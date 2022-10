Oroscopo Paolo Fox di domani 15 ottobre: sabato di relax e amore. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi: ti sorprenderai con iniziative legate alla musica, al teatro e ad altre manifestazioni artistiche che ti vengono in mente. Amore: qualcuno si allontana dalla tua vita, ma ritorna dispiaciuto. Cerca nel tuo io interiore per chiarire i tuoi sentimenti.Ricchezza: oggi potresti incontrare qualcuno che può aiutarti e supportarti nella tua carriera professionale. Faranno buoni affari insieme. Benessere: Piccoli crampi alle gambe ti faranno pensare che la tua circolazione sanguigna non sia buona. Cerca di camminare un po’, indossando scarpe comode.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi: utilizzerai contatti importanti per raggiungere persone legate alle alte sfere dell’arte e della cultura. Ti sentirai confortato. Amore: forse oggi senti che i tuoi sentimenti non sono ricambiati e questo ti farà provare tristezza e delusione. Esprimilo. Ricchezza: ciò che si riferisce alle finanze sarà ciò a cui dovrai prestare molta attenzione. Devi stare attento a dove investi le tue risorse. Benessere: non fare esercizi improvvisi ed evitare di sollevare oggetti che pesano troppo. Dovresti fare degli esami del sangue o delle urine per il controllo generale.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oggi: evita qualsiasi azione impulsiva oggi, potrebbe costarti caro. Fai attenzione se ti comporti in modo altezzoso, perché ad alcune persone non piacerà. Amore: si stanno preparando appuntamenti romantici e riconciliazioni lusinghiere, sarà un giorno speciale per prendere decisioni profonde in amore. Ricchezza: risparmia energia per affrontare tutto il lavoro che dovrai fare. Non ti ripagherà finanziariamente come ti aspetti, ma sarà utile. Benessere: è fondamentale essere a contatto con la Natura. Risveglia il tuo spirito avventuroso, divertiti e fai scorrere l’adrenalina nel tuo corpo.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi: il tuo eccessivo ottimismo finirà per stancare più di uno. Avrai critiche piuttosto dure ai tuoi atti sconsiderati.Amore: hai buone opportunità per recuperare il terreno perduto nel cuore della persona amata. Non perdere l’occasione. Ricchezza: analizza il tuo ritmo di lavoro e cerca i cambiamenti che genereranno più entrate per te. Tutto dipenderà da te e da come investi i tuoi soldi. Benessere: forse hai imparato a convivere con i dubbi e la confusione nella tua vita, questo non è proprio necessario. Devi imparare a costruire relazioni più armoniose.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi: non ti sentirai molto in forma in questi giorni. Sarebbe conveniente reagire prima che sia troppo tardi perché è in gioco la tua salute. Amore: alcune usanze della persona amata ti irritano, nonostante ci siano state volte in cui l’hai amata. Pensaci. Ricchezza: al lavoro ti si aprono nuove porte, approfittane. Altrimenti, corri il rischio che qualcun altro ti precipiti. Benessere: la tua generosità è un asso nella manica con i tuoi amici. Devi rivedere le tue priorità e tenere a mente i tuoi interessi.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Oggi: In questi giorni le cose per te non sono facili, ma per fortuna hai la tua famiglia che ti sostiene e ti accompagna. Amore: gelosia e sfiducia servono solo a separare. Prova a fidarti e troverai la pace emotiva che ti gratificherà. Ricchezza: Buoni aspetti Sole-Luna di cui saprai sfruttare per concentrare i tuoi sforzi su qualcosa che volevi fare da molto tempo. Benessere: Stai lontano dalla tua famiglia perché i problemi domestici ed economici hanno esacerbato tutti. Una bella cena sostanziosa potrebbe risolverli.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi: non preoccuparti delle cose materiali e apprezza di più lo spirituale. Le cattive notizie riempiranno il tuo cuore di angoscia. Amore: sei carico di energia positiva e ottimismo, che risveglia l’attenzione di ciò che ti circonda. Nasce una nuova storia d’amore. Ricchezza: sii più rispettoso delle persone a te affidate. Ricorda che a un certo punto eri anche un subordinato. Benessere: usa il tuo carisma per influenzare le persone e ottenere così ciò che desideri. Approfitta di ogni parola e di ogni azione che puoi.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi: i venti soffiano a tuo favore sul piano amoroso e sentimentale. Cerca di nutrirti meglio e ascolta chi ti apprezza. Amore: scaccia i fantasmi del passato, cerca di superare definitivamente le tue paure. Parla con il tuo partner che ti aiuterà. Ricchezza: diventa un leader per i tuoi subordinati. Motivali e guadagna il loro rispetto attraverso le tue virtù e non attraverso il tuo autoritarismo. Benessere: mantieni il tuo spirito curioso e desideroso di conoscenza. Non smettere mai di imparare, anche dalle cose più banali puoi imparare una lezione preziosa.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Oggi: oggi potrai prendere decisioni che rimandavi da molto tempo. Fidati completamente del tuo istinto. Amore: Che la routine non porti via le emozioni della convivenza, renda ogni giorno unico, diverso e irripetibile. Goditi il ​​tuo amore. Ricchezza: proprio quando pensavi che sarebbe stato impossibile per te rispettare le tue scadenze, apparirà una mano amica. Non disperare. Benessere: ricorda che le persone raramente cambiano alcuni aspetti chiave della loro personalità. Stai molto attento quando riprendi amori passati.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Oggi: è impossibile tornare indietro nel tempo e cambiare ciò che è successo. Non perdere tempo a pensare a come sarebbero le cose altrimenti. Amore: oggi soffrirai seri problemi con l’ambiente familiare del tuo partner. Cerca di non reagire in modo eccessivo. Ricchezza: non lasciarti solo perché alcuni dei tuoi progetti non hanno raggiunto un porto sicuro. Mantieni la tua volontà di seguire. Benessere: Mastica le parole prima di farle uscire di bocca, non cedere ai tuoi impulsi o rischierai di risentirne.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi: ci sono alcuni problemi che dovrai affrontare, quindi è meglio concentrarsi su come superarli. Amore: se fino ad ora non hai voluto adattarti come l’ospite del cuore, ora è il momento di farlo. Abbi cura di te e lasciati coccolare. Ricchezza: Il denaro non presenta difficoltà, e nella tua attività lavorativa e nello studio sperimenti progressi insoliti. Approfitta di questo momento. Benessere: se si verificano imprevisti che devi risolvere con decisioni sotto pressione, evita la fretta e rifletti o chiedi una consulenza specializzata.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oggi: potresti ricevere ricompense inaspettate per le tue azioni altruistiche, te lo meriti, hai fatto molti sforzi. Amore: sei un po’ esigente con l’altra persona quando si tratta di questioni d’amore, dagli un po’ più di libertà.Ricchezza: l’aspetto materiale prenderà un ritmo più veloce. Ci saranno anche potenziali vincite al gioco, ma attenzione agli eccessi. Benessere: non essere ossessionato dall’avere più libertà professionale e fai attenzione alla crescita, più lavoro non significa necessariamente più successo o più soldi.

