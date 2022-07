Oroscopo Paolo Fox del 24 luglio: amore al top questa domenica. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Bella questa domenica per i single del segno, la Luna regalerà delle emozioni intense! Sul lavoro invece la prossima settimana potresti siglare un interessante accordo.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Se sei in coppia da tempo senti la necessità di dare slancio al rapporto, via libera per chi vuole sposarsi o perché no, avere un figlio. Sul lavoro i frutti del tuo impegno non tarderanno ad arrivare.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Non alimentare inutili polemiche quest’oggi, potresti sentirti in preda ad un certo malumore. Niente paura, recupero già da questa sera.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – In amore se ti interessa una persona è il momento giusto per farti avanti! Sul lavoro invece devi trovare un nuovo equilibrio, soprattutto se hai cambiato ruolo da poco.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – In amore potrebbero esserci delle belle novità nel corso di questi giorni, non sottovalutare una recente conoscenza. Sul lavoro invece attenzione agli accordi, metti tutto nero su bianco entro la prossima settimana.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Bella questa Luna che ti regala decisamente uno charme in più! Non lasciarti scappare delle intriganti occasioni. Sul lavoro invece attenzione ai cavilli burocratici.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – In amore se sei in coppia da tempo ultimamente c’è qualche malumore di troppo, cerca di non diventare intransigente! Sul lavoro invece presto arriverà la conferma che stai aspettando.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Se ti interessa una persona metti al bando le reticente e dichiarale i tuoi sentimenti. Invece sul lavoro favoriti i contatti e le collaborazioni anche con altre città.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – In amore le coppie di lunga data potrebbero decidere di fare un passo in avanti nel rapporto come mettere in cantiere un figlio. Sul lavoro invece fai sentire la tua voce, fai tesoro delle tue intuizioni.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – In amore se sei in coppia da tempo senti la necessità di dare uno slancio al rapporto, attenzione però a non forzare il partner. Sul lavoro invece, favorite le nuove collaborazioni e i contatti con altre città.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Bella questa giornata per i cuori solitari, emozioni intriganti nell’aria. Sul lavoro ha voglia di metterti in gioco e sei pronto anche ad apportare dei cambiamenti alla tua routine professionale.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Davvero interessante questo cielo per i sentimenti, ti senti a tuo agio con te stesso e gli altri non potranno fare a meno di notare il tuo sex appeal. Sul lavoro ti stai impegnando molto e presto le cose volgeranno nella direzione desiderata.

