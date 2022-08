Oroscopo Paolo Fox del 8 agosto: lunedì intrigante per l’inizio settimana. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Bella questa Luna favorevole, interessante anche questo Giove nel segno. Finalmente abbiamo una domenica bella per amare. Poi se vivi da anni una relazione che è ufficiosa ci sarà una grande voglia di ufficializzarla. Le coppie che stanno insieme da tempo in questo mese di agosto devono trovare il tempo per stare un po’ più insieme. Chiaro che con un cielo così liberatorio ci sarà anche chi sarà si darà alla pazza gioia, e vorrà fare delle conoscenze nuove.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Cari Toro il peggio è passato. Gli ultimi tre giorni sono stati pesanti, mi chiedo chi ha infastidito la vostra vita o quante preoccupazioni state cercando di superare, dal punto di vista lavorativo è utile adesso pensare a qualcosa di nuovo. In realtà se è vero che fare delle cose ripetitive può dare sicurezza, ma ora vi siete stancati e da qualche tempo state cercando di rimettere a soqquadro tutta la vostra esistenza.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oggi un po’ stanchi, forse nervosi, in realtà il vero Gemelli riesce a stare attivo per molte ore al giorno. Però ci sono dei giorni fuori gioco, anche voi siete fatti di carne ed ossa e non mi meraviglierei se nel pomeriggio o in serata qualcuno dichiarasse di essere stanco e persino declinasse un impegno.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Cancro sottoposti a stress, per quanto riguarda il lavoro nuove situazioni in partenza ma come andranno a finire? Dopo una fase di silenzio qualche novità è in programma, ma se dovete iniziare un nuovo progetto o trovare un nuovo gruppo è tutto da rifare, come se fossero saltate sicurezze nelle ultime settimane. E in questi giorni non sappiate bene cosa fare, in particolare se mollare tutto anche voi e ripartire altrove o ancora cercare di conservare ciò che avete fatto nel tempo.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Luna favorevole e Giove interessante, c’è da dire che questa domenica rende estremamente impulsivi. Quando abbiamo un buon oroscopo possono capitare due cose nel tempo, o ci innamoriamo e facciamo cose folli, viviamo delle esperienze eccezionali oppure ci ribelliamo contro quelle persone che non ci permettono di stare bene. Ecco perché questo è un momento di svolta, perché è come se stesse scoppiando qualcosa dentro di te, ad esempio torna la necessità di dire ciò che pensi senza freni!

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Il fatto che Mercurio transiti nel segno della Vergine mi fa pensare che questo segno sia molto pensieroso per il lavoro ma che abbia buoni progetti da portare avanti in vista del prossimo anno, con calma si riesce a fare tutto. Marte è in aspetto buono, anche se devi spostarti o cambiare qualcosa nella tua vita cerca di stare un pochino di più accanto alla famiglia. In questi giorni dai spazio alle relazioni, una storia nata per gioco nel mese di agosto potrebbe diventare importante, a settembre quando Venere nel segno si rafforzerà di più.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – La prossima sarà la settimana che porterà un miglioramento, e mi auguro anche che tutti quelli che hanno avuto dei piccoli tafferugli in amore riescano a fare pace o quantomeno a bloccare le ostilità. Ci sono infatti coppie che sono in dubbio da maggio, gli ultimi 3 sono stati mesi di forte pressione e hanno portato problemi un po’ sotto tutti i punti di vista. Non è stato neanche possibile tergiversare, la crisi arriva quando non puoi più dire «ne parliamo domani» o fare finta di nulla.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Lo Scorpione oggi dovrebbe stare solamente attento alle uscite economiche, in particolare lo dico ai genitori che hanno figli spendaccioni o che magari in questi giorni hanno bisogno di un aiuto. Peccato questo Marte opposto che provoca sempre qualche piccolo disagio, o comunque semplicemente la sensazione di non sentirsi completamente appagati. La giornata di oggi regala una visione del futuro serena, e avremo anche delle novità in amore dalla prossima settimana. Molti Scorpione saranno più intolleranti, ma non accetteranno più frasi a metà e relazioni che non valgono.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – La creatività è al massimo, mi auguro anche sia tornato il senso dell’avventura e il desiderio di riscatto rispetto a un passato che ti ha tenuto fermo. Tutti abbiamo vissuto negli ultimi anni un grande blocco e ancora di più i Sagittario ne hanno sofferto. Il tuo infatti è il segno della libertà e proprio perché si è sentito bloccato per molti mesi ora vuole riscattarsi. Anticipare i tempi è possibile, agosto potrebbe essere già importante per i cuori solitari.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Non è detto che in questi giorni l’amore sia fermo, anzi io mi auguro che sia più forte di prima. Però certi silenzi sono stati pesanti e addirittura ci sono alcuni nati Capricorno che si sono sentiti rimproverare dal partner alcune mancanze. Si può cercare di fare pace? Direi di sì! Già da giovedì della prossima settimana le cose cambiano radicalmente, non cambia invece questa situazione sotto il profilo lavorativo, in cui tutto è da rivedere. Da programmare, da rilanciare, soprattutto se lavori part-time ti sei reso conto che bisogna iniziare a pensare a qualcosa di nuovo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – L’Acquario ora si sente più libero, posso immaginare che gli ultimi giorni siano stati pesanti o persino molto faticosi a livello emotivo, Ma abbiamo una marcia in più, Mercurio non è più opposto da metà settimana, le idee sono più chiare, l’unico neo in questo momento può essere rappresentato dall’amore. Non è detto che tutti vogliano addirittura separarsi però le coppie di lunga data dovrebbero iniziare un progetto o fare qualcosa di creativo per sostenere l’unione.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Una giornata confusa, in cui potresti tornare di nuovo a discutere se ritieni che ci sia stata una incapacità da parte degli altri nel valutare le tue azioni. Ti senti come se avessi fatto tanto in cambio di poco, questo pesa nel bilancio delle coppie che già dall’estate dell’anno scorso hanno avuto problemi. Ci sono anche persone che decideranno di stare un po’ per conto proprio, alcuni nati vorranno isolarsi un attimo per capire cosa sta accadendo. Perché la confusione in cui si vive è sovente dettata anche da situazioni familiari non facili da gestire.

