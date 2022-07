Oroscopo Paolo Fox del 21 luglio: giovedì nuovi amori in arrivo. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Ti faranno buone offerte di lavoro che dovresti studiare attentamente. Avrai nuove sfide, che affronterai bene e con successo per te stesso. Se avessi un atteggiamento più positivo con gli altri, faresti molto meglio. Puoi risolvere, se vuoi, vecchie tensioni con un partner. Le attività quotidiane ti annoieranno, troverai qualcosa di nuovo e divertente da fare. Dovrai usare tutto il tuo ingegno per risolvere i problemi, ma lo farai. Innamorato, con un sorriso sul tuo viso, vedrai come tutto andrà molto meglio per te oggi. Cerca di riposarti un po’, prenditi ogni giorno un po’ di relax per te stesso in solitudine. Avrai bisogno di qualche attività stimolante per la mente, vuoi imparare. Avrai un disagio muscolare dovuto alla fatica, rilassati un po’ questa giornata. Per la tua salute, non tentare il destino, oggi è conveniente per te lasciare tutti i conti ben legati.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Dovrai fare ciò che ti viene detto al lavoro per evitare conflitti. Non prendere decisioni drastiche a livello lavorativo, rifletti prima di agire. Hai le stelle favorevoli al denaro che ti danno fortuna, sei a posto. Se non hai un partner, potresti iniziare a interessarti a qualcuno di nuovo. In amore, devi controllare la tua generosità o qualcuno può abusare di te. La tua famiglia non capisce che non passi più tempo con loro, li trascuri. Ti sentirai molto bene, sia fisicamente che mentalmente, è un buon momento. Vuoi viaggiare il prima possibile e se lo proponi, lo realizzerai. Se stai cercando un bambino, sei in un buon momento per averne uno, le stelle lo favoriscono. Avrai pensieri positivi che miglioreranno la tua vita e la tua salute sotto molti aspetti.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Potresti avere un problema con il tuo capo al lavoro, stai calmo, passerà presto. Ti sentirai orgoglioso dei tuoi risultati lavorativi, stai avanzando molto rapidamente. Ti offriranno qualcosa di temporaneo che, forse, non ti interessa molto. Ti rendi conto che devi eliminare certi ricordi dalla tua vita. Se insisti, vedrai i tuoi sogni realizzarsi grazie alle stelle, non abbandonarlo. Le stelle possono aiutarti a incontrare qualcuno di molto speciale, devi fidarti dell’amore. Nella tua vita ci saranno molti cambiamenti che possono sconcertarti, stai calmo. Noterai finalmente un grande miglioramento in un problema che si presenta da molto tempo. La tua forma fisica migliorerà, perché stai prendendo più sul serio i tuoi piani di salute. Se non stai attento, non avrai un momento di relax, né al lavoro né a casa.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Potrebbe essere una frode, stai attento. Dovrai decidere se vuoi più tempo libero o più soldi, ora è il momento. Non rischiare troppo nei giochi d’azzardo, non hai molta fortuna ora. Puoi litigare con un capo al lavoro, cerca di fare attenzione oggi. Innamorato, trascorrerai una stagione molto consapevole del tuo partner e dei tuoi figli, se li hai. Un amico sarà nei guai e tu non esiterai ad aiutarlo, ti ringrazierà. Ti inviteranno in molti posti e potresti finire stanco e stressato. I rapporti con gli amici diventeranno molto stretti oggi, ti divertirai. La tensione professionale ti sta causando stress, cerca di rilassarti. È importante che ti riposi molto, perché puoi sfinirti davvero e la tua salute ne risente.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Cerca di non uscire dal tuo budget, non spendere così tanto o te ne pentirai. Anche se è facile ritardare il denaro che devi raccogliere, non preoccuparti, arriverà presto. Avrai una riunione di famiglia e ti divertirai meglio di quanto ti aspetti. Innamorati, rilassati e lasciati trasportare dai desideri e dagli impulsi condivisi con il tuo partner. Oggi avrai un’ottima compatibilità con le persone del segno dell’Ariete. Cerca di non prendere parte a una discussione familiare, si calmerà. Cercherai di migliorare la tua immagine con un trattamento e starai benissimo. Il tuo ambiente si sta rivelando insopportabile e imprevedibile, sii paziente. Psicologicamente, ti sentirai come sulle montagne russe, ci saranno dei cambiamenti. Dedicherai più tempo al riposo per migliorare la tua qualità di vita e salute, migliorerai.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Sembra che i tuoi soldi volino, prova a controllarli di più, dopo li apprezzerai. Ti libererai di alcuni debiti se ti gestisci bene, puoi farcela. Professionalmente, le cose non stanno andando come vorresti, ma verrà risolto presto. Se hai dei bambini, trascorrerai con loro dei momenti molto speciali, divertiti. La tua presenza e la tua opinione saranno molto importanti per le persone intorno a te. Innamorato, avrai turbolenze con il tuo partner, cerca di mantenere il controllo il più possibile. Il tuo modo di vivere è responsabile di molti dei tuoi mali, devi calmarti. Ti riposerai dai problemi quotidiani e sarai più calmo, in generale. Sarai con molta energia positiva e sarai in grado di fare quello che vuoi, trarne vantaggio. Per la tua salute, cerca di allenarti sempre più continuamente.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Se hai richiesto un prestito, ti chiederanno molte scartoffie, abbi pazienza. Avrai uno splendido momento finanziario e, si spera, ne approfitterai. Il tuo lavoro è di routine e lo stai prendendo male, ma migliorerà molto. Accetta tutti così come sono, non complicarti la vita cercando di cambiarli. Oggi è conveniente che tu parli chiaramente agli altri in modo che non ci siano malintesi. Innamorato, il tuo partner potrebbe sorprenderti con un dettaglio che ti eccita molto. Non prestare molta attenzione a voci o commenti, segui il tuo intuito. Potresti essere un po’ ansioso oggi, ma nel complesso stai bene. Potresti essere un po’ nervoso, ma hai molta vitalità ed energia. Avrai un’ottima salute e ti godrai la vita.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Le attività che ti vengono proposte oggi andranno benissimo per te, Scorpione. Al lavoro ci sono molte cose che non ti piacciono, ma non devi sopportarle se non vuoi. Potresti avere una conversazione con qualcuno con cui hai litigato. Avrai notizie inaspettate e positive su qualcuno che ti interessa in amore. Incontrerai situazioni difficili, ma le risolverai con prudenza. Se hai una relazione, ora sarà molto positiva e stimolante. In generale, farai meglio in tutto, se non segui più di un consiglio alla volta. Stai bene, ma fai attenzione agli sbalzi di temperatura, proteggiti. Puoi iniziare una nuova vita quando si tratta di problemi di salute. Ti senti molto attivo e dinamico e desideroso di intraprendere cose o nuovi progetti. Cerca di fare lunghe passeggiate, ti tornerà utile per liberare la mente e rilassarti.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Dovrai occuparti di alcune spese, ma non saranno un grosso problema. Puoi avere notizie positive sul lavoro, con riferimento ai tuoi capi. Le stelle possono darti molta fortuna finanziariamente, corri un piccolo rischio. La tua famiglia richiede la tua attenzione, presta loro un po’ di attenzione, sarà felice. Vorrai incontrare nuove persone e fare amicizia, e puoi farlo, potrebbe scoprire che l’amore è rinato in te. Se stai studiando, approfitta di questo bel momento, puoi ottenere molto. Prenditi cura della tua schiena ed evita cattive posture, stare seduto bene non ti costa nulla. Hai la mente lucida e sarai molto attivo, sfrutta le tue buone idee. Per la tua salute, non lasciarti travolgere e inizia a rilassarti, con calma tutto prima è risolto. Cerca di dormire di più e non forzare le tue energie, devi recuperare.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – È un buon momento per studiare o formarsi in questioni professionali. Devi recuperare il lavoro, non è conveniente per te perdere il controllo. Cambierai un po’ il tuo atteggiamento verso gli altri e questo ti darà buoni risultati. Il tuo partner ti sosterrà in tutti i problemi che hai, ma in amore dovresti parlargli delle cose. Potresti avere una battuta d’arresto oggi, ma puoi risolverlo. Non cercare di impressionare nessuno lanciando la casa dalla finestra, non è necessario. Ti sentirai felice e ottimista, inoltre la tua salute sarà abbastanza buona. Sei felice e ottimista, diffonderai energia positiva alle persone intorno a te. Anche se sarà facile non avere tutta la vitalità che volevi, ma recupererai presto. Stai bene, ti senti sano e ottimista, entri in una buona serie positiva.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Il lavoro si sta accumulando, organizzarsi prima che finisca davvero il tempo. In campo professionale, le cose andranno molto tranquille, ma buone. La tua economia sta andando bene e vuoi godertela, comprare qualcosa che ti interessa. Dovrai trovare un equilibrio tra i tuoi interessi e quelli della tua famiglia. C’è qualche rischio di litigi, ma puoi evitarli se fai la tua parte. Ti godrai il tuo amore, uscirai e ti divertirai con il tuo partner oggi e ti divertirai un mondo. Non temere il futuro, anche se in questo giorno non ti va per niente bene, cambierà. Dovresti fare una pausa, se ti riprendi, vedrai tutto molto meglio. Pensa che le stelle ti favoriscono e la tua salute sarà ottima, ti sentirai molto bene.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Se metti in ordine le tue carte, eviterai molti problemi, non tardare. Se risparmi un po’, sarai in grado di affrontare bene tutte le spese extra che potrebbero venire a te. Se non hai un lavoro, ora puoi trovare qualcosa, anche se temporaneo. Con divertimento e spontaneità, sarai in grado di conquistare chiunque tu voglia. Non dovresti fare miscele innamorate, non lasciarti trasportare dalla tua immaginazione, eliminare quei pensieri dalla tua mente. Se non hai un partner, puoi trovarne qualcuno grazie all’influenza delle stelle. Qualcuno a cui tieni sarà particolarmente attento e gentile con te oggi. Ti diverti per le attività fisiche in generale, sei in forma. La tua vitalità e la tua energia ti aiuteranno a superare qualsiasi problema che si presenti nella tua salute. Avrai un certo sconforto per problemi domestici.

