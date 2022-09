Oroscopo Paolo Fox del 29 settembre: lavoro e amore al top questo giovedì. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi sarà per te una giornata difficile perché non avrai altra scelta che fare qualcosa che non ti piace per niente: abbi pazienza e sai aspettare. Non importa quanto tu provi a riversare tutta la tua energia oggi, non sarai in grado di raggiungere il tuo obiettivo, e anche il peggio non è che perché ciò che accadrà alla fine dipenderà dagli altri e non da te.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Non distendersi perché faresti un errore, sparare in tutte le direzioni non raggiungerà i tuoi obiettivi, ma sarai molto più efficace se lo fai con più calma e fai i passi corretti in una direzione. Non dovresti avere fretta o lasciarti trasportare dai nervi, non importa se ci vuole un po’ più di tempo.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Le questioni finanziarie e materiali in generale saranno protagoniste di questa giornata sia nel bene che nel male. Da un lato hai la fortuna a tuo favore e si presenteranno opportunità e possibili arrivi di denaro, ma, dall’altro, devi pensare molto attentamente a tutto ciò che fai perché c’è il rischio di sbagliare o di essere ingannato.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi ti ritroverai più guarito e con una visione più ottimista delle cose, più disposto a combattere e ad affrontare i problemi di tutti i giorni. Cammini lentamente verso un tempo migliore e ogni volta ne sarai più consapevole, non importa che a volte crolli, molto presto ti rialzerai e vedrai la meta più vicina.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Hai un cuore estremamente generoso e di solito ti piace condividere la tua fortuna con i tuoi cari, tuttavia, se vuoi che le cose vadano bene oggi, sarebbe meglio per te andare per la tua strada, essere un po’ egoista e concentrarti solo sul tuo percorso e tutto ciò che vuoi ottenere Inoltre, non costare ad altre persone i tuoi piani.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Devi calmarti e dare tempo al tempo, con impazienza e stress non ottieni nulla, potresti anche farti del male inavvertitamente. In questo momento la tua vita è molto ben orientata e questa è la cosa importante e con cui dovresti stare, non importa che il successo o i frutti arrivino un po’ più tardi ma che arrivino bene.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Esperienze o eventi importanti nella tua vita sentimentale che oggi ti renderanno più consapevole del solito in quell’area. La vita ti ha dato, o ti darà molto presto, una grande opportunità per essere felice o recuperare la felicità che hai già sperimentato in passato, ma non essere veemente o impaziente o la perderai.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Sei in un buon momento per questioni lavorative e finanziarie, anche se quasi tutti i successi arriveranno con grande sforzo e perseveranza. Ma l’importante è che quello che semini adesso prima o poi porti frutto e affronti un autunno con grandi possibilità professionali. Trionferai sui tuoi avversari.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Sei in un momento ideale per realizzare i sogni, almeno alcuni relativi al lavoro, alle finanze o alle tue aspirazioni sociali. La speranza sgorga dal profondo di te perché qualcosa dentro di te ti dice che otterrai qualcosa di molto desiderato e per il quale hai combattuto a lungo.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Le stelle ti proteggeranno e ti aiuteranno a uscire da un problema che ti preoccupa da tempo. In realtà non è un colpo di fortuna ma piuttosto di giustizia, affinché quelle cose che meriti possano arrivare alle tue mani. Finalmente un periodo pieno di difficoltà volgerà lentamente al termine.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – La Luna e gli altri pianeti ti avvertono del pericolo che oggi avrai uno di quei giorni in cui sembra che tutto stia andando al contrario, un giorno di avversità o di imprevisti sul lavoro, e allo stesso tempo qualche altra delusione nel tuo intimo vita. . Ma non preoccuparti perché questa sarà una tempesta breve e passeggera.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Il migliore dei pianeti, e allo stesso tempo il tuo sovrano, il gigante Giove, si sta muovendo in una direzione sempre migliore o più favorevole per i Pesci, così con l’avanzare dell’autunno le cose andranno sempre meglio per te o nel modo che desideri . Buone notizie stanno arrivando per te sul lavoro e sull’economia.

