Oroscopo Paolo Fox di domani 14 ottobre: venerdì fortunato per amore e lavoro. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Una giornata molto tesa ti aspetta al lavoro, e magari anche dopo con il tuo partner o altre persone care, anche se non sarà una brutta giornata ma solo un po’ tesa o stressata. Vuoi fare le cose in un modo, ma le circostanze o le persone intorno a te insisteranno per portarti su altre strade. Rimani aggiornato su novità e aggiornamenti. La giornata sarà ricca di comunicazioni e contatti. Deliziose conversazioni ravviveranno l’atmosfera innamorata. Arriveranno anche nuove relazioni, attratte dal tuo buon umore, vivacità e carisma. Costruisci amicizie e crea una rete forte e protettiva intorno a te. Le attività commerciali prenderanno slancio: contare sul potere negoziale e sull’armonia con i partner.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Cambiamento favorevole inaspettato, o che ti arriverà dalla mano di qualcuno che meno avresti immaginato. Ottima notizia che apre le porte a una liberazione da preoccupazioni e difficoltà, a uno spezzare le catene oa trionfare su chi credeva che tu fossi già bloccato o sconfitto. Buon giorno per prendere iniziative. Gli acquisti, le questioni finanziarie al lavoro e la pianificazione di investimenti futuri si concentreranno su questioni pratiche durante questa vacanza. La fase porterà maggiore stabilità e consolidamento della carriera. Lascia andare le preoccupazioni, programma una giornata tranquilla e usa il buon senso nelle decisioni di oggi. Mantenere una salute equilibrata e rendere la routine più leggera saranno gli obiettivi principali. Cambia le tue filosofie!

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Questo sarà un giorno eccellente per te, un giorno che fa effettivamente parte di un grande cambiamento favorevole che hai sperimentato di recente e che continuerà a farlo nel prossimo futuro. Successi e riconoscimenti professionali che in realtà sono il frutto dei grandi sforzi profusi in questi mesi. Imbarcati su un’ondata di energia positiva e goditi momenti deliziosi con i tuoi figli, il partner o le persone vicine. La giornata porterà più visibilità e successo in tutto ciò che fai. Luminosità, animazione e idee creative non mancheranno oggi. Cogli anche l’occasione per prenderti cura della bellezza, dell’immagine e delle esigenze personali e bilanciare l’equilibrio tra dovere e piacere. Amore in aumento e viaggi in vista!

Cancro (22 giugno-22 luglio) – In alcuni momenti ti senti molto felice, oggi avrai uno di questi momenti. Senti che tutto si adatta e tutto è perfetto per la tua vita, che devi solo allungare la mano per realizzare tutto ciò che sogni. Quando ti senti così, scatta una foto nella tua mente e non lasciartela scappare, forse è più vero di quanto pensi. La giornata sarà produttiva in termini di terapia, cura della famiglia e attività creative. La sensibilità sarà amplificata: prediligere la privacy e stare lontano dai luoghi affollati. Questo sarà un buon momento per coltivare la serenità e rafforzare le vostre basi affettive con distacco e gesti premurosi. I cambiamenti nell’ambiente e nel modo di relazionarsi favoriranno l’amore.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Questo sarà un giorno di gioie inaspettate, di grandi problemi o preoccupazioni che verranno risolte all’improvviso o grazie a un aiuto inaspettato. Il Leone è un segno fortunato, ma ora sei anche guidato da influenze astrali molto favorevoli. Improvvisamente la nave della tua vita salperà di nuovo a tutta velocità. È giunto il momento per te di incorporare l’esercizio nella tua routine quotidiana. Potresti avere un confronto con i tuoi compagni. Sii calmo… Se il tuo partner richiede più attenzione da parte tua, dovresti dargliela. Amore : È possibile che tu soffra di una piccola delusione amorosa. Soldi : Non è un buon giorno per prendere decisioni economiche. Lavoro : Le sue proposte trovano il sostegno dei suoi capi. Salute : la sfiducia può essere motivo di preoccupazione, rilassati.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Questo può essere un giorno molto positivo per te, ma il pericolo sta nei tuoi nervi, nella tua impazienza o sfiducia. Il treno della tua vita passerà di nuovo accanto a te, ma proprio come è successo a te prima, potresti rimanere a fare ogni tipo di riflessione e non prenderlo. Devi fidarti di più di te stesso, vali più di quanto pensi. Non lasciarti sopraffare, qualunque cosa accada, e cerca di riposare se necessario. Cerca di controllare le tue spese: non esagerare con le cose superflue. A poco a poco troverai quello che stavi cercando da molto tempo. Amore : è facile dimenticare gli amici del passato. Denaro : brutto momento per correre rischi finanziari. Lavoro : prenderai una decisione di vitale importanza nella tua carriera professionale. Salute : una salute di ferro è ciò che racchiude dentro.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi devi ricordare e tenere a mente una frase che accompagna molto il tuo modo di essere e di vedere la vita: si ottiene di più con una goccia di miele che con un azumbre di fiele. È il momento del dialogo e dell’armonia, della mano tesa e della posizione che si avvicina, e nessuno meglio di te sa come farlo. Le soluzioni ti arriveranno in questo modo. Il tuo umore è imbattibile e fisicamente ti sentirai come un film. La notizia migliore è che non ce ne sono… Non ci saranno grandi cambiamenti. La tranquillità si installerà a poco a poco nella tua vita. Goditi il ​​tuo buon tempo. Amore : sii più sensibile, specialmente con i tuoi amici. Denaro : ripristina la tua economia cercando di riscuotere ciò che ti è dovuto. Lavoro : sentirai che la routine lavorativa domina tutto ciò che fai. Salute : un leggero torcicollo può essere protagonista di questa giornata.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Una piacevolissima sorpresa ti aspetta e significherà molto per te. Non tutti i trionfi sono il risultato di lotte terribili in cui tutto è in gioco: in alcune occasioni riceverai un grande sostegno inaspettato e altre ti siederanno sul trono, senza che tu debba fare nulla. Oggi vivrai qualcosa del genere. Evita di fare grandi sforzi, perché potresti farti male alla schiena. Riceverai una piacevole sorpresa, che ti riempirà di gioia. Non fare confessioni che potrebbero essere scomode. Sii prudente. Amore : ti manca qualcuno che significa molto per te. Soldi : buon momento per investire un po’ di soldi nel mercato azionario. Lavoro : se canalizzi bene la tua energia, il tuo lavoro sarà perfetto. Salute : i problemi di salute saranno facilmente controllati.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Questo non è il momento di preoccuparsi o di lamentarsi per piccoli problemi non importanti. La tua stella fortunata è ancora lì, nulla l’ha spostata, inoltre, devi ricordare che in molte occasioni non c’è male che non viene per sempre e un’apparente battuta d’arresto può finire per portarti in una situazione molto più fortunata.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Ti senti abbattuto o malinconico, ma questa volta non è per motivi di lavoro o mondani, ma è molto più legato a questioni di cuore o preoccupazioni di natura familiare, e insieme a questo è anche vero che ti senti un po’ giù. rallegrarsi. Ma riuscirai a fare bene il tuo lavoro.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Dopo alcuni giorni con non pochi alti e bassi emotivi e momenti di malinconia, ti ritrovi di nuovo ottimista e con la sensazione di essere tornato di nuovo sulla strada. Inoltre la giornata sarà anche piacevole perché avrete buone notizie o esperienze in ambito sentimentale o nella cerchia ristretta dei vostri cari.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oggi una giornata difficile ti minaccia perché sarai assalito da preoccupazioni materiali ed economiche, forse perché sorge qualche spesa inaspettata o perché qualche denaro su cui contavi non arriva, o è in ritardo. In realtà non è così importante, non dovresti preoccuparti perché nei prossimi giorni otterrai soluzioni.

