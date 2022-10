Oroscopo Paolo Fox del weekend 29 e 30 ottobre: le stelle del fine settimana di Halloween. Ogni venerdì sera trovate le previsioni del weekend di Paolo Fox, l’astrologo più famoso d’Italia, su amore, lavoro, salute e fortuna di tutti i segni zodiacali.

Oroscopo del weekend di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete – Sarà un fine settimana nel quale potrete chiarire molte cose. Tenetevi pronti ad affrontare persone o impegni importanti, anche se ultimamente vi siete tirati indietro. In amore, se c’è stata crisi ora si può recuperare.

Toro – Fine settimana per voi di grande recupero. Sfruttate questi giorni per chiudere accordi importanti a livello lavorativo. Nella sfera sentimentale sarà necessario avere un po’ di coraggio in più.

Gemelli – Lieve calo per voi questo weekend dopo una buona settimana. Alcuni di voi si chiederanno se stanno facendo le scelte giuste, e potrebbero sentirsi stanchi e nervosi. Rimandate anche i viaggi, che sono troppo faticosi. Sul lavoro aumenta il vostro potere.

Cancro – Se ci sono persone che vi interessano potrete frequentarle. La Domenica darà meno rispetto agli altri giorni. Se avete discussioni o problemi in famiglia è meglio affrontarli il prima possibile.

Oroscopo del weekend di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone – Le stelle vi sono sempre più amiche, e siete sempre più attivi e forti nel vostro agire. Questo incremento però corrisponderà a un aumento dell’intollerenza. Avete ora la possibilità di mettervi in gioco, quindi aspettatevi o grandi chiusure di situazioni o grandi aperture.

Vergine – Siete sempre molto comprensivi e c’è chi se ne approfitta. Adesso avete una visione più chiara della vostra vita. Nel fine settimana potrete recuperare a livello sentimentale.

Bilancia – Chi svolge un lavoro con la famiglia o con persone care potrebbe essersi sentito messo da parte, e per questo motivo si è cambiato gruppo o lavoro. Adesso vi chiedete se avete fatto bene oppure no.

Scorpione – Vi attende un fine settimana molto bello, da vivere con la persona che amate o comunque pieno di belle emozioni. Chi è single da tempo deve chiedersi a questo punto se ha paura di buttarsi.

Oroscopo del weekend di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – E’ vero che siete molto impulsivi, ma adesso potreste cominciare ad avere delle perplessità e a fermarvi un attimo. Domenica potrebbe essere una giornata faticosa anche per qualche discussione in casa.

Capricorno – Siete un momento di grande energia fisica. Avete in questo periodo grande voglia di riscattarvi. La settimana non è stata idilliaca, ma tutto ciò che penserete e farete in questa fase da ora in avanti, avrà la sua importanza.

Acquario – Weekend interessante quello che si prospetta. La settimana prossima Giove non sarà più contrario, e avrete nuovo slancio nella vostre relazioni, con la possibilità di vivere belle emozioni.

Pesci – Sabato potreste soffrire di qualche piccolo malessere passeggero, come mal di schiena o problemi articolari, insomma il fine settimana potrebbe non essere dei migliori dal punto di vista della forma fisica.

