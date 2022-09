Oroscopo Paolo Fox del 4 settembre: domenica d’amore e felicità. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – L’influenza armoniosa e favorevole della Luna si unirà a quella di pianeti come Venere e Giove e vi farà sentire meglio o addirittura molto meglio dal punto di vista emotivo. Puoi passare una bella giornata, ma solo se sei un po’ più tollerante e non insisti sul fatto che gli altri facciano sempre quello che vuoi.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Inizierai questa giornata con molte preoccupazioni, sopraffatto da problemi o questioni che devi risolvere urgentemente. Ma inaspettatamente, le cose miglioreranno con il passare delle ore e finalmente finirai per goderti una giornata piena di speranza e soddisfazione nella tua vita intima e con i tuoi cari.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Un weekend ideale per uscire dal tuo ambiente abituale, perché hai bisogno più di chiunque altro per viaggiare, spostarti, incontrare persone, rompere la monotonia, solo allora ritroverai la tua salute mentale e il tuo benessere. Devi uscire dalla tua solita cerchia degli stessi problemi e delle stesse persone, solo allora starai bene.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Finalmente trovi appoggi veramente solidi e potenti, non ti senti più solo o impotente. Camminerai ancora attraverso le nebbie e le insicurezze del tuo mondo fantastico, ma non lo farai più solo perché c’è qualcuno che ti ama e ti aiuterà a risolvere i grandi enigmi della tua vita. La pace tornerà nel tuo cuore.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi potresti trovarti di fronte a qualche delusione inaspettata, forse un tradimento o una delusione nella tua vita intima. Ma non dimenticare che in questo momento godi delle migliori influenze planetarie, e in realtà quello che sta succedendo è che il destino sta rimuovendo dalla tua vita tutte le persone che non ti stanno bene.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Le gioie arrivano nella tua vita, momenti di successo o riconoscimento e persino momenti di felicità. Anche se spesso la pensi diversamente, in realtà tutti i tuoi sforzi e sacrifici avranno la loro meritata ricompensa. Il Sole ora sta attraversando il tuo segno ed è giunto il momento di iniziare a raccogliere i frutti.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Hai tante qualità e riesci a far andare sempre le cose come vuoi, anche se gli altri non se ne rendono conto. Ma il problema più grande è che il tuo più grande nemico, il tuo rivale più pericoloso e implacabile sei in realtà te stesso, e oggi avrai un’esperienza che te lo dimostrerà.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Tutto indica che stai per entrare, o addirittura stai entrando, in un percorso di successo e raccolta di frutti nel campo del lavoro e nelle questioni materiali, in coincidenza con l’arrivo del nuovo corso. Non scoraggiarti e vai avanti con fede perché ci sono segni evidenti che la tua vita avrà un’evoluzione positiva e meritata.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Nonostante tu sia una delle persone più estroverse e aperte dello zodiaco, però, a volte devi interrompere la tua intensa vita sociale e devi dedicare tempo a te stesso, cercare pace e serenità, ritrovare le tue radici spirituali. Proprio oggi vivrai un momento del genere.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Non stai vivendo un momento molto comodo, tuttavia sai benissimo cosa vuoi e come ottenerlo. Nonostante il presente sia scomodo o difficile, tuttavia, il tuo cuore esulta pensando ai successi che avrai o alle cose buone che potrai conquistare grazie al tuo sacrificio disinteressato.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Con l’arrivo del nuovo corso inizi anche una nuova fase della tua vita, una fase molto positiva in cui dirai addio ai grandi sacrifici e sofferenze dei mesi o addirittura degli anni passati. Pertanto, anche se inizi da zero, dovresti essere felice perché d’ora in poi inizierai un lento miglioramento.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Inizi un fine settimana che avrà momenti di felicità. Nuove illusioni sentimentali stanno raggiungendo il tuo cuore e nuove speranze si sono installate nella tua anima dopo aver vissuto alcune crisi e dolorose delusioni. Non importa se è qualcosa di fugace o ha la possibilità di consolidarsi, ora ti è tornata la gioia.

