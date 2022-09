Oroscopo Paolo Fox del weekend 24 e 25 settembre: le previsioni di tutti i segni Ogni venerdì sera trovate le previsioni del weekend di Paolo Fox, l’astrologo più famoso d’Italia, su amore, lavoro, salute e fortuna di tutti i segni zodiacali.

Oroscopo del weekend di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete – Avete bisogno davvero di poco per volare alto, fate dei giri intensi ma alle volte vi spingete un po’ troppo ad alta quota. Ariete è il segno che più di altri continua ad aver voglia di libertà, di spazio e di avventura. Cercate di restare a terra ogni tanto per adattarvi alla situazione. Condividete tanto con il Leone e i Gemelli, scontri con un altro Ariete.

Toro -La noia è una delle sensazioni che vi mancano, voi del Toro avete sempre tante cose da fare per questo non riuscite mai ad annoiarvi e del resto fate di tutto perché sia così. Non vi sentite al top per questo state attenti a non essere troppo impulsivi, uno dei vostri difetti peggiori e a non creare problemi con le vostre parole acide. Bene con i Gemelli e la Vergine, non pungete uno Scorpione, perderete.

Gemelli – I Gemelli vivono una fase di riflessione interna e di solitudine voluta. Il vostro istinto che vi porta a essere sempre attivi si è fermato per pensare e di riordinare un po’ le idee. Questo non è un male infatti tra poco, non avrete più questa possibilità e sarete pieni di cose in più da fare, quindi è bene riprendere qualche energia mentale. Bene con Ariete e Toro, meno con un altro Gemelli, confuso come voi.

Cancro – Per il Cancro sarà un fine settimana sicuramente positivo dopo una periodo non proprio felice. Sarete creativi, attivi e pronti a dare e ricevere amore dopo molti momenti di bui. Vi circonderete di persone a cui volete bene e magri avrete voglia anche di allagare gli orizzonti su molti fronti. Fatevi accompagnare da un Sagittario o uno Scorpione, non da un Ariete.

Oroscopo del weekend di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone – In questo weekend vi muoverete sul filo del rasoio, soprattutto per i rapporti personali. Proprio per questo il consiglio è quello di fare attenzione alle parole che potrebbero creare attriti e incomprensioni non calcolate. Cercate di mantenere un comportamento bilanciato e di stare con persone che non vi suscitano sentimenti opposti. Ariete e Pesci potrebbero fare al caso vostro, non parlate molto per adesso invece con una Vergine.

Vergine – In questi giorni potrete dedicarvi ai sentimenti, messi un po’ da parte nell’ultimo periodo di lavoro intenso. Anche il quadro astrale sarà dalla parte della Vergine in questo weekend. Saprete trovare i momenti giusti per coccolare le persone che vi stanno a cuore e anche voi stessi, bene divertimento e passione in amore. In questa positività vi accompagneranno i Pesci e il Toro, idee divergenti con un Sagittario.

Bilancia – Sentite un po’ di più la primavera in questo fine settimana voi della Bilancia. Questo significa, da esteti quale siete, che vorrete dare il via libera all’estro per il vostro aspetto esteriore. Potrete approfittare del fatto che sarà una tre giorni rilassante e tranquilla, piena di conversazioni piacevoli, ovviamente quasi tutte sul vostro look! Alcuni interlocutori saranno l’Acquario e il Capricorno, non vi aspettate altrettanto da uno Scorpione.

Scorpione – Lo Scorpione in questo weekend avrà voglia di esprimere tutte le sue emozioni e la sua passione, certo sempre a suo modo, senza chiedere mai ma con i fatti. Questo si potrà riversare nella coppia, se è sulla stessa lunghezza d’onda, o su una persona che avete puntato da tempo. In caso le cose non vadano come avevate immaginato, cercate di contenervi e non trasformare tutto questo in collera e risentimento. Terreno fertile per Cancro e Capricorno, incomprensioni con un altro Scorpione.

Oroscopo del weekend di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – Il momento di calma che il Sagittario stava attendendo da tempo pare essere arrivato proprio in questo fine settimana. Avrete il momento giusto per mettere da parte rancori e nervosismo e non pensare alle preoccupazioni che vi hanno accompagnato in questi giorni. Prendetevi questi giorni per fare un po’ di pulizia mentale. Buon rapporti con Cancro e Acquario, non ascoltate adesso le parole di un Leone.

Capricorno – Se siete alla ricerca dell’amore questo fine settimana potrebbe essere il momento giusto, per il Capricorno, per trovarlo. Le stelle non vi risparmieranno conferme e sensazioni positive, che vi aiuteranno a essere fiduciosi e a credere di poter trovare l’anima gemella. Al vostro fianco potrete trovare una Bilancia o uno Scorpione, avrete molti dubbi invece su un Acquario.

Acquario – Problemi in famiglia in questi giorni per l’Acquario, dovete essere pronti a molti compromessi e a chiudere più di qualche occhio per evitare i litigi. Almeno per ora dovrete cercare di non notare tutto quello che vi succede intorno, conversazioni e chiarimenti non sono al momento la soluzione migliore per uscire da questa situazione. Riuscirete comunque a evitare il peggio. Bene con Bilancia e Sagittario, non riuscite a comunicare con il Leone.

Pesci – Weekend molto positivo per il segno dei Pesci. Tutto quello in cui vi impegnerete vi riuscirà facile e porterà risultati. Miglioreranno così il benessere fisico e mentale ma anche l’amore e la passione, ogni mossa verso le vostre prede amorose andrà a segno. Il Leone e la Vergine saranno segni che vi staranno accanto e beneficeranno di questo momento, prendete con le pinze le parole di un Acquario.

