Oroscopo Paolo Fox del 6 settembre: martedì importante per amore e lavoro. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Una nuova settimana inizia per te con questo giorno che sarà un po’ travolgente quando si tratta di lavoro, molti problemi e imprevisti cadranno improvvisamente su di te, ma ora le stelle sono dalla tua parte e finalmente lo farai con loro . È certamente una giornata difficile, ma ne uscirai con grazia.

Toro (21 aprile-20 maggio) – È possibile che non inizierai la settimana con il piede giusto perché sei molto organizzato e pianificato, ma oggi ti ritroverai con molti problemi e cambiamenti inaspettati, non potrai fare le cose come vorresti ma sarai costretto ad andare al ritmo che scandisci gli eventi. Prendilo con pazienza.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Ti sentirai abbastanza bene in questo giorno predisposto a cambiamenti, sorprese e novità, un elemento in cui di solito gestisci meravigliosamente e persino ti senti a tuo agio. Ma anche oggi sarà uno di quei giorni in cui ti senti bene e tutto è armonioso o ha un senso per te. Realizzazioni lavorative.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Ti aspetta una piacevolissima sorpresa, qualcosa che desideravi da un po’ di tempo, ma che potrebbe arrivarti in un modo diverso da quello che ti aspettavi. Se hai un po’ di fiducia in te stesso e ti butti nella sabbia, questi prossimi mesi possono essere molto utili per te, sia professionalmente che nella tua vita intima.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – A volte, quando meno ce lo aspettiamo, qualcuno viene in nostro aiuto o improvvisamente ci tira fuori da un grosso problema, e qualcosa del genere ti accadrà oggi in modo che tu sappia che sei in un grande momento, nonostante la tua impazienza e i tuoi alti e bassi emotivi. Ma oggi ti aspetta un giorno molto migliore di quello che avevi pianificato.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Venere, il pianeta dell’amore, entrerà nel tuo segno oggi e transiterà per alcune settimane. È una grande opportunità per migliorare la tua vita intima o puoi vivere qualche evento piacevole o stare meglio con il tuo partner e i tuoi cari. Tuttavia, in molti momenti le emozioni negative possono perseguitarti.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – È una buona giornata per questioni di lavoro, in cui sarai molto attivo e prenderai iniziative. Potresti avere successi o gettare le basi per farli venire dopo. Tuttavia, nella vita intima sarai preoccupato o malinconico, le cose non andranno come vorresti con i tuoi cari.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Alcune avversità possono arrivarti inaspettatamente, oggi devi avere gli occhi ben aperti, soprattutto al lavoro. I tuoi nemici sono attivi, ma non ti attaccheranno frontalmente, perché ti temono; il vero pericolo viene da un tradimento o da un attacco alle spalle. Tuttavia, alla fine prevarrai con successo.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Hai un’impareggiabile capacità di mordere i proiettili o trasformare l’acqua in vino, quindi anche se la giornata inizia con brutte notizie o difficoltà alla fine, il tuo senso positivo della vita e la tua capacità la faranno finire in un modo molto diverso da come è andata. era iniziato. . Inoltre, l’amore ti porterà anche gioia.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Oggi potrai dimostrare grande astuzia e bravura trasformando in positiva una situazione che minacciava di essere per te molto negativa, la fortuna ti aiuterà a evitare il pericolo e potrai anche collezionare successi o medaglie che in realtà forse apparterrebbe ad altri. Altre volte te l’hanno fatto.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Devi occuparti dei tuoi affari e non essere coinvolto in questioni che non ti riguardano o ti pentirai di averlo fatto. Oggi le stelle non ti andranno troppo bene e anche se agisci con buona volontà, le cose possono finalmente complicarsi per te. Non vuoi entrare in discussioni o esprimere apertamente le tue opinioni.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Se vuoi passare una buona giornata, o almeno non avere una brutta giornata, oggi devi agire più con la testa che con il cuore. So che non è facile per te, ma le emozioni potrebbero portarti più problemi che benefici. Tuttavia, la tua mente sarà più sveglia che in altri momenti, soprattutto per questioni di lavoro.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Oroscopo Paolo Fox del 6 settembre: martedì importante per amore e lavoro scritto su Oroscopo Più da Redazione.