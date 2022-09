Oroscopo Paolo Fox del 7 settembre: fortuna e amore in arrivo questo mercoledì. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – La giornata ha una certa somiglianza con la precedente, con una mattinata piena di problemi, tensioni e stress sul lavoro e nei rapporti con i capi o con i colleghi, ma alla fine tutto è per il verso giusto e la giornata finirà bene o addirittura abbastanza bene. . Un giorno passerà da meno a più, e anche personalmente.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Pace e riposo dopo aver subito una grande preoccupazione o angoscia, problemi che si risolvono felicemente, o che passano e lasciano con grande sollievo. È una giornata felice e positiva, anche se all’inizio sembrerà tutto il contrario, ma devi riposarti e rilassarti, perché sei pieno di tensione.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Sei in un buon momento, poiché da un lato sei protetto da moderata fortuna, ma dall’altro hai intelligenza e intuito al loro apice e riesci ad ottenere tutto ciò che vuoi con grande abilità, per tutto A una giornata chiaramente positiva vi aspetta sia in termini di lavoro che di amore.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Non soffrire per amore, il grosso problema che hai sempre avuto è che nella stragrande maggioranza dei casi vali molto di più delle persone che ami, ma loro non capiscono il tuo meraviglioso mondo interiore e sembri uno strambo. Abbi fede nel destino, che al momento giusto ti porterà la felicità.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Ti aspetta una giornata buona e fruttuosa per il lavoro e gli affari sociali, ma qualcosa di più triste o più avverso in termini di vita intima, sebbene quest’ultima dipenderà da te in larga misura. Forse le ambizioni sono incompatibili con l’amore o devi scegliere tra lavoro o felicità, ma farai la cosa giusta.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Sei in un buon momento astrologico, con il Sole e Venere che passano attraverso il tuo segno, il che ti aiuterà ad essere un po’ più felice e che le cose vadano come desideri. Sarà anche l’ideale per raccogliere i frutti degli sforzi e dei sacrifici dei mesi precedenti. Allo stesso modo, riceverai un aiuto o supporto inaspettato.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Questo è un giorno ideale per viaggiare e interagire, molti dei successi o delle conquiste ti arriveranno in questo modo. Farai in modo che coloro che ti circondano facciano le cose proprio come desideri grazie alla tua astuzia, fascino e diplomazia. Ottimo per questioni di lavoro e anche per la tua vita intima, anche per iniziare una storia d’amore.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Il pericolo continuerà in relazione ai tuoi nemici, il rischio di subire qualche tradimento o di essere preso in giro, quindi devi continuare a essere vigile. Alla fine sarai in grado di superare con successo la situazione, ma ora devi prestare più attenzione alle tue spalle, perché qualcosa di brutto si sta preparando contro di te al lavoro.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Sei fortunato e ricevi aiuto perché allo stesso tempo aiuti anche gli altri e porti fortuna, o sei fortuna, per molte persone. La vita restituisce ciò che le getti e oggi ne avrai una chiara conferma, uscendo da un problema o da una crisi sul lavoro grazie a un aiuto provvidenziale. La paura non ti aiuta a superare te stesso e a superare gli ostacoli che incontri lungo la strada. Se non ti senti forte o pensi di poterti indebolire, vai da chi è necessario che ti dia una mano. Non scoraggiarti

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Il senso del dovere è una delle cose più chiare nella vita, non sei qui per fare quello che vuoi ma per compiere una missione o realizzare un progetto, e oggi avrai un chiaro esempio di questa realtà. Sebbene tu possa raggiungere molto in alto o ottenere grandi successi, non può sempre fare ciò che vorresti. Hai tutte le qualità per essere felice e per raggiungere i tuoi obiettivi nella vita. L’importante è che tu sia consapevole delle tue capacità e che tu ne tragga vantaggio. Gli eventi di questa settimana saranno più che favorevoli per te, quindi dovresti approfittare delle circostanze per seminare e prepararti per un futuro migliore.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Fortunatamente, ti aspetta una giornata comoda o favorevole in cui le cose scorreranno armoniosamente e troverai successo e gioia. Anche tu sei felice e contento, a volte non saprai nemmeno perché, qualcosa ti dice che stai camminando nella giusta direzione e i tuoi sforzi contribuiranno a rendere un mondo migliore. Se non hai un partner, non disperare perché prima di quanto pensi apparirà qualcuno che sarà molto interessante per te. Non dovresti ossessionarti o farti sopraffare dal passare del tempo perché potrebbe essere controproducente per i tuoi obiettivi. Impara a perseverare.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Questo sarà un giorno di indecisione per te. Sai molto bene cosa vuoi, ma quello che non ti è molto chiaro è il modo per ottenerlo. All’esterno sembri fermo e sicuro di te stesso, ma in realtà non sai davvero da che parte andare. Devi gestire in mezzo all’incertezza e al dubbio. Cerca alternative per il tempo libero che siano più interessanti e arricchenti di quelle che hai attualmente. In questo modo, il tuo benessere aumenterà e la tua vita quotidiana sarà più stimolante. È fondamentale non cadere in nessun caso nell’apatia, perché potresti crollare…

