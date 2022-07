Oroscopo Paolo Fox del 22 luglio: venerdì magico, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Cari ariete, questa è una giornata un po’ sottotono per i sentimenti e sarà facile accendere discussioni con il partner. Sul lavoro, invece, continuano le solite preoccupazioni per le finanze. Se siete in dubbio chiedete aiuto a un esperto di gestione di soldi.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Cari toro dovete mantenere la calma. Nelle ultime settimane potrebbero esserci discussioni in famiglia e sul piano lavorativo dovrete trovare soluzioni anche se avete intorno persone che vi mettono i bastoni tra le ruote.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Cari gemelli, in amore sarebbe meglio mettere tutto in chiaro da subito e dire al partner tutto ciò che pensate. Sul lavoro bisogna fare attenzione alle spese. È giunto il momento di riflettere sulla direzione da seguire.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Cari cancretti, oggi potreste vivere tensioni e sentirvi un po’ giù di morale. Sul lavoro, valutate bene tutti i pro e i contro delle nuove proposte, non fate scelte affrettate.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Cari leoncini, il sole entra oggi nel vostro segno e questo vi regala una grande forza. In amore, potrete superare i problemi nati nel passato ma dovete essere voi a volerlo davvero.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Per i nati sotto il segno della vergine questa è una giornata che favorisce gli incontri. La luna non è più contraria e dà una mano anche sul lavoro dove tornano creatività e voglia di fare. Siete solo un po’ preoccupati per i soldi.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Cari bilancia, questa giornata parte con qualche dubbio in amore ma bisogna solo mantenere la calma e schiarisi le idee. Sul lavoro, invece, prestate attenzione alle parole. Sia oggi che domani potreste essere abbastanza agitati.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Cari scorpioncini, sappiate che manca davvero poco al momento in cui potrete vivere con totale intensità l’amore e vedere crescere una bella passione. Sul piano lavorativo oggi è una buona giornata ma cercate di recuperare un po’ di soldi. Dovete puntare su una posizione che valorizzi tutto il vostro potenziale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – In amore si possono risolvere i problemi emersi nell’ultimo perioso, basta solo avere la buona volontà di farlo. Dal punto di vista lavorativo siete alle prese con con novità da valutare e cogliere al volo.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Cari capricorno questa luna nel segno fa spiccare il volo agli amori nati di recente che possono finalmente andare lontano. Dal punto di vista lavorativo ci sono novità e non mancano quei cambiamenti che tanto desiderate. Bisogna essere fiduciosi e positivi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Cari acquario bene per i sentimenti con queste stelle che regalano belle emozioni. Sul piano lavorativo, invece, avete bisogno di più soldi per dare vita a tutti i progetti che avete in mente.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Per i pesciolini questa luna favorevole dona molto e soprattutto quell’ottimismo e serenità per guardare al futuro della vostra relazione. Dal punto di vista lavorativo arrivano conferme e avete una maggiore fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Oroscopo Paolo Fox del 22 luglio: venerdì magico, ecco per chi scritto su Oroscopo Più da Redazione.