Oroscopo Paolo Fox del 21 giugno: martedì positivo, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Hai raggiunto il tuo obiettivo per l’estate o le vacanze e questa è la cosa più importante per te al momento. Non cadere nello scoprire le tue intenzioni al lavoro, cerca di avere molta discrezione. Lasciamo che tutti difendano i propri interessi.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Sarai disposto a sacrificare parte del tuo tempo o qualcosa che ti piace per compiacere il tuo partner o un amico che ha un capriccio. Sarai felice di vedere quella persona sorridere e questo compenserà. Ci sono vibrazioni molto buone.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Non dovresti lasciare che nessuno infangi il fine settimana, quindi stai lontano da persone o problemi che emanano negatività. I tuoi amici possono anche godere del tuo buon umore e della tua simpatia senza che ci siano argomenti tesi nel mezzo.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Attenzione all’eccessiva fiducia negli altri, perché a volte si pecca di un po’ di ingenuità e si pensa che tutti cerchino la giustizia come voi e questo non è vero. Cercate di mettere di più i piedi per terra e vi renderete conto che proprio come c’è il bene, c’è il male.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Un po ‘di stanchezza quando arrivi alla fine della settimana può rallentarti alcuni piani che verranno offerti. Puoi dire di no a qualcosa che normalmente avresti detto “sì”. È chiaro che devi riposare di più per poterti divertire quando lo propongono. È imperativo eliminare l’ansia e garantire la propria posizione professionale. Medita e lascia che la tua voce interiore ti guidi sul sentiero migliore. Ci saranno cambiamenti nelle tue relazioni, specialmente sul lavoro. Aprirai le porte del tuo cuore per far entrare più amore nella tua vita. Comprendi che se ritarderai i piani troppo a lungo, non sarai in grado di portarli a termine. Smetti di prestare attenzione ai giudizi degli altri e decidi tu stesso.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Un amico o un familiare reclamerà il tuo aiuto per qualche questione relativa a qualcosa di domestico o manuale, che di solito padroneggi abbastanza bene. Cercherai di risolvere la questione il prima possibile. Gli risparmierai una spesa significativa. Aiuta chi ha bisogno di te. Fermati e guarda i bisogni degli altri. Non prestare attenzione ai pettegolezzi o ai commenti che mancano di solide fondamenta e che cercano solo di disturbare la tua felicità. Ora siete pronti a vivere una nuova fase della vostra vita completamente diversa. Tempo per agire e dedicarti alla risoluzione di quel problema che ti preoccupa da giorni. Rilassati, perché otterrai il risultato che desideri sempre.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Cerca di riposare il più possibile, ma soprattutto libera la mente da qualsiasi tipo di tensione che hai avuto durante la settimana, un po ‘di yoga o qualsiasi tecnica rilassante ti si addice. Non stressarti di più guardando il cellulare a tutte le ore. La settimana inizia e un sacco di attività sociale ti aspetta in esso. La tua grande sensibilità e tenerezza fa sì che le persone sensibili e mistiche ti cerchino. Esci dal vecchio e stagnante e inizi una vita piena di grandi successi e successi. Sarete ben preparati ad affrontare grandi sfide. Raggiungerai il benessere interiore che speravi da tempo e questo ti aiuterà ad affrontare con buon umore molti dei problemi che ti si presentano in questo giorno.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi sei molto preoccupato per la tua vita più intima, quella che non è esposta né sui social network né da nessuna parte e hai ragione. Ci sono cose che devi cambiare per migliorare e sentirti bene. E meno persone lo sanno, meglio è. Sarai chiaro su cosa vuoi e dove vuoi andare. È tempo per te di definire i tuoi obiettivi, seguire i tuoi sogni e ascoltare la tua voce interiore. È tempo di prestare maggiore attenzione a te stesso e prendere in mano la tua vita. Amici e alleati saranno la chiave per il tuo sviluppo professionale. Rinuncia all’arroganza e prendi l’iniziativa oggi per chiarire alcune questioni che ti hanno fatto prendere le distanze da una persona cara. Vieni a chattare.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – È importante che cambi il tuo atteggiamento con certe persone vicine, magari al lavoro, perché un atteggiamento distante o troppo egoista può avere il suo pedaggio su di te. Non tutto ti favorisce sempre né tutti possono fare tutto senza un dettaglio da parte tua. Sii più prudente quando si tratta delle tue finanze, Sagittario. Adatta qualsiasi decisione importante alla tua realtà attuale e così non andrai in rovina. Non impegnare i soldi che non ti sono pervenuti per completare le tue spese fisse. Ora è imperativo organizzare meglio il budget. Sbarazzati dell’idea di voler convincere tutti con i tuoi pensieri. Cerca di persistere nei tuoi obiettivi e li raggiungerai prima del previsto.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – È importante che cambi il tuo atteggiamento con certe persone vicine, magari al lavoro, perché un atteggiamento distante o troppo egoista può avere il suo pedaggio su di te. Non tutto ti favorisce sempre né tutti possono fare tutto senza un dettaglio da parte tua. Una nuova alba si presenta per voi nell’amore, nel matrimonio o nell’unione che state attualmente vivendo. Non ripeterete vecchi errori e uscirete da ogni schema distruttivo. Qualcosa di meraviglioso entrerà nella tua vita attraverso un essere spirituale. Tutto ciò che vuoi e di cui hai bisogno sta entrando nella tua vita. Anche se non vuoi ammetterlo, sei una persona con buoni sentimenti. Sappi che oggi devi esprimerli senza temere che la tua buona fede venga sfruttata.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Una questione relativa alle procedure, ai permessi o all’amministrazione sarà molto presente oggi e potrebbe persino alterarti molto. Calmati per essere ragionevole e raggiungere così i tuoi scopi. È più operativo e più intelligente agire senza aggressività. Prendi l’iniziativa in tutto ora che l’intimo e il personale sono esaltati. Buttati in una rottura dei confini. Anche se sei criticato, continua a fare ciò che il tuo cuore impone. Non è necessario fornire spiegazioni. L’energia planetaria continua a educarvi a gestire il vostro tempo, le vostre finanze e la vostra energia. Evita di posticipare le modifiche che hai già pianificato da molto tempo. Preparatevi, perché oggi sarà una giornata dedicata alle innovazioni.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Lascia da parte gli schermi e fai una passeggiata e stai a contatto con l’aria e con la natura o un parco. Qualsiasi spazio aperto contribuirà a farti sentire molto meglio e rilassarti. Qualcuno ti dà notizie un po ‘regolari. La tua vita personale si stabilizza. Non sarete più vittime dell’inganno, né delle false promesse d’amore. Ora sarai meglio preparato a mostrare al mondo tutto ciò che hai da offrire. I sentieri che vi porteranno proprio lungo il percorso giusto si aprono per voi. Idee e progetti si materializzano. Sarà un momento ottimale per mettere in pratica tutto ciò che da mesi pensi e desideri. Capisci che il tempo passa, cerca di non lasciarti essere.

