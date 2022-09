Oroscopo Paolo Fox del 26 settembre: inizio di settimana speciale per lavoro e affetti. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Con solo un po’ della tua parte oggi puoi passare una giornata davvero fantastica grazie alla protezione di Giove, che attualmente si trova in Ariete. Una giornata di realizzazioni materiali e umane in cui puoi fare ciò che più desideri. Ottimo momento per stare con la famiglia e i bambini.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi la tua intenzione è quella di riposarti e recuperare le forze, soprattutto perché hai una grande stanchezza mentale. Tuttavia, questo non ti sarà possibile perché ti arriverà una sorpresa che ti porterà una grande gioia e alla fine avrai una giornata molto più vivace e felice, e riposerai anche di più, anche se in modo diverso.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Sarebbe molto bello per te fare un viaggio, allontanarti dal tuo solito ambiente, persino andare in un posto dove il mare o un fiume è vicino, un posto dove la tua mente può calmarsi e fermare le centinaia di pensieri che si agitano dentro esso. Tu che ami interagire e stare con le persone oggi, trarrai vantaggio dallo stare da solo.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Nulla indica che oggi sarà una brutta giornata per te, tuttavia, la Luna e altri pianeti ti avvertono che c’è il rischio che tu possa cedere alla malinconia o semplicemente rinchiuderti nel tuo mondo interiore in un modo un po’ più oscuro. negativo o distruttivo. Ma sarà solo una crisi momentanea e non accadrà oggi.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Anche oggi avrai una giornata leggermente nostalgica o demotivata. In generale, farai abbastanza bene e starai con le persone che ti amano, ma nel tuo cuore vorrai tornare di nuovo alla battaglia e continuare con la serie positiva nel tuo lavoro, avvicinandoti sempre di più ai tuoi obiettivi. Comunque oggi avrai una buona giornata.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – In generale, il weekend non sarà per te piacevole come vorresti perché non potrai evitare di essere assalito da numerose preoccupazioni e l’ansia ti dominerà. Tutto questo sarà in qualche modo aggravato perché oggi c’è una luna nuova ed è probabile che ti sarà più difficile dominare queste preoccupazioni e ritrovare la calma.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Il Sole e la Luna formeranno una congiunzione nel tuo segno (Luna Nuova), rendendolo un giorno particolarmente importante per te, soprattutto dal punto di vista emotivo. Il cuore e i sentimenti tenderanno a dominare sopra la testa e mostrerai un po’ più di instabilità emotiva. Nel pomeriggio avrai più tensioni.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Sarai felice e pieno di vitalità o gioia al mattino, ma un po’ più introverso e meditativo nel pomeriggio o verso la fine della giornata. Dopo una giornata molto piacevole e in alcuni momenti anche felice, poi, finalmente, finirai per sprofondare nei tuoi pensieri in un’atmosfera di certo isolamento o malinconia.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Oggi le influenze planetarie ti saranno molto favorevoli e riceverai aspetti armonici e fortunati del Sole, della Luna e del benefico Giove, per questo motivo potrai avere una giornata molto fortunata e felice con poco che metti da parte tua , soprattutto ti sentirai pieno di ottimismo e convinto che il successo arriverà da te.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Una giornata che potrebbe essere piacevole e festosa, e in linea di principio comincerà così, a poco a poco finirà per complicarsi per problemi imprevisti o delusioni nella vita intima, o entrambi. Sarà una giornata di sorprese, ma questa volta non saranno piacevoli. Devi stare attento con lesioni o incidenti.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi più che mai hai bisogno di fare quello che senti e stare da solo con quelle persone con cui stai davvero bene, porti tanta tensione e tanta fatica psichica di questi ultimi giorni e se non puoi fare quello che vuoi oppure stare con la persona che ami di più poi a te è conveniente isolarti un po’ dall’ambiente che ti circonda.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Ti sveglierai con molto slancio e pieno di desiderio di fare le cose. Sarà un’ottima giornata se vuoi praticare un po’ di sport o fare un’escursione o un breve viaggio. Ma devi anche stare attento perché oggi sarai molto litigioso e litigherai con una certa facilità, quindi è conveniente per te stare a tuo piacimento e cercare la pace della natura.

