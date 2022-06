Oroscopo Paolo Fox del 28 giugno: amore e lavoro di questo martedì. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi: senti che stanno tramando qualcosa nei tuoi confronti e non ti sbagli. Fai attenzione alle persone del tuo ambiente più vicino. Amore: la bellezza non va sempre di pari passo con l’intelligenza. Valuta quale aspetto della persona che hai incontrato conta di più per te. Ricchezza: Credi ai tuoi sentimenti istintivi. Se sei guidato dal tuo istinto sarai in grado di progredire a passi da gigante, senza errori. Benessere: Elimina dalla tua mente le convinzioni che ti impediscono di pensare liberamente. Smetti di mettere ostacoli e incoraggiati a rinnovare le tue idee.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi: ti senti una persona amata nel tuo lavoro, ma non è così. Oggi puoi iniziare a capovolgere il concetto che hanno di te. Amore: non cercare il partner ideale ma quello possibile. Impara ad accettare i difetti e le virtù degli altri, e anche i tuoi. Ricchezza: questo è un buon periodo per cambiamenti radicali. Un trasloco o iniziare una vita in un’altra città ti porterà felicità. Benessere: una vita sana non significa solo praticare sport e tenersi in forma. Anche una buona alimentazione gioca un ruolo importante, tienilo a mente.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oggi: dovresti mettere da parte ogni tipo di sentimentalismo se vuoi essere rispettato nel tuo ambiente di lavoro. Essere determinato. Amore: giorno propizio per rompere la routine. Sorprendi il tuo partner con un regalo o un’uscita a sorpresa insieme. Ricchezza: sarà impossibile per te portare avanti il ​​tuo lavoro per oggi a causa di continue interruzioni ed eventi imprevisti. Pazienza. Benessere: non sottovalutare le capacità delle persone intorno a te. L’ingrediente principale della sconfitta è l’eccessiva sicurezza.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi: la tua capacità di concentrazione sarà tremendamente ridotta oggi, fai molta attenzione quando maneggi te stesso. Amore: non sarai in grado di controllarti quando si tratta di impegnarti in determinate discussioni nella coppia e finirai per commettere errori. Attenzione. Ricchezza: le vicissitudini ti avvicineranno da tutte le direzioni durante la sessione di oggi. Non lasciarti vacillare. Benessere: non puoi permettere al dolore di fare la sua dimora permanente nel tuo cuore, ricordandoti coloro che non sono più con te. Supera il tuo passato.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi: verrà presentata l’opportunità di un viaggio, che ti aiuterà a entrare in contatto con persone con interessi simili ai tuoi. Amore: hai notato da tempo che il tuo partner sta attraversando momenti di crisi. La cosa migliore sarebbe mettere le carte in tavola. Ricchezza: i rapporti di lavoro entrano in un cono di conflitti. Cerca di starne fuori se vuoi uscirne illeso. Benessere: prendi con le pinzette i consigli che ti danno i tuoi cari. Meglio farti guidare dai tuoi impulsi, non ti hanno mai fatto fare un passo sbagliato.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Oggi: non importa quanto ci provi, sarà impossibile per te salvare un’amicizia dalle grinfie del disastro. Affronta questa difficile situazione. Amore: il tuo poco tempo libero ti sta portando via dal tuo partner. Trova un posto nell’agenda di oggi per vivere un momento romantico con lei. Ricchezza: Certi suggerimenti che hai fatto ai tuoi superiori non saranno presi nel migliore dei modi da loro. Rassegnati. Benessere: ricorda che la fortuna sorride a chi rischia. Non esitare a cercare attivamente ciò che ha la possibilità di renderti felice.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi: Lascia alle spalle le controversie sui soldi e dai la priorità agli affetti, saranno gli unici a poterti aiutare con i tuoi problemi. Amore: se non riesci a contenere la tua gelosia, molto probabilmente il tuo partner finirà per lasciarti. Nessuno sopporta una tale pressione. Ricchezza: è possibile che ciò che ti hanno promesso non sarà mai adempiuto. Cerca di non lasciare che i tuoi soldi vengano compromessi da questa falsa promessa. Benessere: la musica calma le bestie. Hai avuto una giornata molto frenetica, la cosa migliore è un bel bagno rilassante e un po’ di musica soft.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi: sei iperattivo e ti annoierà passare il tuo tempo a fare sempre la stessa cosa. Apparirà la possibilità di un cambio di lavoro, accettalo. Amore: sei innamorato e non devi vergognarti di ammetterlo. Dopo alcuni fallimenti, hai finalmente trovato la tua dolce metà. Ricchezza: il tuo buon fiuto per gli affari ti ha permesso di saldare alcuni debiti e migliorare il tuo conto in banca. Buon lavoro. Benessere: fai attenzione a quelle persone che cercano solo di tirarti fuori dagli schemi. Non è buono o salutare per te innamorarti del loro gioco.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Oggi: oggi potrai dedicare un po’ di attenzione ai tuoi cari. Non sprecare la giornata in inutili banalità. Amore: Giornata propizia per i dialoghi in famiglia. Troverai il modo e lo spazio per formalizzare finalmente il rapporto con il tuo partner. Ricchezza: dovrai lavorare insieme a un partner di lavoro che non è di tuo gradimento oggi. Stabilisci le regole in anticipo. Benessere: non esitare a chiedere aiuto o consiglio a quelle persone speciali per te nel momento in cui stai attraversando tutti i tipi di vicissitudini.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Oggi: rispetti le convinzioni degli altri, ma oggi non presterai attenzione ai consigli che ti danno, preferirai agire da solo. Amore: ti senti confuso in questa relazione. È meglio esaminare i tuoi sentimenti prima di parlare con il tuo partner. Sii sincero. Ricchezza: la libertà di scelta ti darà la possibilità di dispiegare tutta la tua creatività. Non legarti alle decisioni degli altri. Benessere: non dare più importanza al lavoro di quanto meriti o finirai per stressarti. Un viaggio, anche di pochi giorni, ti farebbe bene.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi: credi alle tue intuizioni, è l’unico modo per scalare rapidamente la classifica. Ma non lasciare che il successo ti faccia girare la testa. Amore: il tuo partner ti è stato infedele e ora torna pentito per chiedere il tuo perdono. Analizza bene cosa farai, quindi non si torna indietro. Ricchezza: non fidarti delle proposte economiche che possono essere fuorvianti. Studia bene ogni dettaglio prima di firmare qualcosa. Benessere: non lasciare che nessuno venga a dirti cosa devi fare. Sei abbastanza grande per non prendere in mano la tua vita.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oggi: durante la giornata di oggi aprirai un nuovo capitolo della tua vita. Questo porterà grandi soddisfazioni a livello personale. Amore: non chiudere tutti i canali di comunicazione con il tuo partner solo perché hai riscontrato qualche inconveniente con lei. Ricchezza: la giornata lavorativa passerà più velocemente di quanto pensassi, lasciandoti libero di riposare il resto del fine settimana. Benessere: non lasciare che la tensione nella coppia raggiunga livelli dannosi per l’integrità della relazione. Impara a notare quando è necessario fermarsi.

