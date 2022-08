Oroscopo Paolo Fox del 6 agosto: sabato da incorniciare in amore. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Le stelle dell’Ariete sono finalmente libere da questa opposizione della Luna che potrebbe tra martedì e giovedì avere procurato ritardi. Chissà quanti progetti hai in mente, lo sto dicendo un po’! Sei come un fiume in piena pronto a travolgere tutte le persone che non ti danno retta. È chiaro che il mio è un oroscopo generico, un giovane potrebbe avere in mente di viaggiare e andare a fare esperienza in altre città, la persona matura o con una buona esperienza di lavoro alle spalle può aver presentato dei progetti e adesso è in attesa di risposte.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Cari nati sotto il segno del Toro, posso dire che anche per voi la pazienza ha un limite, anche se teoricamente dovreste essere tra i segni più conservatori e tolleranti dello zodiaco. In realtà questo è vero in parte, perché la vostra forza più che altro si esprime nella capacità di ascoltare gli altri, ma se si ha a che fare con persone estremamente testarde o che danno contro, alla fine è normale perdere le staffe.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Qualsiasi cosa abbiate in mente di dire soprattutto se riguarda un chiarimento d’amore o familiare parlate venerdì o sabato, non domenica. Sapete che l’astrologia può essere divertente, interessante e regala delle indicazioni, poi è chiaro che la vita ce la facciamo da soli e conta sempre il libero arbitrio. Però, tornando a quanto ho scritto prima, se sappiamo che venerdì e sabato siamo più supportati nelle nostre idee, mentre domenica non lo saremo, conviene anticipare i tempi.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Quarantott’ore importanti, sono giorni che invitano ad amare. Io mi auguro che ci sia una grande passione in ballo, anche se un pochino incerta. Spesso gli amori che si presentano in maniera troppo eclatante non vi interessano, mente le storie più complicate, non troppo dichiarate, misteriose vi appassionano. È tipico della natura dei segni di acqua! Chi è rimasto solo da troppo tempo dovrebbe sfruttare questo transito di Venere, evitando di amare se stesso.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Per i nati sotto il segno del Leone posso dire che questo momento è un po’ faticoso, tra oggi e domani non sarà così facile rapportarsi agli altri, parlare in maniera serena. È come se ci fosse qualche tribolazione da superare, spesso in questo periodo non sei tu a creare problemi ma le persone che stanno attorno, parenti e amici compresi. Non ti arrabbiare se sul lavoro pensi di essere stato messo da parte, perché chi ha cercato di prendere il tuo posto o di far vedere che è più forte di te sarà punito dal destino.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Vorrei ricordare ai nati sotto il segno della Vergine che queste 48 ore sono utili proprio per iniziare a ragionare sui grandi progetti che saranno il tema dominante dell’autunno del prossimo anno. Non potrebbe essere diversamente ora che Mercurio tocca il segno. Inoltre, ora che Venere è molto favorevole voglio spezzare una lancia a favore dei cuori solitari.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Il passato pesa nella vita, troppo spesso ve la prendete per delle cose che non hanno valore. Così una affermazione sbagliata da parte del partner può essere pesante da sopportare. Avete bisogno di seguire una certa “estetica” sia nella vita che nel lavoro. Insomma, anche se c’è qualcosa che non va, c’è modo e modo di dire le cose, e voi alla forma ci tenete parecchio.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi Luna nel segno, c’è una pesantezza che arriva in questi giorni da parte di Marte pianeta in opposizione. Forse quello che non riesci a fare è cercare di stare sereno, in realtà non sono pochi i nati Scorpione che non sono stati bene oppure che hanno risentito di piccoli fastidi negli ultimi tempi. Secondo l’astrologia tradizionale Marte opposto rappresenta anche le infiammazioni, comunque gli stati d’animo agguerriti.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Vorrei che i nati Sagittario puntassero sulle prossime giornate, mi sembra davvero molto convincente. Anche perché avere Giove favorevole rappresenta di per sé un grande vantaggio, da sfruttare a livello astrologico! Ricordiamo che ognuno ha le proprie capacità e quindi quando abbiamo un oroscopo buono non è che tutti arrivano al successo, tuttavia per molti indubbiamente la capacità di esporsi raddoppia.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Capricorno è un momento di attesa di speranza, e probabilmente alcuni Capricorno sanno già che dalla prossima settimana avranno più tempo da dedicare alla famiglia. Infatti, a breve non ci sarà più l’opposizione di Venere. Come ho spiegato più volte non credo sia mancato il desiderio, ma è più facile che gli impegni legati al quotidiano abbiano distratto e portato a vivere l’amore in maniera più superficiale.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Giornata ancora un po’ faticosa, queste 48 ore sono abbastanza impegnative, è probabile che ci sia anche chi voglia lanciarsi in nuovi progetti. Anche se desidererebbe avere qualche garanzia in più. Resta un momento un po’ particolare per le storie d’amore, invito infatti coloro che hanno avuto problema a parlare subito. Prima che dalla prossima settimana tutto sembri più difficile da capire, da sostenere.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – I pensieri negativi vanno messi al bando. Oggi e domani si nota un certo disorientamento che arriva per colpa di piccole tensioni che possono anche derivare da una certa stanchezza maturata nel corso degli ultimi giorni. Di questi tempi, infatti, ci sono più spese per la famiglia oppure preoccupazioni per una persona che non sta bene. Più che altro stai cercando di risolvere problemi degli altri e di persone che ami; così organizzare tutto diventa più complicato.

