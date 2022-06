Oroscopo Paolo Fox del 26 giugno: grandi novità questa domenica. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – La giornata di domenica può portare molte novità. L’importante è prendere tutto con l’atteggiamento giusto, utile per affrontare sia le difficoltà che i momenti di piacere. In amore ci sono buone possibilità, specie se le relazioni nascono nel corso di viaggi, oppure con persone di altre città. Il lavoro può aspettare, per adesso puoi anche pensare al relax e a questioni più personali. Non chiedere troppo al tuo fisico, specialmente se soffri di problemi alla schiena o di mal di testa. Non stressarti troppo, altrimenti questi problemi potrebbero anche acuirsi.

Toro (21 aprile-20 maggio) – In queste 24 ore i nati sotto il segno del Toro possono dedicarsi al riposo e al relax. In genere in molti sono riusciti a vivere meglio l’amore, a parte chi ha avuto dei problemi con una persona. In ambito lavorativo qualcosa inizia a muoversi e possono esserci anche delle proposte interessanti. Il periodo non è dei migliori se devi affrontare delle spese. Qualcuno potrebbe anche avere la necessità di chiedere un aumento, anche per affrontare al meglio i prossimi mesi. In settimana hai avuto molte cose da fare, quindi in questa domenica puoi anche riposarti e pensare ad organizzare qualcosa di piacevole.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Hai la Luna nel segno in questa giornata di domenica. I mesi estivi sono i migliori per quanto riguarda l’amore, quindi approfittane. In questa fase sono tante le persone nuove e gli incontri che stai facendo e qualcuno potrebbe anche pensare ad una convivenza. Venere è nel segno da giovedì e questo consente di rivalutare un amore, ma anche di fare nuove conoscenze. Sul lavoro non manca la sintonia con i colleghi e questo è un fattore positivo, da sfruttare per collaborare al meglio.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Le emozioni non sono granchè in questa domenica, ci sarà però modo di riprendersi successivamente. Anche se stai facendo un po’ di fatica, comunque non perderti d’animo. In amore qualcuno potrebbe anche pensare a qualcosa di importante, come un figlio. Una questione legale o burocratica deve essere risolta al più presto. Il consiglio dell’astrologo romano è quello di rilassarsi e di non prendere tutto di petto. Il tuo punto debole resta sempre lo stomaco.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – In questa domenica non mancheranno le emozioni. Ci sono delle coppie che hanno già progettato qualcosa di importante e adesso possono pensare anche a questioni legate alla casa. Sul lavoro bisogna invece cercare di far passare questo periodo prima delle meritate vacanze. C’è chi deve risolvere alcune questioni pratiche, ma la soluzione non sarà difficile. Chi ha bisogno di recuperare può anche dedicarsi a qualcosa di rilassante, magari può essere un’idea anche quella di frequentare un corso.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Se in passato ci sono stati dei problemi in amore questo non significa che adesso non puoi concederti un’altra possibilità. Se un rapporto sta vivendo una crisi, potrebbe esserci qualche discussione alla fine del mese. Sul lavoro potrebbe arrivare a breve qualche cambiamento. Ultimamente ti sei ritrovato a fare molte cose da solo, anche perché gli altri in genere si fidano di te. Questa giornata di domenica in generale è comunque positiva. Hai bisogno di rilassarti un po’, sia la mente che il fisico, anche perché devi farti trovare pronto in vista dell’inizio della prossima settimana.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Probabilmente c’è qualcosa che ti trattiene, anche se potresti lanciarti in una nuova avventura. Chi ha avuto una crisi ad aprile, adesso ha la possibilità di recuperare. I rapporti di lunga data sono in fase positiva. In ambito lavorativo i tuoi colleghi stanno ammirando quello che stai facendo, quindi sei stimato. Le discussioni non ti piacciono molto, ma è comunque capitato in questa settimana di dover affrontare qualcuno. Evita di sforzarti troppo in questa giornata, punta sul riposo.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – In questa fase devi concretizzare le intuizioni che hai avuto. Le nuove storie vanno vissute con fiducia. Il consiglio dell’astrologo romano è quello di parlare e di non tenersi tutto dentro. Ci sono delle novità in ambito professionale, anche se in questo momento sei anche preso dal pensiero delle vacanze. Le questioni economiche sono un po’ condizionate da Saturno in questo periodo. In queste 24 ore hai bisogno di dedicarti a te stesso e di stare alla larga dallo stress.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – È il momento di risolvere i problemi familiari che vi stanno stressando. Il weekend è il momento giusto per farlo, con la massima cautela. Avete l’impressione che nulla funzioni, né sul lavoro, né in amore. Prendete in mano la vostra vita e iniziate a sciogliere tutti i nodi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Il lavoro zoppica un po’, ma in amore, specialmente se il rapporto è giovane, andate fortissimo. Se anche in amore non siete convinti, lasciate tutto e guardate avanti. Il vostro obiettivo deve essere la felicità a tutti i costi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Questo weekend è perfetto per riposarvi un po’. Sabato emergeranno nuovi problemi da risolvere ma domenica li avrete già dimenticati. Insomma, non disperate, la ripresa è veloce.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Weekend non positivo, purtroppo. Sono in arrivo delle novità in famiglia che comporteranno nuove responsabilità per voi. In amore, mantenete la calma e fate attenzione: una vecchia fiamma potrebbe rifarsi viva e causare discussioni pesanti nella vostra vita.

