che rende tutto più difficile… abbiamo visto nelle giornate di venerdì e sabato con sole, Mercurio. Luna in opposizione nascere qualche dubbio di troppo. Il futuro impensierisce. E possono nascere contrasti con l’ambiente, persino con se stessi.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Cari nati sotto il segno dei pesci questa luna opposta determina uno stato di disagio che non deve riversarsi nella coppia, È capitato di recente di sentirti trascurato, Ma è davvero così? Oppure hai riposto troppe aspettative in una relazione, in una persona che nel tempo si è rivelata diversa da quello che immaginavi.

