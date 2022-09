Oroscopo Paolo Fox del 5 settembre: super lunedì per amore e lavoro. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna in quadratura potrebbe renderti un po’ nervoso o affaticato. Tra lunedì e martedì faresti bene a non spazientirti, se qualcosa non filerà liscio, Sii più calmo: tu sei destinato a diventare leader nel tuo ambito, prima di quanto credi. Sii prudente con i soldi, perché Mercurio in dissonanza potrebbe provocare spese impreviste. Per fortuna, avere Giove nel segno è sinonimo di grande vitalità.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Domani avrai una condizione astrologica decisamente migliore che potrebbe riportare in auge l’amore, un sentimento. La Luna e Venere saranno in ottimo aspetto: chi vorrà vivere nuove emozioni farà bene a cominciare a muoversi, a darsi da fare. Inoltre, entri pochi mesi i progetti e i programmi, partiti in maniera un po’ incerta, potranno regalarti qualche soddisfazione in più. Sta per cominciare una nuova fase della tua vita, particolarmente importante.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani finalmente ti sarai liberato della Luna in opposizione, ma dovrai fare i conti con Venere in aspetto contrario. La tua vita sentimentale a settembre sarà alquanto insidiosa. Anche se non dovessero esserci grandi problemi di coppia, potresti mantenere un atteggiamento troppo critico nei confronti dell’altro. Attenzione ai Pesci e al Sagittario! Hai una gran voglia di riportare un po’ di serenità in più nella tua vita.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Domani e dopodomani dovrai fronteggiare una Luna in opposizione. Cerca di usare cautela nei rapporti con gli altri, in famiglia. In questo momento dovresti evitare le scelte azzardate dal punto di vista economico. Giove e Mercurio in dissonanza potrebbe portare problemi legali o fiscali. Per fortuna l’amore compenserà i problemi pratici. Settembre si preannuncia un mese ricco di emozioni intense, incontri e opportunità. Tieni duro! Il 2023 sarà un anno importante per te.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani Giove sarà ancora favorevole. Grazie al pianeta amico il tuo lavoro continua a essere molto apprezzato. Stai ricevendo consensi importanti. Certo, potrebbe avere pesato qualche cambiamento, un nuovo ruolo, che da fuori ti hanno costretto ad affrontare. Sappi però che il destino ti vendicherà. Tu devi solo pensare a ritrovare il centro di te, un migliore equilibrio interiore.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Domani sarà una giornata migliore rispetto allo scorso weekend. Ritroverai la voglia di fare, metterti in gioco, grazie a una Luna favorevole. Ora è importante lavorare su nuovi progetti in vista del prossimo anno, quando Giove sarà attivo. Dovresti cercare di evitare la mole di stress accumulata nell’ultimo anno. Venere è approdata nel tuo segno: da qui in avanti avrai una grande svolta dal punto di vista amoroso e relazionale.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani la Luna sarà in quadratura. Dovrai fare un po’ di attenzione in più, per tenere a bada tutto lo stress maturato negli ultimi tempi. Tu vorresti sempre essere all’altezza di tutte le situazioni, arrivando perfino a bloccare la tua natura creativa, per cercare nuove soluzioni pratiche. Settembre e ottobre saranno due mesi molto importanti in amore: dovresti approfittarne!

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Domani Venere tornerà in aspetto favorevole: ottima notizia per te! A poco a poco riuscirai a rasserenarti, potrai portare avanti anche i tuoi progetti con successo. Chi di recente ha provato a sperimentato qualcosa, specie nel campo professionale, otterrà belle soddisfazioni. Tutto quello che stai facendo ora, a maggio del 2023 cambierà ancora. Tutte le sperimentazioni che deciderai di fare, le cose nuove e diverse dal solito saranno importanti. È un bel momento per dire la tua, farti valere.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani Venere diventerà contrario. Questo nuovo passaggio del pianeta comporterà delle conseguenze in amore per qualche Sagittario. Per esempio, chi si è innamorato di recente, nelle prossime settimane potrebbe rivedere le sue opinioni a riguardo, tornare sui suoi passi. Guai a toglierti la tua amata libertà! Giove, sempre importante, continua a regalarti grinta e a sostenere i tuoi progetti.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Domani e martedì la Luna entrerà nel tuo segno, Venere approderà in Vergine, un segno amico. In amore comincerai una nuova fase di grade recupero. Dal punto di vista economico dovrai impegnarti un po’. Chi è stato costretto, per esempio, a chiudere un lavoro e ripartire dopo un periodo dis tallo, dovrà recuperare i soldi. Settembre sarà un mese che ti regalerà consensi, ammirazione. Ora c’è da capire chi sono i tuoi alleati, a chi puoi delegare dei compiti senza avere problemi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani Venere non sarà più in aspetto contrario. Finalmente potrai buttarti alle spalle le complicazioni in amore vissute nel mese di agosto. D’ora in poi riuscirai a recuperare. Adesso è utile cominciare a riflettere bene sulle condizioni del proprio lavoro. Se desideri di trasformare la tua vita, dovresti provare a capire quanto potrai fare, come potrai cambiare. Sii prudente con le finanze. Cresce la voglia di vivere a contatto con la natura, in maniera più genuina e autentica.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Domani starai molto meglio rispetto allo scorso fine settimana. La confusione degli ultimi giorni in amore peggiorerà dalle prossime ore. Venere in opposizione porterà nuovo subbuglio. A farne i conti saranno soprattutto i Pesci che hanno due storie in ballo. Anche gli altri, però, soffriranno se sentiranno che il partner non riconosce tutto il loro valore, tutto quello che stanno facendo. Ricordati che per te è sempre importante donare, non ti arrabbiare! Settembre sarà un banco di prove per tutte le relazioni. Lavoro in recupero, ma le vere conferme arriveranno a partire dal 20 settembre.

