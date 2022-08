Oroscopo Paolo Fox del 4 agosto: giovedì intrigante in amore, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Cari ariete, le relazioni solide con delle forti basi procederanno al meglio ma se ci sono delle crepe nel rapporto si inizia a vacillare un po’. Per quanto riguarda il lavoro potrebbe arrivare una bella risposta.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Cari toro, sono favoriti gli incontri quindi uscite allo scoperto e le coppie che a luglio hanno vissuto una crisi possono recuperare. Sul lavoro bisogna accettare che è arrivata la fine per un percorso.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Cari gemelli, in amore bisogna valutare bene le persone che si incontrano lungo il cammino. Per quanto riguarda il lavoro, invece, sentite una forte stanchezza e per adesso bisogna avere pazienza.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Cari cancretti, da domani la luna è dalla vostra parte e le giornate saranno belle per i sentimenti. Sul lavoro siete molto stimolati ma dovete cercare di darvi da fare. Buttatevi in nuovi progetti.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Per il leone questa è una giornata che potrebbe portare una piccola incomprensione in amore. Sul lavoro, invece, va meglio ma bisogna continuare a mantenere la calma.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Per la vergine è un omento complesso dal punto di vista amoroso ma sul lavoro Marte regala una grande grinta che vi potrete portare dietro per tutto il mese.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Cari bilancia, in amore bisogna chiarire e questo è il momento giusto per farlo. Sul lavoro emerge qualche problema economico da risolvere.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Gli scorpione devono superare una delusione d’amore e questa è la giornata ideale per riflettere e andare avanti. Sul lavoro va meglio dalla seconda metà di agosto, per ora, resta qualche problemino economico.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Cari sagittario, in amore ci sono perplessità e incertezze. Sul piano lavorativo va meglio ma non bisogna fare passi affrettati. Valutate bene ogni proposta.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Cari capricorno ci son questioni d’amore da risolvere ma attenzione a giovedì e venerdì perché la luna sarà opposta. Sul lavoro potrebbe arrivare una bella notizia, fatevi trovare pronti.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Gli acquario vogliono chiarire in amore anche perché sono tante le coppie di questo segno in crisi. Sul lavoro bisogna mantenere la calma ed evitare problemi.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – I pesciolini dovrebbero aspettare domani per parlare d’amore. Per ora meglio rimandare i chiarimenti e sul lavoro possibili tagli netti in vista. Alcune collaborazioni potrebbero giungere al termine ma bee per le azioni legali nella seconda parte dell’anno.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Oroscopo Paolo Fox del 4 agosto: giovedì intrigante in amore, ecco per chi scritto su Oroscopo Più da Redazione.