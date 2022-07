Oroscopo Paolo Fox del weekend 23 e 24 luglio. Ogni venerdì sera trovate le previsioni del weekend di Paolo Fox, l’astrologo più famoso d’Italia, su amore, lavoro, salute e fortuna di tutti i segni zodiacali.

Oroscopo del weekend di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete – Questo weekend potrebbe essere il momento giusto per superare una crisi a livello sentimentale. In questo periodo sei giustamente concentrato sul lavoro, visto che ci sono importanti traguardi da superare.

Toro – Hai le idee abbastanza chiare in particolare per quanto concerne le decisioni che vuoi e che devi prendere. In questo periodo stai valutando e pensando se e come cambiare la tua vita personale e professionale.

Gemelli – Questo fine settimana andrebbe vissuto in allegria, anche perchè nelle prime giornate del prossimo mese potrebbero esserci piccole liti e incomprensioni.

Cancro – Questo weekend porta un po’ di tranquillità, in vista di una settimana con stelle decisamente positive, in particolare per quanto concerne il lavoro dove potresti guadagnare più del solito.

Oroscopo del weekend di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone – Sarà un weekend che potrà fare la differenza visto che le tante cose tirate in ballo e grazie all’ingresso di tanti pianeti nel tuo segno, potrebbero prendere una piega decisamente positiva.

Vergine – Sabato e domenica saranno due giornate scollate dalla realtà. Sei una persona molto razionale e organizzata e questo non ti piace. Non devi assolutamente farti prendere dal nervosismo.

Bilancia – Mentre le questioni lavorative sono praticamente ferme al palo, mentre in amore potrebbe esserci un ottimo recupero, ora bisogna capire solo se con il partner di sempre o con una nuova conoscenza

Scorpione – Hai vissuto una grande agitazione che hai parzialmente superato e in questo weekend hai la possibilità di dover affrontare qualche discussione in amore.

Oroscopo del weekend di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – Questo è un periodo ricco di stimoli ma attenzione a non fare confusione, in particolare in amore.

Capricorno – Se non trovi la persona giusta puoi stare anche per diversi mesi da solo. Hai una grande autostima e questo è un bene, ma forse è giunto anche il momento di concedersi e di lasciarsi andare.

Acquario – Forse è questa la chiave per avere successo, ovvero cercare di evitare complicazioni e iniziare e vivere liberamente.

Pesci – Vieni da settimane molto impegnative. Nei prossimi due giorni non fare tropo, non fare troppe cose, cerca di riposare e di recuperare energie fisiche e mentali.

