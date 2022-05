Oroscopo Paolo Fox del 22 maggio: domenica d’amore, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Questa giornata ti presenta ottime prospettive per la tua famiglia, questioni sentimentali o qualche desiderio segreto che tieni nel cuore e che forse oggi potrebbe diventare realtà o fare un passo importante perché ciò avvenga molto presto. Tuttavia, il tuo umore sarà ancora basso.

Toro (21 aprile-20 maggio) – La giornata inizierà per te con alcune preoccupazioni legate alla famiglia o in particolare alla tua vita amorosa, che non funziona come vorresti. Tuttavia, sarà una giornata costruttiva e favorirà la soluzione dei problemi o l’adozione di alcuni passi corretti in quella direzione.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Vi aspetta una giornata piacevole e ottimista, ben disposti sia per le attività lavorative e finanziarie che per l’amore e la coltivazione delle relazioni intime. In tutte queste aree oggi mostrerai una grande attività perché è anche un giorno in cui vorrai davvero fare delle cose.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Il tuo umore potrebbe avere enormi alti e bassi oggi, scendere verso il basso e poi improvvisamente salire verso l’alto, e gli eventi lavorativi e familiari contribuiranno ad entrambi. Ma forse finirai la giornata sentendoti la persona più fortunata del mondo.

Leone (23 luglio-22 agosto) – Una giornata piena di stress e problemi si apre per te. In realtà, la stragrande maggioranza non è importante e alla fine riuscirai a risolverli tutti o a metterli sulla strada della soluzione, siano essi banali o personali. Ma sarà difficile per te rilassarti e goderti la giornata come volevi.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Oggi la tua giornata andrà molto bene, soprattutto quando si tratta di questioni materiali, lavorative o domestiche, che per te sono sempre motivo di preoccupazione e insonnia. Inoltre, è molto probabile che riceverai ottime notizie o un grande aiuto relativo a questo tipo di questioni.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Un aspetto negativo di Urano ti porterà una giornata un po’ caotica, in cui tutto andrà sottosopra e sorgeranno dei problemi inaspettati a cui inizialmente non saprai come reagire, soprattutto nella vita intima o familiare. E in realtà la cosa migliore è non fare nulla, perché si ripareranno da soli.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Con o senza ragione oggi ti alzerai molto bellicoso, uccidendo mosche con colpi di cannone e prendendo le cose un po’ tremendamente. Tu stesso puoi causare incomprensioni o conflitti con i tuoi cari o aggravarli se esistevano già prima. Insisterai che tutti facciano la tua volontà.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Oggi avrai i nervi a fior di pelle a causa di cose poco importanti ea volte senza motivo. Ti sentirai molto suscettibile e salterai alla prima occasione. In realtà, tutto è dovuto al fatto che stai trascinando da molto tempo molta tensione e forte stress senza riposo.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Ci sono molte possibilità che oggi avrai qualche delusione sentimentale o semplicemente le cose non andranno come previsto. La persona che ami non reagirà come stai pensando o non ti darà ciò che ti aspetti che ti dia. Dovresti pensare alle cose prima di farle.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – È un buon momento per attivarti e iniziare i tuoi progetti e iniziative, indipendentemente dal fatto che siano finalizzati al lavoro o che si connettano maggiormente con la vita intima. Sarà anche un’ottima giornata per goderti la natura o fare una gita. Oggi avrai il vento a tuo favore.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Vi aspettano gioie o soddisfazioni importanti in materia di cuore, che si tratti di amore, amicizia o famiglia, o forse anche di un amore segreto che vi nascondete dentro. La vita ti porterà sorprese che ti piaceranno molto o che alla lunga saranno molto positive, anche se adesso non ti sembrano.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

