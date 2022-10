Oroscopo Paolo Fox del 5 ottobre: mercoledì di amore e felicità. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi proverai un certo disagio perché sarai molto consapevole della dolorosa differenza tra sogni e illusioni, che oggi sentirai molto forte, rispetto all’amara realtà che ti lega alle realtà e agli obblighi del presente. La tua natura è sempre impaziente, ma per realizzare i tuoi sogni devi saper aspettare.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Questo sarà per te uno di quei giorni che iniziano grigi e un po’ tristi, uno di quei giorni in cui tutto intorno a te ti dà fastidio e non hai quasi voglia di parlare con nessuno. Ma molto presto le cose cambieranno e ti sembrerà che il Sole sorga per te, perché la verità è che alla fine avrai una buona giornata di lavoro e felice in famiglia.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Avrai una giornata un po’ emotivamente instabile, soprattutto legata alla tua vita intima. Un’instabilità che in realtà deriva da un nervosismo o da un disagio interiore che non sai perché ti sta travolgendo. Negli affari mondani non passerai una brutta giornata e nel tuo lavoro andrai bene, è solo una cosa emotiva.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – L’amore è per te come l’aria che respiri, il tuo partner, la tua famiglia o i tuoi migliori amici sono le colonne che sostengono la tua vita, ma non dovresti sentirti insicuro perché anche loro hanno bisogno di te ancor più di quanto tu abbia bisogno di loro, della tua gentilezza e della tua sensibilità sono magnifici tesori che solo tu puoi portare loro e che bramano.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Sei in un buon momento e sai quasi sempre chiaramente le decisioni che devi prendere o la soluzione che dovrebbe essere data ad ogni problema, perché sei nato per comandare e per essere responsabile delle cose. Tuttavia, oggi avrai più difficoltà, poiché non sarà chiaro come dovresti agire o quale potrebbe essere la decisione migliore.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Ancora una volta affronti una giornata di lavoro intenso, anche se questa volta con uno spirito migliore e una maggiore fiducia in te stesso, pronto a lottare con fede ed energia fino a quando tutto si risolverà come desideri e senza preoccuparti troppo delle difficoltà. È un giorno felice per te perché alla fine te ne andrai con la sensazione di aver fatto il tuo dovere.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Ti aspetta un giorno felice, sia nel tuo lavoro che nella tua vita sentimentale o familiare, in cui avrai pace e amore intorno a te, ideali per ristabilire l’armonia dove prima c’era conflitto, o per vivere momenti indimenticabili con chi ami di più. . Questo è un buon momento e il destino ti guida su buone strade.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Questa sarà una giornata armoniosa e costruttiva per te al mattino, ma più turbolenta o conflittuale al pomeriggio, in cui devi evitare discussioni o liti con la tua famiglia e i tuoi cari o potrebbero andare oltre di quanto vorresti. L’influenza avversa della Luna potrebbe far emergere il tuo lato più instabile e passionale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – La frase che potrebbe sintetizzare per voi oggi sarebbe quel famoso detto che “non c’è bene che non venga dal male” e cioè che una cattiva notizia o un evento avverso all’inizio della giornata finiranno poi per portare a una maggiore situazione favorevole e inaspettata. La fortuna non si manifesta sempre allo stesso modo.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Oggi puoi ottenere, o può venire da te, qualcosa che stavi aspettando con grande pazienza e che in molti momenti sei arrivato a pensare che non avresti ottenuto. In questo giorno di raccolta dei frutti, la lezione che devi imparare è che non devi mai perdere la speranza perché prima o poi quello che hai seminato verrà raccolto.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – È giunto il momento di rompere con una persona o una situazione, e se non lo fai, allora il destino prenderà l’iniziativa. La Luna transita attraverso il tuo segno e ti incoraggerà a cercare nuove strade e rompere con ciò che ti sta limitando o annullando, ma ciò che ora sembrerà folle ti porterà al successo.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Giove, il sovrano dei Pesci, sarà oggi in armonia con questo segno e vi regalerà una giornata più o meno felice e felice, una giornata di fede e ottimismo, ma anche accompagnata da una sottile buona fortuna che aprirà i percorsi per te. . Ottimo momento per prendere iniziative di lavoro o di affari.

