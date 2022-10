Oroscopo Paolo Fox del 7 ottobre: venerdì da favola per amore e lavoro. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Quando esplodi e mostri il tuo lato più arrabbiato puoi avere un carattere davvero terribile e distruttivo, quindi oggi devi stare attento perché Urano sarà mal disposto e per qualsiasi lieve battuta d’arresto potresti avere una violenta esplosione di cui sicuramente ti pentirai in seguito. tempo atmosferico.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Non dovresti essere paralizzato o spaventato, questo è il momento di prendere decisioni e fare il salto che porterà a un cambiamento favorevole nella tua vita, sia al lavoro, nella tua vita intima o in qualche altra area che è ugualmente importante per te. Ora non puoi esitare perché la fortuna è dalla tua parte e le opportunità si verificano solo una volta.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oggi vi aspetta una giornata ricca di trambusto e stress sul posto di lavoro, anche con qualche tensione o disaccordo, ma più armoniosa e felice nella vostra vita intima, dove vivrete senza dubbio dei momenti insolitamente piacevoli. Anche il pomeriggio sarà migliore o più felice del mattino. Pensa alle cose prima di farle.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Sei molto più forte e resistente di quanto pensi, quello che succede è che la stragrande maggioranza dei nemici che affronti sono dentro la tua testa e non nella vita reale, ti spaventi perché vedi giganti terribili dove ci sono solo mulini a vento, ma molto presto tu realizzerai tutto ciò che sei in grado di ottenere.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Vi aspetta una giornata favorevole e ben disposta, anche se non priva di lotte e tensioni. Tutte le cose che otterrai saranno dovute al tuo coraggio, ai tuoi sforzi e alle tue iniziative audaci. Forse dovrai affrontare un viaggio inaspettato o qualche cambiamento importante nella tua agenda, ma non preoccuparti, perché dopo la dura battaglia, finalmente arriverà la vittoria.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Questa sarà una giornata positiva e costruttiva per te sia sul lavoro che negli affari e per le questioni materiali o mondane in generale, ma sarà anche una giornata di tante paure, perplessità, preoccupazioni o piccole ansie che ti verranno incontro, ma la cosa migliore non puoi far altro che ignorarli e andare avanti.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi devi essere cauto nel caso in cui prevedi di svolgere un’attività, fare un investimento o fare qualche spesa importante. Se fai una di queste cose, o altre simili, dovresti pensarci molto prima perché i pianeti non sono ben disposti e alla fine potresti arrabbiarti.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Il tuo coraggio e la tua audacia ti porteranno alla vittoria, anche se dovrai correre dei rischi o affrontare situazioni abbastanza complicate per farlo. Ti farai strada attraverso difficoltà o concorrenti finché non otterrai ciò che desideri, e oggi puoi davvero vivere una giornata di successo se ti butti nella sabbia e ignori i pericoli.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Le magnifiche influenze del Sole, Giove e Venere ti condurranno su un percorso di successo sia nel lavoro che nella vita privata. Alla tua grande attività e fatica si unirà anche un’apprezzabile dose di fortuna che ti aprirà tutte le porte di cui hai bisogno e rimuoverà i sassi dal tuo cammino. È un grande momento e dovresti approfittarne.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – La giornata è favorevole per le questioni burocratiche, legate alla giustizia e alle pratiche burocratiche in generale, dove potresti avere più fortuna di quanto ti aspetti. Se hai dovuto affrontare una prova, non preoccuparti e sii sicuro di te stesso, poiché una svolta inaspettata degli eventi può portarti alla vittoria.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi le influenze astrali non ti fanno bene, o almeno non ti renderanno le cose facili. Ci sono molte persone intorno a te che ti vedono come un mostro o come qualcuno di diverso, o semplicemente ti invidiano e anche se credi che tutto vada bene, potrebbero farti del male o giocarti uno scherzo quando meno te lo aspetti.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Il tuo cuore, pieno di amore e di carità, ti spinge sempre ad aiutare le persone che ti circondano in un modo o nell’altro, anche se molte volte ti arrabbi anche per questo. Tuttavia, oggi il destino ti aiuterà e sarai in grado di uscire con successo da una situazione piuttosto difficile, sia al lavoro che in famiglia.

