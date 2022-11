Oroscopo Paolo Fox del weekend 12 e 13 novembre: le stelle del secondo fine settimana del mese. Come ogni settimana venerdì sera trovate le previsioni del weekend di Paolo Fox, l’astrologo più famoso d’Italia, su amore, lavoro, salute e fortuna di tutti i segni zodiacali.

Oroscopo del weekend di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete – Prudenza per i single nel fine settimana, poiché nei prossimi giorni ci saranno ancora delle perturbazioni amorose anche se molto presto tornerà finalmente il sereno; nella vita di coppia cautela soprattutto domenica.

Toro – Durante il fine settimana ritroverete un poco di passionalità che manca da tempo. Se state cambiando la vostra vita, anche con un trasferimento in una nuova città dovete avere maggior spirito di adattamento.

Gemelli – Se in amore ci sono contrasti, è bene sfruttare il fine settimana o i giorni immediatamente successivi per risolverlo, l’astrologo consiglia infatti di mettere a posto le cose al massimo entro mercoledì.

Cancro – Durante la prima parte della settimana molti hanno vissuto qualche tensione e si sono spesso ritrovati a discutere. Niente paura però, sabato e domenica saranno due giornate interessanti per quanto concerne i sentimenti.

Oroscopo del weekend di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone – Non saranno giorni difficili, quelli in arrivo, per chi è desideroso d’amore, ma alcune situazioni non dovranno essere considerate scontate.

Vergine – Siete in una fase dove la fa da protagonista il lavoro. Cercate di dedicare maggior spazio ai vostri hobby ed alla vita sociale, cercate di uscire maggiormente e conoscere nuove persone. Saranno due giornate di riflessione.

Bilancia – Per i single in giornate come quelle di sabato e domenica non sarà tutto chiaro, ma sta arrivando una seconda parte di novembre che offrirà garanzie migliori al cuore.

Scorpione – Ai single l’astrologo consiglia di evitare polemiche nelle giornate subito dopo il fine settimana prossimo, non tanto lunedì quanto martedì e mercoledì.

Oroscopo del weekend di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – Nei prossimi giorni per coloro che non hanno una storia d’amore potrebbe nascere un’emozione particolare.

Capricorno – Nel fine settimana potrebbe nascere qualche perplessità per chi è single, mentre per le coppie nei prossimi giorni ci sarà un po’ di nervosismo.

Acquario – Da venerdì le stelle saranno più complici per coloro che sono single e anche per le coppie in vista del prossimo fine settimana le cose andranno meglio.

Pesci – In questo periodo nelle relazioni c’è qualcosa da chiarire, ma l’astrologo raccomanda che l’attenzione va fatta a fine mese, non tanto adesso.

