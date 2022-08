Oroscopo Paolo Fox del 7 agosto: domenica di amore e relax. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi vi trovate di fronte a una giornata in cui i vostri disaccordi con gli altri dovranno trasformarsi a poco a poco per evitare che i cambiamenti ciclici si ripetano. Le tensioni oggi non favoriscono accordi importanti. SENTIMENTI: Sarà un giorno in cui sarà necessario perfezionare la forma del comportamento per evitare gli errori del passato. AZIONE: È un giorno in cui dovresti rallentare un po’ lo slancio per evitare malintesi nelle tue azioni di oggi. FORTUNA: E’ una giornata per bilanciare il divertimento pur essendo in grado di prendersi cura di altre persone bisognose.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi è un giorno speciale per mantenere una grande stabilità sia in casa che con le persone che incontri quotidianamente. Devi cambiare il tuo modo di dare agli altri in modo sincero. Approfitta del tuo genio. SENTIMENTI: Sarà una giornata in cui è consigliabile essere una persona generosa e altruista per evitare malintesi. AZIONE: È un momento per calmare il tuo spirito e mantenere la fiducia e la tranquillità nei tuoi affari domestici per evitare disaccordi con altre persone. FORTUNA: È un giorno in cui puoi goderti una piacevole compagnia purché rimani vigile e presti attenzione alla tua percezione.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oggi è un giorno in cui dovresti evitare incomprensioni nelle conversazioni dirette e nei rapporti con altre persone. Imparerai oggi cosa significa dare e ricevere, due facce della stessa medaglia. SENTIMENTI: È un giorno per te dare il tuo amore a mani piene senza aspettarti nulla in cambio. AZIONE: È una giornata in cui devi usare la tua massima simpatia per evitare incomprensioni con altre persone nei tuoi accordi. FORTUNE: È un giorno per te per gettare davvero le basi nelle tue nuove relazioni e associazioni che mantieni.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi puoi evitare di farti scoraggiare da questioni professionali che non hai ancora padroneggiato. È consigliabile bilanciare il tempo che trascorri con la tua famiglia e il tempo che dedichi alle tue attività. SENTIMENTI: Oggi sentirai di aver bisogno di dare molto affetto in famiglia per sentirti a tuo agio personalmente. AZIONE: È una giornata in cui puoi usare la tua generosità e la tua volontà per evitare scontri nei tuoi accordi. FORTUNE: Sarà un giorno in cui la tua spontaneità e generosità aiuterà le persone che hanno bisogno di te a sentirsi a proprio agio in tua compagnia.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Cercherai ora di gettare le basi per la tua sicurezza economica presente e futura. Investirai saggiamente i tuoi soldi. Una relazione recente diventerà qualcosa di più serio, dando un approccio diverso alla tua vita amorosa. Saprai chi è a tuo favore e chi è per interesse o beneficio.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Sarà estremamente difficile oggi per loro ingannarti. Lascia andare ciò che ti trattiene. Stai molto attento in materia di amore. Non far parte dei triangoli amorosi. Stai fuori dal gioco per non farti male. Non devi condividere i tuoi sentimenti con qualcuno che non ti rispetta.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Sarai coinvolto nei problemi di coloro che dipendono da te o che vivono vicino a te. La tua capacità di pensare e risolvere i problemi sarà ora ammirevole. Mantieni la calma prima di una confessione di qualcuno che sarà in qualche modo sorprendente e inaspettata.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Il mistero ti circonda oggi. Le coincidenze e gli eventi che non hanno alcun senso ti faranno entrare in uno stato di cautela e vigilanza. Chiedi ai tuoi esseri di luce guida e protezione. Fai della preghiera il tuo miglior scudo o protezione. Stai lontano da coloro che ti condannano o ti criticano.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Sei in un giorno in cui dovresti bilanciare l’amore che ricevi e l’amore che dai. Approfitta del tuo grande idealismo e genialità per raggiungere accordi generosi con le persone con cui progetti obiettivi. SENTIMENTI: È un giorno per godere del grande affetto che gli altri ti mostrano. AZIONE: Sarà una giornata in cui dovrai metterti d’accordo con gli altri dove vuoi viaggiare per essere a tuo agio e soddisfatto. FORTUNA: È un momento in cui i tuoi obiettivi dipendono dalla tua attività energetica e dalla tua grande vitalità.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Sei in una giornata in cui dovrai chiarire gli obiettivi con gli associati per evitare disaccordi nelle distribuzioni. Lasciati trasportare dal tuo intuito e tutto sarà più facile. SENTIMENTI: Oggi puoi essere una persona con una simpatia traboccante verso gli altri. AZIONE: È un giorno in cui usare il tuo intuito per evitare incomprensioni e disaccordi con gli altri. FORTUNE: È un giorno in cui la tua sensibilità e il tuo idealismo chiudono le chiavi per raggiungere gli obiettivi che desideri.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi è un giorno per organizzare il modo per mantenere i tuoi ideali e per progredire negli accordi che mantieni in modo naturale e gentile per nuovi progetti. SENTIMENTI: È un giorno per organizzare un piccolo viaggio e risolvere alcuni malintesi di tanto tempo fa. AZIONE: È un momento per godersi la gioia di condividere momenti piacevoli, evitando inutili discordie. FORTUNE: È una giornata in cui dovresti seguire il tuo istinto per organizzare progetti in modo attivo e vantaggioso per tutti.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oggi è importante organizzare le tue finanze e i tuoi risparmi in modo adeguato e pratico. La tua gentilezza e naturale simpatia saranno la chiave dei tuoi obiettivi attuali con le persone coinvolte. SENTIMENTI: Oggi sentirai che è importante agire con generosità e sentimento dal cuore, quindi avrai ragione. AZIONE: Questo è un momento importante per dedicare generosamente il proprio tempo e supporto alle persone bisognose. FORTUNE: Sarai in grado di occuparti di mantenere l’aspettativa delle persone associate ai progetti che mantieni insieme.

