Oroscopo Paolo Fox di domani 1 novembre: è un martedì speciale per l’amore

Ariete (21 marzo-20 aprile) – E’ arrivato il momento per molti di vivere una relazione importante e di farsi sentire. Chi ha una persona nel cuore, domenica potrà provare ad avvicinarla, facendo delle scelte. C’è da dire che non è una periodo molto favorevole per fare nuovi incontri, tuttavia chi ha già una relazione che dura da tempo avrà la possibilità di confermarla.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Avete voglia di emozioni forti. Ad alcuni uomini di questo segno capita di lamentarsi dopo essersi accompagnati a donne molto forti. Le donne invece possono innamorarsi di uomini poco affidabili. E’ il momento di scegliere soltanto le cose che vi fanno stare bene.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – In questo momento avete grandi progetti nella vostra mente, progetti che realizzerete anche con l’aiuto o di un familiare o amici. Se avete voglia di una sfida cogliete l’occasione.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Nell’ambito lavorativo avete bisogno di riconoscimenti e di sicurezze. Siate tranquilli, e se dovreste firmare un progetto site convinti di quello che fate. Per alcuni di voi sposati da molti anni, sarà un periodo particolare, cercherete la trasgressione.

Leone (23 luglio-22 agosto) – Per gli amici del Leone il mese di novembre sarà un mese importante, ricco di soddisfazioni sia a livello lavorativo che sentimentale. Se state vivendo una storia importante in questo periodo approfondirete il rapporto. Mettetevi in gioco.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – In questo periodo state recuperando energie e forze che avete sprecato nei mesi precedenti. Rispetto al mese di ottobre ci saranno notevoli cambiamenti, sia nel campo sentimentale che lavorativo.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Cari Bilancia, l’amore nel corso delle prossime ore sembrerà lontano ma non perdete le speranze.Mai. Per quanto riguarda il lavoro, se avete un progetto in stand-by fatelo partire entro la seconda metà del mese.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 1 novembre 2022), in arrivo delle emozioni sincere grazie all’ingresso di Venere nel vostro segno! Per quanto riguarda il lavoro, sarà possibile vincere una sfida importante, se non decisiva.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Cari Sagittario, combinazioni interessanti per i sentimenti quelle che si registreranno dal giorno 16 in poi. Fino ad allora qualche alto e basso. Per quanto riguarda il lavoro, c’è aria di novità. Possibile che dobbiate tagliare qualche ramo secco…

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Cari Capricorno, possibile qualche battibecco legato a questioni familiari nel corso dei prossimi giorni. Per quanto riguarda il lavoro, siete piuttosto agitati, dovete portare avanti diversi progetti.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 1 novembre 2022), acque agitate per il cuore, sono possibili degli attriti con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, non tirate troppo la corda e prestate maggiore attenzione alle spese.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Cari Pesci, in questi giorni sarà possibile fare la conoscenza di persone piacevoli che vi aiuteranno a dimenticare vecchi trascorsi. Per quanto riguarda il lavoro, favoriti i contatti. Potrebbe arrivare anche una maggiore gratificazione economica.

