Oroscopo Paolo Fox del 9 agosto: martedì fortunato in amore. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata interessante. Eppure d giorni sei un po’ polemico, nervoso, forse sei incappato in piccoli incidenti che ti hanno agitato più del dovuto. Vedrai che riuscirai a superare ogni cosa, ma cerca di non alzare polverone per nulla. In amore dovrai munirti di enorme pazienza, se negli ultimi giorni sti litigando spesso o se sta crescendo un distacco con il partner. Dall’11 agosto avrai modo di risvegliare i sentimenti, la passiona che è mancata in questo momento. Non farti prendere dall’ansia di volere tutto e subito.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Domani potresti sentire ancora addosso questa stanchezza che ti tormenta da tempo. Non riesci a vivere le cose con più tranquillità. Come se non bastasse, potresti avere problemi con i soldi, con una casa, possibili ritardi o intoppi burocratici. Ormai è chiaro che stai provando a stravolgere la tua vita, non vuoi più fare tutto quello che facevi prima. In amore potresti sentire la necessità di parlare chiaramente all’altro, di spiegargli che da tempo ti senti messo da parte. Il prossimo weekend sarà ideale per chiarirvi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani sarà una giornata migliore rispetto a quella appena trascorsa. Finalmente la Luna non sarà più opposta. Certo, tutti gli impegni e i doveri di questi giorni potrebbero agitarti un po’. Cerca di tenere a bada la tua agitazione, altrimenti rischierai di discutere con il partner o con i colleghi. Fra pochi giorni il cielo cambierà, un cambiamento che influirà positivamente sull’amore. La seconda metà del mese sarà importante per chi è in cerca dell’anima gemella.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Domani continuerà questo momento difficile e di revisione sul lavoro. Occhio a non attrarre anche polemiche in amore, altrimenti ti sentirai inevitabilmente sotto stress. Cerca di ritrovare la forza e porta pazienza in amore. Dovresti cercare di farti scivolare le cose addosso. Per te avere dei punti di riferimenti affettivi, una famiglia unita è davvero importante. Prova a rafforzare questi legami, starai meglio anche tu. Devi riportare la serenità nel rapporto di coppia.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai buone stelle che ti daranno una mano a ritrovare la forma fisica e maggiore energia, grinta. Ritroverai la capacità di fare progetti a lungo termine. Fra pochi giorni Venere raggiungerà il tuo segno e darà vita a una grande trasformazione. Chi sta avendo dei problemi d’amore dovrà contare sul mese di settembre, per superarli. Ma settembre sarà anche il mese dei nuovi incontri, delle conoscenze interessanti. Metti in secondo piano le tensioni sul lavoro e concentrati sui sentimenti.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Domani avrai nuove idee da realizzare che riguardano il lavoro e una nuova gestione della tua vita dl punto di vista pratico. Ora che Mercurio è nel tuo segno avrai più lucidità mentale, realizzare i tuoi progetti sarà più semplice. Il momento cupo vissuto tra giugno e luglio è ormai alle tue spalle. Se ti senti stressato, dovresti provare a fidarti di più degli altri e a delegare qualcosa. Non puoi fare sempre tutto da solo! Favoriti i nuovi incontri e grossi progetti da avviare nei prossimi mesi.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani dovresti iniziare a pensare a nuovi progetti nuovi in vista del prossimo autunno. In amore hai vissuto molti momenti di tensione o piccoli disagi. Sul fronte lavorativo potrebbero nascere nuove polemiche. Forse qualcuno vuole metterti in un angolo. Non disperare! Entro la fine di settembre riuscirai a risolvere ogni cosa. Se stai affrontando delle spese per la casa dovrai usare cautela. Forse sarà necessario rinviare qualche lavoro. Chi è single potrebbe fare un nuovo incontro, ma questo cielo non promette relazioni durature.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Da domani potrebbero rinnovarsi alcuni accordi, oppure cambierai tema di lavoro, collaboratori, specie se desideri fare qualcosa di nuovo. Tutto questo prenderà forma a partire dal prossimo autunno. Poi, dalla prossima primavera, dovrai affrontare nuovi cambiamenti. Questo è il momento ideale per risolvere vecchie problematiche di lavoro. per farti avanti. evita situazioni confuse. In amore chi è in coppia vuole assolutamente rimediare a eventuali problemi o delusioni passate. I single, invece, vorranno vivere soprattutto storie a breve durata, senza impegno.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox se non hai già ricevuto una buona notizia, una conferma importante, arriverà molto presto. Ormai, tutti i Sagittario sono pronti a cominciare nuove avventure, percorrere nuove strade. In amore avrai voglia di confermare una storia. D’altronde i sentimenti contano per te, così come la professione, la vita sociale. Giove favorevole favorisce le buone idee e il loro sviluppo. Nei prossimi mesi saranno agevolati anche i campi di team, di ruolo.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Da domani è possibile che comincino a crearsi nuove condizioni di lavoro, ma dovrai prima superare i piccoli dissapori o certe rivalità. Giove in aspetto contrario vuol dire nuove opportunità di crescita, ma anche il bisogno di avere consensi. Cerca, però, di non occuparti solo di questioni pratiche. Fra pochi giorni Venere non sarà più opposta e l’amore tornerà in primo piano. Dovresti provare a concederti un po’ di più, senza la paura di essere ferito.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani avrai ancora una buona condizione generale. Approfittane, per recuperare la tua forma fisica. Fra pochissimo Venere approderà nel cielo del Leone e diventerà opposta. Qualcuno dovrà affrontare delle polemiche in più, qualcun altro sentirà il bisogno di ravvivare i sentimenti, di ritrovare il feeling perso. I single avranno voglia di vivere storie part-time, ma sempre intriganti.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Domani finalmente ti lascerai alle spalle le tensioni vissute negli ultimi giorni. Se sei rimasto a lungo bloccato sul lavoro avrai voglia di ripartire e di provare più ruoli diversi, più progetti. Se necessario, rallenta i tuoi ritmi e vivi con più calma e consapevolezza gli impegno di tutti i giorni. Il tuo domani potrà essere molto bello, ma tu dovrai cominciare a pensare al futuro con più fiducia e positività.

