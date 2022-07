Oroscopo Paolo Fox del weekend 2 e 3 luglio: buone vibrazioni, ecco per chi. Ogni venerdì sera trovate le previsioni del weekend di Paolo Fox, l’astrologo più famoso d’Italia, su amore, lavoro, salute e fortuna di tutti i segni zodiacali.

Oroscopo del weekend di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete – Un calo dei guadagni potrebbe far sentire l’Ariete giù oggi. Possibili problemi sul lavoro, non affondare in loro, ma cerca di rimanere sempre a galla, i tempi migliori stanno arrivando. Una persona ti farà avere un momento difficile, non lasciarti intimidire dagli altri, difenderti.

Toro – Per il Toro che sta avendo problemi nel proprio lavoro a causa della mancanza di ispirazione, oggi sarà una giornata eccellente. Sei una persona creativa, ma potresti essere stato in un periodo di siccità, quindi non preoccuparti perché è normale.

Gemelli – Le spese impreviste possono intaccare i tuoi risparmi oggi, non arrabbiarti o innervosirti per questa situazione, non tutto nella vita è denaro e puoi recuperare di nuovo in seguito. La vita ha una sorpresa pianificata per te che potrebbe arrivare durante il giorno.

Cancro – L’amore è in una fase un po ‘fredda, quindi devi preoccuparti di riaccendere la passione se vuoi mantenere la persona che ami. Un momento insieme da soli, se hai figli, è ciò di cui hanno bisogno.

Oroscopo del weekend di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone – È ora di fare una pausa e pianificare le vacanze che potrebbero essere pronte ad arrivare. Se sei fortunato, non risparmiare spese e concediti l’opportunità di incontrare nuovi posti e nuove persone. Se sei senza un partner, approfitta di fare questo viaggio con una persona di fiducia.

Vergine – Stai iniziando a lasciare andare il tuo passato e va tutto bene. È importante vivere nel presente e apprezzare ciò che sta andando bene in questo momento, non commettere errori nel pensare che non dovresti mai più ricordare le cose che hai vissuto.

Bilancia – La vita si muove velocemente e in questi tempi questo è più evidente ogni giorno. Non generare stress all’interno, in quanto può portare conseguenze negative per la tua salute e non vorrai passare attraverso questo.

Scorpione – Pensare alle cose è sempre un buon consiglio, ma in questo momento stai pensando troppo e sta diventando un problema, poiché sta generando dubbi e insicurezze, qualcosa che lo Scorpione non ha come abitudine.

Oroscopo del weekend di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – Ascoltare gli altri nelle loro opinioni è importante. Prendi sempre in considerazione i tuoi colleghi e ascolta attentamente ciò che il tuo partner vuole comunicarti. Sei in un buon momento della tua vita e lo noterai oggi.

Capricorno – Ci sono cose e situazioni nella tua vita che non ti aiutano a soddisfare né i tuoi obblighi lavorativi né la tua salute. Lascia andare ciò che non funziona, per quanto doloroso sia.

Acquario – Stai lasciando da parte la tua presenza come fattore importante in un team di lavoro, non scegliere di fare tutto da solo, indipendentemente da quanto ti senti bene durante il processo di lavoro per te stesso.

Pesci – Buon momento per iniziare a fare le cose che ami e intrattenerti di più. Se ti piace uno sport, inizia a praticarlo, sarà ottimo per la tua salute e ti permetterà di sorridere di più durante il giorno. Possibili sensi di colpa fermenteranno in te.

