Oroscopo Paolo Fox di domani 11 ottobre: le stelle su amore e lavoro di martedì

Oroscopo Paolo Fox di domani 11 ottobre

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Ti aspetta un inizio di settimana favorevole, attivo e fruttuoso, le cose tenderanno ad andare come vuoi o come vorrai e in generale godrai di uno stato d’animo positivo e ottimista. È un buon momento nel caso in cui devi viaggiare o anche se devi prendere qualche iniziativa o decisione di una certa importanza. Giovani e bambini si avvicineranno a te per dare un tocco di gioia alla tua vita. Mercurio tocca la tua vita amorosa con tutto il suo splendore. Se non hai ancora trovato la tua dolce metà, le stelle ti danno quella piccola spinta in più così puoi trovare quella persona che farà vibrare le fibre del tuo cuore.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Andrà tutto bene, in termini generali, in questo giorno che fin dall’inizio apparirà costruttivo o fruttuoso, anche se, però, e senza sapere perché, non ti sentirai del tutto bene, poiché tende a dominarti una sensazione del tutto temporanea di malinconia o impotenza, ma che oggi potrebbe oscurarti la giornata. È tempo di fare esercizio, di rimettersi in forma, di mangiare correttamente e soprattutto di rimanere fedeli alla tua nuova routine. Mercurio ti dà molta energia, vitalità e forza fisica. Superi i problemi di salute e recuperi tutto ciò che avevi lasciato in sospeso per molto tempo.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Un evento apparentemente terribile o minaccioso può, tuttavia, essere un vero colpo di fortuna per te. La rovina o la caduta di un vostro nemico, o avversario, non cesserebbe di essere per voi una grande fortuna, e una situazione di questo tipo, o molto simile, è quella che vivrete oggi. Ora devi lasciare che il destino agisca. Buone notizie ti arrivano dall’estero e un viaggio breve ma divertente è in programma per te. Al lavoro si ottiene una vittoria, un riconoscimento. La tua vita è piena di gioia per l’ingresso di Mercurio nella tua quinta casa dello zodiaco. Persone giovani e allegre al tuo fianco che ti contagiano con la loro energia positiva.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Devi recuperare la speranza, hai tutte le armi necessarie per avere successo nella vita, e giustizia ti sarà sicuramente resa, devi solo fidarti di te stesso e fuggire dallo sconforto o dalla malinconia, che oggi ti minacceranno ancora una volta. Il tuo destino è disegnato e, nonostante ciò in cui credi, non ti porterà al fallimento. Metti da parte le preoccupazioni e sei pronto a risolvere i problemi man mano che si presentano e come risolverli. Rimuovere, mettere, rimodellare, ampliare o trasferirsi in una nuova residenza. Approfitta del fatto che Mercurio è nella tua quarta casa, influenzando positivamente tutto ciò che riguarda la casa.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Non preoccuparti di ciò che gli altri potrebbero dire di te, fai i tuoi affari e vai avanti, perché questo è esattamente ciò che vogliono evitare, che tu avanzi e finalmente raggiunga il successo. È vero che hai invidia intorno a te, ma devi essere calmo perché non ti attaccheranno mai frontalmente e non interromperanno mai il tuo cammino. Lavoro e studio vanno di pari passo, quindi è un buon momento per partecipare a conferenze o seminari per ampliare le tue conoscenze. Tutto ciò che riguarda la comunicazione è brillantemente atteso grazie a Mercurio. Scrivi, chiama o viaggia, l’importante è che non ristagni e che ti fai sentire.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – La nuova settimana inizierà abbastanza bene per te e alla tua immensa capacità di lavoro e sacrificio si unirà anche una moderata fortuna che ti condurrà sulla strada del successo e della realizzazione. È un buon giorno per affrontare questioni importanti o promuovere ogni tipo di iniziativa in relazione al mondo degli affari e del lavoro. Ciò che hai piantato in passato ora sta dando i suoi frutti. Puoi sentirti orgoglioso dei tuoi sacrifici, dei tuoi sforzi. Mercurio, nella tua seconda casa di denaro, ti offre molte opportunità per guadagnare o ottenere denaro senza troppi sforzi da parte tua. Ora tutto sarà più facile per te, soprattutto nelle finanze.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Sebbene tu persegua sempre la pace, la comprensione e la concordia, tuttavia, oggi sarai più combattivo e meno disposto a cedere o lasciare che gli altri prendano il comando. Sei stanco di dover sempre andare con una parola gentile e un sorriso stampato in faccia, ma non dovresti spingerti troppo oltre. Mercurio, entra oggi nel tuo segno, illuminandoti con la sua energia ed evidenziando tutto ciò che di positivo di te stesso. Ora sarai in primo piano. La tua parola sarà chiara, diretta. La tua personalità affascinante ti porterà a catturare il cuore di molti. Innamorato brillerai come mai prima d’ora Bilancia.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Tornare al lavoro ti porterà sensazioni ed esperienze molto più positive, soprattutto perché la fortuna è con te in questo momento e hai molte possibilità di goderti una giornata tanto fruttuosa quanto fortunata, soprattutto in questioni che sono direttamente o indirettamente legate al denaro . Fortuna negli affari. La tua bellezza interiore si manifesta in tutto il suo splendore. Mercurio si trova oggi nella tua casa che governa la spiritualità e la carità per gli altri. I tuoi desideri di aiutare gli altri sono enfatizzati come mai prima d’ora. Unisciti a gruppi di beneficenza in cui puoi condividere le tue conoscenze e guidare gli altri a migliorare se stessi.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Quando la nuova settimana inizia ancora una volta, ti renderai conto facilmente che le stelle ti proteggono e ti inviano le loro migliori influenze. Tutto ciò che seminerai darà ancora più frutto di quanto ti aspettassi e tutte le circostanze si uniranno in modo che molte volte oggi ti senti veramente felice e pieno di ottimismo. Organizza i tuoi pensieri o non sarai mai d’accordo con te stesso. Mercurio, il pianeta della comunicazione, ti porta a prendere una decisione importante che segnerà il corso della tua vita per molto tempo, quindi devi essere molto chiaro su ciò che vuoi. Cerca una guida se ti senti perso.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Ti aspetta una giornata molto frenetica e un’attività traboccante, ogni problema che risolvi o problema che affronti sarà seguito da uno nuovo e puoi stare sicuro che non ti annoierai. Nonostante tutto, alla fine sarà per te una buona giornata e al tuo grande spirito combattivo si unirà anche grande abilità e scaltrezza. Dai nuova vita a ciò che gli altri pensano sia pazzesco, ma che, per te, è qualcosa che hai sempre voluto fare. Il denaro ti arriva attraverso doni o eredità. Qualcuno ti svela un segreto. Hai al tuo fianco una persona che ti ispira a continuare con un progetto che è stato bloccato.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Da pochi giorni a questa parte le cose non vanno come vorresti e in tanti momenti hai la sensazione di essere legato ad una realtà che non ti piace e che ti opprime. Ti senti un fallito o costretto dal destino, che sia vero o no. Ma è solo una crisi emotiva che presto passerà e tu sarai lo stesso di prima. Non hai scuse per non viaggiare grazie all’energia di Mercurio nella tua nona casa dello zodiaco. Si esaltano viaggi e contatti all’estero. Vai avanti. Includi la tua famiglia o i tuoi buoni amici nei tuoi piani. Non continuare a lasciarlo per dopo perché ci sono molte cose buone che ti aspettano.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Sebbene la tua natura sia profondamente spirituale, gentile e pacifica, a volte, e anche se non lo desideri, non hai altra scelta che imporre il tuo punto di vista e prendere il controllo della situazione, che è esattamente ciò che accadrà a te oggi. Di solito porgi l’altra guancia, ma oggi sarai disposto a combattere. Con Mercurio che riscalda la tua Ottava Casa, la tua sessualità aumenta, cercando nuove ed eccitanti esperienze dal tuo partner. Padroneggia i tuoi impulsi perché potresti essere molto esigente. D’altra parte, il segreto, il mistico, lo strano attira potentemente la tua attenzione. Cercherai una guida nello spirituale.

