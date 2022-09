Oroscopo Paolo Fox del 25 settembre: domenica speciale in amore, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Tutto indica che per te sta iniziando un ottimo weekend, soprattutto per i rapporti sentimentali e familiari che senza dubbio ti porteranno gioie importanti, alcune delle quali potresti già aspettarti ma sicuramente altre no. È un buon momento per abbandonarti a momenti di pace e felicità con i tuoi cari. Aspettati di ottenere alcune informazioni finanziarie utili oggi, Ariete. Potresti venire a conoscenza di un nuovo investimento, o forse ti accorgerai di un’apertura di lavoro che fa per te. Questo è un buon giorno per considerare un percorso di vita alternativo. Anche se non c’è niente di sbagliato in quella su cui ti trovi, è sempre bene considerare altre strade.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Vi aspetta un weekend molto positivo e soprattutto con grandi sorprese che vi renderanno molto felici. Sentirai una persona che ami molto e che è stata lontana dalla tua vita per un po’ di tempo. Non fare progetti molto chiusi perché tutto può cambiare, ma se ciò accadrà sarà senza dubbio per il meglio. Aspettati che la tua relazione romantica sia migliore che mai oggi, Toro. Stai comunicando bene e sei in contatto con i sentimenti dell’altro. Che meraviglia essere in grado di mantenere un legame stimolante e gratificante con qualcuno che ti ama. C’è molto di cui essere grati. Questo potrebbe essere un buon momento per portare la tua relazione al livello successivo. Al tuo partner non dispiacerà discuterne.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Qualcuno viene ad aiutarti e darti incoraggiamento in un momento di decadimento emotivo. Una bella giornata ti aspetta, ma all’inizio ti sembrerà il contrario. È anche vero che hai bisogno di riposare, interrompere per un po’ la tua grande attività fisica e intellettuale, lasciare la mente vuota e goderti di più il momento. Questo potrebbe essere un giorno di bandiera, Gemelli. I tuoi obiettivi spirituali e di carriera si uniscono in modo che entrambi siano migliorati e nessuno dei due sia compromesso. È un bel trucco. Puoi aspettarti che l’opportunità di mettere in pratica ciò che predichi ti arrivi tramite un amico o un collega. Non scartare le idee che ti vengono presentate, poiché una conterrà la chiave per unire due delle parti più importanti della tua vita.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Un sollievo arriva per i tuoi sforzi fisici e mentali, un momento per goderti l’affetto dei tuoi cari, ma allo stesso tempo sentirti orgoglioso di tutto ciò per cui hai lottato e di tutte le cose che hai fatto nel tuo lavoro. Le influenze favorevoli dei pianeti ti aiuteranno a goderti una giornata eccellente. Sii il tuo io più affascinante stasera, Cancro. È probabile che parli con qualcuno che può aiutare la tua carriera. Il tuo intuito è forte, quindi potresti sapere chi è questa persona nel momento in cui inizi la conversazione. Se anche la chimica è buona, tanto meglio! Indipendentemente dal fatto che questa persona abbia un impatto sulla tua vita in modo romantico o lavorativo, ricorderai questa notte come quando la tua vita è cambiata in meglio!

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Anche se ti godrai un’ottima giornata in mezzo alla tua cerchia sentimentale e familiare, tuttavia, ti mancherà anche il lavoro e la tua vita sociale in un momento che indubbiamente è abbastanza buono per te e stai ottenendo molte cose e riuscendo a eliminarne molte ostacoli che finora hanno bloccato la tua strada. Hai una natura introspettiva, Leo. Nelle ultime settimane hai riflettuto e valutato cosa funziona e cosa non funziona nella tua vita. È probabile che tu sia pronto per una sorta di cambiamento importante. O la tua relazione è in un solco o hai bisogno di una revisione completa della carriera. Segui il tuo istinto mentre pianifichi come svilupparti e crescere da qui. Sei la tua guida migliore.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – È molto importante che ti calmi, poiché, a torto oa ragione, oggi tenderai ad essere molto nervoso e potresti anche provocare, senza volerlo, disaccordi, tensioni o anche qualche conflitto in famiglia. Le preoccupazioni per il tuo lavoro e altre questioni mondane sono ciò che ti causa questa grande inquietudine interiore. Sei pronto per qualcosa di nuovo e diverso, Vergine. Quale momento migliore degli attuali transiti per mettere in pratica quello che è stato solo un sogno? Potresti decidere di lavorare per te stesso o abbandonare una relazione a favore di un’altra. Vuoi che le modifiche che implementi siano sfacciate e di vasta portata! In caso contrario, potresti dover aspettare molto tempo per sentirti di nuovo energico e ottimista.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – L’arrivo del Sole nel tuo segno ti porterà senza dubbio un momento più favorevole in cui potrai realizzare molti dei tuoi sogni e illusioni, o semplicemente renderli molto più vicini alla possibilità di concretizzarsi. Per ora vi godrete un weekend emozionante, pieno di pace e ottimismo. Oggi farai una seria ricerca interiore. Quali obiettivi hai raggiunto e quali non sono stati raggiunti? Sii onesto mentre rifletti sui mesi passati. Avresti potuto fare le cose diversamente? Ti piacerebbe fare le cose diversamente in futuro? Faresti bene a scrivere i tuoi successi e rimpianti. Usa l’elenco per tenerti in carreggiata. Ti sarà sicuramente di grande aiuto.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – È il momento ideale per viaggiare o uscire dalla solita cerchia, una giornata per dedicarsi a tutti i tipi di attività, sport compresi o semplicemente per entrare in contatto con la natura. In ogni caso, oggi potrai liberare la mente da tutti i problemi e le tensioni dei giorni precedenti insieme ai tuoi cari. Oggi ti renderai conto che una tabula rasa porta con sé la possibilità di un nuovo inizio. Ti senti entusiasta e ottimista riguardo al futuro. I tuoi obiettivi sono chiari e la tua mente è acuta. Come puoi non avere successo? Fai attenzione a non lasciare che le tue fantasie scappino con te. Tieni gli occhi sui tuoi obiettivi raggiungibili piuttosto che sprecare tempo ed energia inseguendo sogni irrealizzabili.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Hai davvero bisogno di riposare, soprattutto di riposare la mente più che il corpo, e oggi finalmente potrai farlo, anche se devi lavorare o devi occuparti di alcune faccende mondane. In ogni caso saranno compiti molto più meccanici e vi ritroverete molto più rilassati, soprattutto nel pomeriggio.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Hai una voglia profonda di riposarti e dimenticare una settimana piena di tensioni e successi ottenuti attraverso sacrifici e sforzi maggiori del previsto. Ma nonostante l’arrivo del fine settimana, sarà abbastanza difficile per te disconnettere la tua mente dai problemi e dalle preoccupazioni mondane di tutti questi giorni.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Ottima giornata da dedicare alla vita intima e familiare, verso la quale vi sentirete fortemente attratti e che oggi vi regalerà dei momenti particolarmente felici. Sarai molto attratto dal rifugiarti nella tua cerchia ristretta, anche in alcuni momenti forse per essere solo e cercare la pace interiore. Ma in un modo o nell’altro sarà un giorno abbastanza felice.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Un giorno molto favorevole per l’amore, i piaceri o il divertimento, in modo da portare a passeggio quel lato sensuale che hanno anche tutti i Pesci, insieme alla loro famosa natura spirituale e altruistica. Ma oggi sarà la volta del tuo lato più dionisiaco e raffinato, che ha bisogno anche di te che ci presti attenzione anche se non ci credi.

