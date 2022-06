Oroscopo Paolo Fox del 22 giugno: amore e lavoro di questo mercoledì. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – La Luna si unirà a Giove nel suo transito attraverso l’Ariete ed entrambi i pianeti ti regaleranno una giornata eccellente, ricca di possibilità sul lavoro e allo stesso tempo allegra e felice nella vita intima e familiare. Anche tu ti senti fiducioso e ottimista, vuoi fare del tuo meglio e avere successo sulla concorrenza. Momento ottimale per organizzare gli interessi personali ed essere incoraggiati a metterli in pratica. Cerca di superare tutte le paure e le dipendenze che hai per natura.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi ti sentirai più ottimista e pieno di speranza del solito, più rilassato o calmo di fronte a cose o situazioni che prima ti avrebbero causato un grande stress. Una pace e sicurezza in te stesso che sarà anche completata dalla tendenza a raggiungere ciò per cui stai combattendo. Una giornata ispirata. Proporre di agire con maggiore responsabilità e disciplina nel campo professionale. In questo modo potrete ottenere ottimi risultati in breve tempo.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Ti aspetta un giorno abbastanza felice e fortunato in cui riceverai un aiuto inaspettato, o sentirai da una persona cara che volevi e aspettavi a lungo, o probabilmente entrambi. Ma darai anche il meglio di te alle persone intorno a te. Il cuore trionferà sulla fredda ragione. Comprendi che qualsiasi eccesso potrebbe portarti su una strada sbagliata da cui sarà difficile tornare. Cerca di controllare il tuo temperamento e ascolta le opinioni degli altri.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Non lasciare che la tristezza inondi il tuo cuore per qualcosa di insignificante e ti chiuda nel tuo mondo interiore. Non tutto può andare sempre bene, ma l’importante è che oggi tu debba essere felice perché oggi inizia il segno del Cancro e il Sole ti porterà fortuna e ti aiuterà a realizzare i tuoi sogni intimi. Cerca di rompere il tuo orgoglio e permetti a te stesso di ascoltare i suggerimenti dei tuoi amici anche se ti costa. Con loro troverai la soluzione per ciascuno dei conflitti che devi affrontare.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi è uno di quei giorni in cui dovresti stare attento con il tuo carattere, che può facilmente esplodere in rabbia rabbiosa o mostrarti come il peggiore dei tiranni. Tutto questo è causato da turbolenze segrete nella tua vita familiare, con il tuo partner o uno dei tuoi figli. Dovresti provare a risolverlo. L’aspetto odierno potrebbe indicare che hai due menti riguardo a una persona con cui hai pensato di stringere una relazione, semplicemente perché fa emergere in te alcune reazioni molto strane. Da un lato, li vedi come una fonte di divertimento e, dall’altro, li trovi a volte estremamente irritanti. Solo tu puoi decidere se ne vale la pena.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Non è facile per te trovare l’amore o essere felice; tuttavia oggi il destino ti darà una gioia del tutto inaspettata perché sta per succedere qualcosa che ti renderà molto felice, forse qualcosa che vorresti, ma eri sicuro che non sarebbe mai successo, ma oggi gli afflussi astrali sono molto positivi e tu lo noterà in ciò che più intimo. Il senso dell’umorismo è una cosa, ma a volte può ritorcersi contro, come potresti scoprire con l’allineamento astrale di oggi. Alcune persone sono piuttosto sensibili alle osservazioni a braccio e la persona in questione, che è anche qualcuno che ammiri molto, potrebbe segnare questo come un punto contro di te. Potrebbe essere meglio guardare la tua lingua in futuro.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Ti ritroverai con un cambiamento positivo radicale, un cambiamento che inizialmente potrebbe sembrarti il ​​contrario perché sarà preceduto da qualche evento che ti disturberà o non ti sembrerà buono, ma tutto il contrario. Ma devi fidarti del destino perché oggi per te inizierà un periodo molto migliore. L’energia celeste di oggi potrebbe indicare che prendi un’osservazione troppo sul personale, quando non voleva essere una critica in alcun modo. Il tuo ultimo amante non si è reso conto di quanto tu sia davvero sensibile e presumeva che lo avresti trovato divertente. Affinché questa relazione funzioni, dovrai educarli su ciò che è accettabile e ciò che non lo è.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – È tempo di andare avanti e correre dei rischi, sia negli affari mondani che nelle tue aspirazioni più intime. Non dovresti esitare o riflettere di più su ciò che è molto chiaro. È tempo di agire e il successo ti aspetta se hai un po’ di fiducia in ciò che dice il tuo cuore e confermi i fatti. Se sei in grado di uscire al primo appuntamento questa sera, non lasciare che un’osservazione denigratoria ti scoraggi questa persona per sempre. L’energia astrale indica che potrebbero non aver realizzato esattamente quello che stavano dicendo, a causa del loro essere leggermente nervosi e a disagio. Dai loro il beneficio del dubbio e potresti trovarli in un’ottima compagnia. Non fare nulla di drastico.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Hai davanti a te una splendida giornata ricca di possibilità, ideale per viaggiare o mostrare un’instancabile attività fisica e intellettuale. Sarai inondato di grande energia e ti sentirai pieno di fede e speranza, forse a ragione o addirittura a torto. Ma l’importante è che sia un giorno magico e non dovresti sprecarlo. L’attuale energia planetaria potrebbe essere sufficiente a causare un disaccordo tra te e la persona amata se non stai attento a come esprimi determinate cose. Se ultimamente avete intrapreso un grande progetto, allora potreste essere stati entrambi sotto una grande tensione che ora sta iniziando a mostrare. Riconosci questo e lasciati rilassare. Preparati a vedere il lato divertente.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Sei vicino a realizzare qualcosa di molto buono nel tuo lavoro, o nella tua vita intima, o forse anche in entrambi, ma per questo devi scegliere tra due strade o due alternative, e se è innamorato potresti dover scegliere tra due le persone. Tuttavia, devi fidarti della tua fortuna perché qualunque cosa tu faccia, la farai bene. Oggi non andrai molto lontano senza un certo senso dell’umorismo, specialmente con l’attuale allineamento astrale. Se riesci a sorridere alla persona amata, anche se hai voglia di strangolarla, questo aiuterà enormemente a evitare che la temperatura si surriscaldi troppo. L’incidente in realtà non è così importante, quindi non permettere che ti influenzi. La vita è troppo breve.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Fare quello che vuoi o quello che senti non è mai libero, per seguire la strada che ti detta il cuore devi pagare un prezzo, magari anche privarti di qualche altra cosa che vorresti avere. Questa è la riflessione che dovresti fare oggi a causa degli eventi che stai attraversando in questi giorni. L’energia celeste di oggi può incoraggiare il tipo di conversazione con la persona amata che è allo stesso tempo divertente, ma anche molto acuta. Ovviamente ormai ti sei reso conto che devi parlare con loro di un problema particolare che ti ha infastidito per un po’ di tempo. Ma il modo in cui scegli di farlo potrebbe fare la differenza. Un tocco di risata aiuterà enormemente.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Riceverai un aiuto o una gioia provvidenziale che darà alla tua vita una svolta radicalmente positiva. Forse il destino ti rimuove improvvisamente un problema importante o ti apre una porta che pensavi fosse completamente chiusa. La conclusione è che oggi per te finisce un periodo di preoccupazione e tristezza. Non pensare nemmeno di fare nessuna di quelle battute che ti scivolano via così facilmente dalla lingua. L’attuale energia astrale indica che sarà fin troppo facile irritare qualcuno a cui ti stai avvicinando. Poiché la relazione è in una fase così delicata, sarebbe saggio trattenersi. Ridi con loro piuttosto che di loro.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

L’articolo Oroscopo Paolo Fox del 22 giugno: amore e lavoro di questo mercoledì proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.